แบรนด์ TORO เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ อาหารแมว TORO ” คว้า 5 หนุ่ม วง LYKN ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ ประกาศ!! ความยิ่งใหญ่ “ โทโร่ อาหารแมวของคนเจนใหม่ ”

สู่ศักราชปี 2569 อย่างคึกคัก!! บริษัท ฟู้ด อินโนวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแมวเกรดพรีเมียม ครองตลาดและอยู่ในความนิยมของผู้บริโภคมายาวนาน เตรียมแกะกล่องแถลงข่าวเปิดตัว “ อาหารแมว TORO (โทโร่) ” มุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแมว ผ่านการเลือกอาหารที่ดี มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของน้องแมว และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเจนใหม่ที่เลี้ยงแมวอีกด้วย พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ศิลปิน T-POP คนรุ่นใหม่บอยกรุ๊ปที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ 5 หนุ่ม วง LYKN (ไลแคน) ประกาศชัดทุกคำ ภายใต้คอนเซ็ป “ โทโร่ อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ ” จัดงานเปิดตัวใจกลางสยามสแควร์ ย่านฮิต ของคนเจนใหม่ โดยมีแขกพิเศษและแฟนคลับผู้โชคดี เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
ภายในงาน 2 พิธีกร ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์ และ เลโอ โซสเซย์ นำทุกคนเข้าสู่บรรยากาศความสนุก และกล่าวต้อนรับ คุณอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสมภพ โรจนชัยชนินทร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟู้ดอินโนวา เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นประธานฯ ได้เผยถึงที่มา แนวคิด และความตั้งใจของแบรนด์ TORO อาหารแมวของคนเจนใหม่ เชิญชวนทุกท่านรับชมภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ TORO x LYKN เป็นครั้งแรก กับความสดใสน่ารัก ของ 5 หนุ่ม วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ , เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา , นัท ธนัท ด่านเจษฎา, ฮง พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์ และ ตุ้ย ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์ เปิดตัวมาพร้อมกับน้องแมวตัวโปรดลูกรักของทั้ง 5 หนุ่ม พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองความรักของคนเจนใหม่ที่มีต่อน้องแมว รวมถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตร่วมกันกับน้องแมวในแบบของตัวเอง จากนั้นต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก 5 หนุ่ม LYKN นำเพลงเพราะๆ ทัก (FIRST SIGHT) ,จีบได้มั๊ย (Would You Mind?) และเพลง - หูดับ (Who Says)มาร่วมสร้างความสุข ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับที่มาร่วมงานและเก็บโมเมนต์สุดประทับใจอย่างคับคั่ง รวมถึงแขกรับเชิญอย่าง LYKYOU ,FELIZZ ,CLO’VER ที่มาร่วมมอบความสนุกให้ผู้ที่รักแมวใจฟู อมยิ้ม ฟินกันสุดๆ ส่งท้ายความสุขในค่ำคืนนี้ด้วยเสียงเพลงจากศิลปิน Fellow Fellow ให้เหล่าทาสแมว ได้สนุก อบอุ่น ไปกับความสุข ความทรงจำ
แบรนด์ TORO มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแมว ผ่านการเลือกอาหารที่ดี ตอบโจทย์ทุกความต้องการของน้องแมว และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเจนใหม่ที่เลี้ยงแมว อาหารแมวโทโร่ตอกย้ำคำว่า “ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ” ด้วยวัตถุดิบคุณภาพผลิตจากทูน่าเนื้อขาวเกรดพรีเมียม ไม่เติมเกลือ เสริมพรีไบโอติกส์ ไม่ผสมธัญพืชแมวแพ้ง่ายกินได้ และเสริมสารอาหารที่มีประโยชน์ ล้วนตอบโจทย์สำหรับน้องแมวทุกช่วงวัย อาหารแมวโทโร่ มีทั้งหมด 7 สูตร คือ TORO KITTEN&MOTHER สูตรสำหรับลูกแมวและแม่แมว, TORO INDOOR สูตรสำหรับแมวโตเลี้ยงในบ้าน, TORO SKIN&COAT สูตรดูแลผิวหนังและเส้นขน, TORO IMMUNITY สูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน, TORO DIGESTIVE&HAIRBALL สูตรดูแลระบบย่อยอาหารและก้อนขน, TORO URINARY CARE สูตรดูแลระบบปัสสาวะ, TORO HEALTHY SENIOR สูตรสำหรับแมวสูงอายุ
สาวกคนรักแมวเลือกอาหารแมว TORO เพื่อสุขภาพของแมวที่คุณรัก “ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ”
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีดี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับน้องแมว และแคมเปญใหม่ๆ ที่จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับเหล่าพรีเซ็นเตอร์ของ ฟู้ด อินโนวาฯ ได้ก่อนใคร ได้ที่เว็บไซต์ https://foodinnova.co.th/ และช่องทางแฟนเพจ Facebook Instagram และ X : Toro Cat Food
พร้อมช่องทางการจัดจำหน่ายที่ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำ ร้านเพ็ทช็อป และช่องทางออนไลน์ Shopee: http://bit.ly/SPnekko Lazada: http://bit.ly/LZFoodinnova