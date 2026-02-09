xs
“โอ๊ค​ กีรติ” อัดคลิปผิดหวังผลเลือกตั้ง ฟาด 'ยุคคนชั่วครองเมือง'!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นนักแสดงมากความสามารถอีกคนที่มีผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย สำหรับ​นักแสดงหนุ่ม “โอ๊ค​ กีรติ ศิวะเกื้อ” ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัดคลิประบายความในใจ โดยบอกว่าผิดหวังกับการเลือกตั้ง เหมือนเข้าสู่ยุคคนชั่วครองเมือง พร้อมกับใส่ข้อความและแฮชแท็กว่า มาเสียใจเป็นเพื่อนกันครับ #เลือกตั้ง69 #พรรคประชาชน

“มีใครยังรู้สึกมึนๆ ตึงๆ ผิดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนผมบ้างครับ เพื่อนพ่อผมท่านหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าคือเขาอายุ 70 กว่าแล้วเนอะ​ เขาบอกว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้ว​ แล้วเขาก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ นะครับ​ พอผลการเลือกตั้งที่มันออกมาทุกคน โอ้โห​ ผมเสียใจมากนะ​ ผมไม่นึกว่านักการเมืองพรรคสีเขียวจะมีคะแนนสูงขนาดนี้​ ผมไม่นึกว่าพรรคที่ได้ที่เขามีรัฐมนตรีที่ไหลมารวมกัน​แล้ว โอ้โห รัฐมนตรีแต่ละคนก็มีประวัติคอรัปชั่นโชกโชนเหลือเกินนะครับ​ จะมาฉลองกันหน้าชื่นตาบาน

มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าสู่อยู่คนชั่วครองเมืองครับ ทุกคนรู้สึกแบบนี้ไหม ผมอยากจะทำวิดีโอวันนี้ขึ้นนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะ คือสนับสนุนพรรคประชาชนตามกำลังต่อไป ผมเชื่อว่าเขายังมีสส.​ ยังมีเจตจำนงทางการเมืองที่ดีอยู่นะครับ เราจะส่งเขาไปสู้กับนักการเมืองคอรัปชั่นแทนพวกเรานะครับ

ในส่วนของตัวเราเองที่ยังต้องมีชีวิตเนอะ ยังต้องทำมาหากินกันต่อนะ​ ผมคิดว่าเราต้องรักษาสุขภาพใจของเราให้ดีนะครับ​ ต้องมีกำลังใจ มีความเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเราจะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลง​ และเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยนะครับ​ แล้วก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยนะครับ​ เพราะว่าโห มลพิษมันเยอะเหลือเกิน​ แล้วก็เศรษฐกิจก็น่าจะแย่นะครับ

สำคัญที่สุดเลยนะทุกคนใน​วันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเทา แล้วคนชั่วได้ดี​ อย่ากลายเป็นคนชั่วซะเอง​ หมดศรัทธากับกกต. หมดศรัทธากับระบอบการปกครองอะไรก็แล้วแต่นะ​ อย่าหมดศรัทธาในตัวเองครับผม เป็นกำลังใจให้ครับ”










