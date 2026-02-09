ซุปตาร์ห้างแตก! “ไมค์ พิรัชต์” บินลัดฟ้าออกอีเวนต์ที่มาเลเซีย แฟนคลับต้อนรับล้น Pavilion KL

Mike Angelo หรือ “ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล” ซุปตาร์โกอินเตอร์ระดับแถวหน้าที่ยังปังไม่มีแผ่ว ล่าสุดบินลัดฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมงานเปิดตัวร้าน NaisnoW ณ Pavilion KL เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับชาวมาเลเซียที่มารอพบกันอย่างล้นหลาม ส่งผลให้บรรยากาศภายใน Pavilion Kuala Lumpur (Pavilion KL) ห้างสรรพสินค้าสุดหรูระดับแลนด์มาร์กใจกลางย่าน Bukit Bintang เต็มไปด้วยความคึกคัก เสียงเชียร์ และรอยยิ้มตลอดทั้งงาน
การปรากฏตัวของไมค์ในครั้งนี้ยังสร้างกระแสตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ ต่างประเทศ ตอกย้ำความนิยมในระดับอินเตอร์ที่ยังคงได้รับการติดตามและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย
โดย “ไมค์” เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกประทับใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ไมค์ได้เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์ที่ประเทศมาเลเซีย และไม่คาดคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟน ๆ มากขนาดนี้ ดีใจและซาบซึ้งกับพลังความรักที่ได้รับที่สุดเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันนะครับ ถ้ามีโอกาสไมค์ก็อยากกลับมาเจอแฟน ๆ ที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอน”
#M1keangelo #Mikeangelo #ไมค์พิรัชต์