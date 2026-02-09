สะเทือนวงการความงาม! เปิดตัว SURGERY WARS เรียลลิตี้ศัลยกรรมแรกของไทย จับมือ โรงพยาบาล-คลินิกดัง ปั้นคนธรรมดาเป็นดาว เริ่ม ก.ค. นี้ ทางเวิร์คพอยท์

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และกลายเป็นกระแสพูดถึงทันที สำหรับรายการเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ “SURGERY WARS (สงครามความงาม)” ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการทีวีไทย ด้วยการรวมโรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมระดับชั้นนำของประเทศ มาร่วมแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันที่พร้อมเปลี่ยนลุค เปลี่ยนชีวิต และก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสครั้งสำคัญ เพราะศัลยกรรมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ณ CDC Ballroom ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และคนในวงการบันเทิง โดยมีผู้บริหารนำโดย คุณฐิติมา นวภคกุล CEO บริษัท วิน วิน พีอาร์ พลัส หัวเรือใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังการผลักดันโปรเจกต์ร่วมกับเวิร์คพอยท์ครั้งนี้ ร่วมเผยถึงแนวคิดของรายการที่ต้องการนำเสนอ “ความงามในมิติใหม่” ที่ไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือการสร้างความมั่นใจและโอกาสในชีวิตให้กับผู้เข้าแข่งขันจริง ดำเนินรายการโดย ดีเจนุ้ย ที่มารับหน้าที่สร้างสีสันและความสนุกตลอดทั้งซีซัน พร้อมทิ้งปมความน่าติดตามให้แฟนรายการได้ลุ้นว่า พิธีกรคู่ที่จะมาร่วมดำเนินรายการเคียงข้างใคร ซึ่งเตรียมเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้
ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่า CELEB MASTER ผู้ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงและแฟชั่น มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและแชร์มุมมองเรื่องความงาม ได้แก่ ลูกเกด เมทินี, มีน พีรวิชญ์, ดีเจมะตูม เตชินท์, และ รัศมีแข ที่ร่วมยืนยันว่า ความงามที่แท้จริงคือความมั่นใจในตัวเองหลังการเปลี่ยนแปลง “SURGERY WARS (สงครามความงาม)” เป็นเรียลลิตี้แข่งขันด้านความงามที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่รอบคัดเลือก การเล่าเรื่องชีวิตผ่าน VTR การทำภารกิจถ่ายแฟชั่นและวิดีโอในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ไปจนถึงขั้นตอนศัลยกรรมจริงภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และปิดท้ายด้วยรอบ FINISHING ที่เผยโฉมลุคใหม่ พร้อมภาพ Before & After ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง #สวยฟรีมีอยู่จริง
ความพิเศษของรายการคือการรวมตัวของโรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมชั้นนำของประเทศ ที่มาร่วมแถลงข่าวและเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ Meko Hospital, Bangmod Aesthetic Hospital, IDL Hospital & Clinic, Apex Surgery Hospital, 365MC Thailand, The Art Hospital, AM International Hospital, Dr.Kaimook, Jarem Clinic, Dream Clinic และ Qprime Clinic โดยแต่ละแห่งจะร่วมเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันที่เหมาะสมกับคาแรกเตอร์ และแนวทางความงามของตนเอง สร้างการแข่งขันที่เข้มข้นตลอดทั้งรายการ เตรียมติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตและความมั่นใจ ในรายการ “SURGERY WARS (สงครามความงาม)” จำนวน 8 อีพี ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 เมื่อความงามไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่คือ “สงครามแห่งโอกาส” ที่ทุกคนอยากเป็นผู้ชนะ (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2569) สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line : @surgerywars / Facebook / Tiktok / Instagram : surgerywars