เปิดรายชื่อ สส. คนบันเทิง ใครสอบผ่าน-สอบตก “เลือกตั้ง 2569”

แม้ผลการเลือกตั้ง 2569 ยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มทยอยรู้ผลกันแล้ว ซึ่งครั้งนี้มีคนดังในวงการบันเทิงเข้าสมัครชิงเก้าอี้ สส. มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งราว 35 คน ทั้งนักแสดง นายแบบ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ยูทูบเบอร์
โดยรายชื่อ ส.ส. คนบันเทิง ที่เป็นผู้สมัครแบบแบ่งเขต ที่สอบผ่าน ได้แก่
“ปาล์ม วิทวัส ติชะวาณิชย์”สส. กทม. เขต 15 พรรคประชาชน อดีตนักแสดงซีรีส์วาย
“ก้อย พรพิมล ธรรมสาร”สส. จ.ปทุมธานี เขต 8 พรรคภูมิใจไทย นักร้องยุค 80
“ไอเดียร์ สุชาดา แทนทรัพย์” สส. จ.ชัยภูมิ เขต 4 เด็กปั้นของ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ก่อนจะผันตัวเข้าสู่การเมือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
“แม๊กกี้ ศุภสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์” สส. จ.นครราชสีมา เขต 3 พรรคประชาชน นักแสดงและผู้กำกับ
ส่วนคนที่สอบตก อาทิ
“ภูร์ผา ไทยแท้” สส. กทม เขต 12 พรรคเพื่อไทย นายแบบ
“อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ”สส.กทม. เขต 1 พรรคโอกาสใหม่ อดีตนักแสดงและพิธีกร
“ไข่มุก ปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์”สส. กทม. เขต 3 พรรคโอกาสใหม่ นักร้องวงพริกไทย
“โฟล์ค ฐิติพัฒน์ จันทร์แก้ว”สส. พรรครักชาติ เขต 13 นักแสดงซีรีส์วาย
“วีร์ Badbitchbkk”สส. กทม. เขต 23 พรรคประชาธิปัตย์ นักร้อง-แรปเปอร์
“สดใส รุ่งโพธิ์ทอง”สส. ปทุมธานี เขต 4 พรรคเศรษฐกิจ นักร้อง
“ผศ.ดร.ต่อ สหภาพ” สส. นนทบุรี เขต 1 พรรคเศรษฐกิจ อดีตนักร้อง หรือที่รู้จักกันในนามต่อ วงทู
“กรุง ศรีวิไล”สส. สมุทรปราการ เขต 8 พรรคกล้าธรรม นักแสดง
“ต๊ะ นารากร ติยายน” สส. เชียงใหม่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์-เขต 1
“ใหม่ สุขะเดชะ”สส. บุรีรัมย์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย อดีตมือกลองวงไอน้ำ
ในส่วนของผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ที่สอบผ่าน ได้แก่
“เก่ง วาโย อัศวรุ่งเรือง”สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน อดีตนักร้องเวทีประกวดเดอะสตาร์
สส.บัญชีรายชื่อที่สอบตก ได้แก่
“ปลื้ม สุรบถ หลีกภัย” สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ยูทูบเบอร์
“อ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์” สส. พรรคเพื่อไทย นักแสดง
“บรู๊ค ดนุพร ปุณณกันต์”สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อดีตนักแสดง
“ถั่วแระ เชิญชิ้ม” สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐ
“ณภัทร ชุ่มจิตตรี” สส.บัญชีรายชื่อพรรครักชาติ รู้จักกันในนาม คิง ก่อนบ่าย
“กล้วย เชิญยิ้ม” สส.บัญชีรายชื่อพรรคปวงชนไทย นักแสดงตลกปวงชนไทย
ส่วนที่ดูพอมีหวัง ลุ้นแบบเฉียดฉิว รอผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ได้แก่ “เพชร กรุณพล” สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน นักแสดง