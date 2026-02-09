“แบด บันนี” แสดงพักครึ่งซูเปอร์โบว์ล ”โดนัลด์ ทรัมป์“ บอกตบหน้าอเมริกา

ทำเอาชื่นชอบกันไม่น้อยสำหรับการแสดงพักครึ่งศึก Super Bowl ของ “แบด บันนี” ที่มีเซอร์ไพรส์คว้า “เลดี กาก้า” กับ “ริคกี้ มาร์ติน” ขึ้นแสดง และยิ่งกว่าเมื่อ “เปโดร ปาสคาล” ขึ้นโผล่บนเวทีแสดงด้วย แต่งานนี้เจอพวกโปรอเมริกาด่ายับ รวมถึง “โดนัลด์ ทรัมป์” บอกเป็นการแสดงที่แย่ที่สุดที่เคยมีมา
แบด บันนี หรือชื่อจริงว่า เบนิโต อันโตนิโอ มาร์ติเนซ โอกาซิโอ นักร้องชาวเปอร์โตริโกวัย 31 ปี ได้เปิดการแสดงพักครึ่งศึกซูเปอร์โบว์ล ที่ Levi's Stadium ในแคลิฟอร์เนีย
งานนี้มีเซอร์ไพรส์เมื่อ เลดี้ กาก้า มาขึ้นแสดงในเพลง Die With a Smile แต่เรียบเรียงใหม่ในเวอร์ชันซัลซา
ขณะที่ ริคกี มาร์ติน ขึ้นแสดงโชว์ด้วยในเพลง Lo que le pasó a Hawaii
กระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นไปในทางบวกเมื่อหลายๆคนในโลกออนไลน์ต่างกล่าวชื่นชมว่า
“แบด บันนี สุดยอดมาก! ฉันชอบบรรยากาศและภาพรวมทั้งหมดเลย แถมยังมี กาก้า กับ ริคกี้ อีก? A+ เบนิโต!!”
ผู้ชมอีกคนก็รู้สึกคล้ายกันและชื่นชมองค์ประกอบด้านภาพของโชว์ช่วงพักครึ่ง
“โปรดักชั่นสิบ, การออกแบบฉากสิบ, คอนเซ็ปต์ภาพสิบ, ท่าเต้นสิบ,เลดี้ กาก้า สิบ, แบด บันนี ได้สิบสิบสิบสิบไปหมดทุกด้าน”
คนอื่นๆ ตั้งข้อสังเกตว่าการเชิญแขกรับเชิญนั้นเหมาะสม เพราะ แบด บันนี ถือเป็นแฟนตัวยงของ เลดี้ กาก้า เลยก็ว่าได้
“ความจริงที่ว่า แบด บันนี เป็น Little Monster และได้ เลดี้ กาก้า ขึ้นเวทีกับเขา นับเป็นแฟนบอยที่ประสบความสำเร็จจริงๆ”
แต่แฟนเพลงที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ก็ตั้งทฤษฎีว่า “แบด บันนี ต้องพา เลดี้ กาก้า มาด้วยเพราะเขาไม่มีเพลงฮิตแล้ว”
บางคนยังระบุว่า แขกรับเชิญของ แบด บันนี ถ้าเป็นแร๊ปเปอร์สาว คาร์ดี บี ดูจะเหมาะสมกว่า และคิดว่าการเลือก เลดี้ กาก้า มาแสดงเพราะต้องการให้มีคนชม
“เอา เลดี้ กาก้า มาแสดงแค่ 2 นาที กับเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ทำไมไม่เอา คาร์ดี บีมาแสดงเพลงของพวกเขาเอง มันดูไม่เข้าท่า“
แบด บันนี ขนเพลงภาษาสเปนมาแสดงมากมาย เริ่มต้นด้วย Tití Me Preguntó ต่อด้วย Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa’ PR, EoO และ Monaco.
