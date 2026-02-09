GDH ส่งภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” บุกเวียดนาม ได้ “แจ็คกี้-เก่ง” สร้างโมเมนต์ประทับใจในกิจกรรม Star Tour พร้อมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ครบรอบ 50 ปี

เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงสู่เวทีนานาชาติ สำหรับอภิมหาภาพยนตร์บันเทิง “ดีว่า..ราวี” ที่ล่าสุดยกทัพบุกไปพบผู้ชมไกลถึงประเทศเวียดนามในกิจกรรม Star Tour นำทีมโดย คุณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด พร้อมด้วย 2 นักแสดง แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย พร้อมด้วย ผู้กำกับการแสดง เติ้ล-กิตติภัค ทองอ่วม และ โปรดิวเซอร์ เดียว-วิชชพัชร์ โกจิ๋ว ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมี นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในตลาดเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม ครบรอบ 50 ปีอีกด้วย
โดยชาวเวียดนามมีความนิยมในคอนเทนต์ไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากภาพยนตร์จาก GDH ที่เคยประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในเวียดนาม อาทิ บุพเพสันนิวาส 2, หลานม่า, 404 สุขีนิรันดร์..RUN RUN รวมถึงในปี 2569 ยังมีภาพยนตร์ของ GDH ที่เตรียมทยอยเข้าฉายในเวียดนามตลอดทั้งปี
ซึ่งกิจกรรม Star Tour ที่จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ CGV Landmark 81 มี 2 นักแสดง แจ็คกี้ ชาเคอลีน, เก่ง หฤษฎ์ พร้อมด้วยผู้กำกับฯ เติ้ล กิตติภัค ได้ร่วมทักทายและพูดคุยกับผู้ชมหลังการฉายภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” ทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ รอบ Fan Screening 3 รอบ และรอบ Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City Special Screening ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง สร้างความประทับใจให้กับทีมงานและนักแสดงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
นอกจากนี้ แจ็คกี้ ชาเคอลีน ยังได้ร่วมทำ Challenge สุดพิเศษกับ ‘LAMOON’ ศิลปินเจ้าของเสียงร้องสุดละมุน ผู้ถ่ายทอดเพลงประกอบภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” เวอร์ชันเวียดนามในเพลง “อัศศะจอรอหัน” หรือในชื่อเวียดนาม “Tình Yêu Sét Đánh” เรียกว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มสีสัน ความสนุกและความใกล้ชิดกับแฟนๆ ชาวเวียดนามได้อย่างน่าประทับใจ
สำหรับภาพยนตร์ “ดีว่า..ราวี” หรือชื่อเวียดนาม ‘NGƯỜI ĐẸP VÀ QUÁI LẠ’ เริ่มเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศเวียดนาม
#nguoidepvaqualia #beautyandthebeat
#GDH #cgvvietnam
#KengHarit #JackieJacqueline
#DivaLaVie #Lamoon