จากนั้น แบด บันนี ก็ปรากฏตัวบนดาดฟ้าของอาคาร ขณะที่เหล่าคนดังกำลังเต้นรำอยู่ใต้กันสาด
นอกจาก เปโดร ปาสคาฃ แล้ว ฝูงชนยังเต็มไปด้วยดาราชื่อดังมากมาย เช่น คาร์ดี บี และ เจสสิกา อัลบา
แบด บันนี ปิดท้ายการแสดงด้วยเพลง El Apagón, CAFé CON RON และเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มล่าสุดของเขา DeBÍ TiRAR MáS FOToS จากนั้นปิดฉาดสุดอลังการด้วยการโบกธงชาติเปอร์โตริโก
เขาผลัดเปลี่ยนธงชาติและตะโกนว่า “ขอพระเจ้าอวยพรประเทศอเมริกา!” ก่อนจะกล่าวชื่อประเทศในละตินอเมริกาที่เป็นแหล่งกำเนิดของผู้อพยพจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวเสริมว่ารวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ “บ้านเกิ” ของเขา เปอร์โตริโก ในตอนท้าย
ด้านหลังเขา มีป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่เขียนว่า “สิ่งเดียวที่ทรงพลังยิ่งกว่าความเกลียดชังคือความรัก” ส่องแสงอยู่เหนือสนาม
จากนั้น แบด บันนี่ ก็ทุ่มลูกฟุตบอลที่เขาถืออยู่ลงพื้น ขณะที่พลุระเบิดขึ้นรอบๆ สนามกีฬา และควันสีแดง ขาว และน้ำเงินก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นลำอย่างชัดเจน
ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ แฟนๆ ต่างสงสัยว่า แบด บันนี จะใช้เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้เพื่อออกมาพูดต่อต้านรัฐบาลทรัมป์สมัยที่สองและการปราบปรามผู้อพยพทั่วสหรัฐฯ ที่นำโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) หรือไม่
แม้กระทั่งก่อนที่ศิลปินชื่อดังจะขึ้นเวที แฟนฟุตบอลบางส่วน โดยเฉพาะผู้ติดตาม MAGA และแฟนๆ ของโดนัลด์ ทรัมป์ ต่างบ่นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเลือกเขาขึ้นแสดง
“การเลือกระหว่าง คิด ร็อก กับ แบด บันนี สำหรับการแสดงช่วงพักครึ่งนั้น เหมือนกับการเลือกระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต พวกเขาทั้งคู่แย่พอๆกัน” บัญชีหนึ่งบน X (เดิมคือ Twitter) แสดงความไม่พอใจ
แต่แม้แต่แฟนเพลง 'ที่สนับสนุน ICE และ MAGA' บางส่วนก็ยังประทับใจกับการแสดงที่ครึกครื้นของ แบด บันนี
“ฉันอยู่ฝั่ง ICE และ MAGA เคยรู้สึกกังวลกับการแสดงช่วงพักครึ่ง Super Bowl ของ แบด บันนี ต้องบอกว่า ขอชื่นชมการแสดงของเขา แทนที่จะเน้นเรื่องการอพยพ เขากลับเน้นวัฒนธรรมฮิสแปนิก/ลาติน และวิธีการที่วัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกัน ถ้ามันเป็นประโยชน์ต่ออเมริกา ก็ขอสนับสนุน”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ แบด บันนี ขึ้นแสดงใน Super Bowl เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยสร้างความฮือฮาในงานแสดงช่วงพักครึ่ง Super Bowl LIV ปี 2020 ด้วยการขึ้นแสดงร่วมกับ เจนนิเฟอร์ โลเปซ และ ชากีร่า
อย่างไรก็ตาม การแสดงของเขาในครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นศิลปินลาตินคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงนำในงานแสดงช่วงพักครึ่ง Super Bowl ในฐานะศิลปินเดี่ยว
การแสดงของเขาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาสร้างประวัติศาสตร์ในงานประกาศรางวัลแกรมมีครั้งที่ 68 ด้วยการคว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีจากอัลบั้ม Debí Tirar Más Fotos
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อัลบั้มภาษาสเปนได้รับรางวัลแกรมมีอันทรงเกียรตินี้
ส่วนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ไม่อยู่เฉย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงช่วงพักครึ่งของ แบด บันนี ในซูเปอร์โบวล์อย่างรุนแรง โดยกล่าวว่าเป็นการ “ตบหน้า” อเมริกา
“การแสดงช่วงพักครึ่งของซูเปอร์โบวล์แย่มาก ๆ แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา! มันไม่มีความหมาย เป็นการดูถูกความยิ่งใหญ่ของอเมริกา และไม่ได้สะท้อนถึงมาตรฐานความสำเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ หรือความเป็นเลิศของเรา
ไม่มีใครเข้าใจสักนิดในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ต้องการจะสื่อ และการเต้นนั้นก็น่ารังเกียจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่กำลังรับชมอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก”
เขาพูดต่ออย่างดุเดือดโดยบอกว่ามันเป็น ‘การตบหน้าประเทศของเรา’ ก่อนที่จะยกสถิติและบันทึกต่างๆ มาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอเมริกา
จากนั้นเขาก็เสริมว่า “ไม่มีอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจได้เลยเกี่ยวกับโชว์พักครึ่งที่เละเทะแบบนี้ และคอยดูสิ มันจะได้รับการวิจารณ์ที่ดีจากสื่อข่าวปลอม เพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง”
ในตอนท้าย ทรัมป์ย้ำคำวิจารณ์ที่เขาไม่ชอบที่สุดของ NFL อีกครั้ง โดยเขียนว่า “และอีกอย่าง NFL ควรเปลี่ยนกฎการเตะเปิดเกมใหม่ที่ไร้สาระนี้โดยทันที MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”
นอกจากนี้ ฐานเสียง MAGA ของทรัมป์ยังแสดงออกด้วยการกดปุ่มปิดช่อง NBC ในช่วงพักครึ่ง และเปิด YouTube เพื่อดูรายการ “All-American” ของ Turning Point USA แทน