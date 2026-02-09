“โอ๊ค​ กีรติ” อัดคลิปผิดหวังผลเลือกตั้ง ฟาด 'ยุคคนชั่วครองเมือง'!

เป็นนักแสดงมากความสามารถอีกคนที่มีผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมาย สำหรับนักแสดงหนุ่ม “โอ๊ค กีรติ ศิวะเกื้อ” ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาอัดคลิประบายความในใจ โดยบอกว่าผิดหวังกับการเลือกตั้ง เหมือนเข้าสู่ยุคคนชั่วครองเมือง พร้อมกับใส่ข้อความและแฮชแท็กว่า มาเสียใจเป็นเพื่อนกันครับ #เลือกตั้ง69 #พรรคประชาชน
“มีใครยังรู้สึกมึนๆ ตึงๆ ผิดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนผมบ้างครับ เพื่อนพ่อผมท่านหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าคือเขาอายุ 70 กว่าแล้วเนอะ เขาบอกว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้ว แล้วเขาก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ นะครับ พอผลการเลือกตั้งที่มันออกมาทุกคน โอ้โห ผมเสียใจมากนะ ผมไม่นึกว่านักการเมืองพรรคสีเขียวจะมีคะแนนสูงขนาดนี้ ผมไม่นึกว่าพรรคที่ได้ที่เขามีรัฐมนตรีที่ไหลมารวมกันแล้ว โอ้โห รัฐมนตรีแต่ละคนก็มีประวัติคอรัปชั่นโชกโชนเหลือเกินนะครับ จะมาฉลองกันหน้าชื่นตาบาน
มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าสู่อยู่คนชั่วครองเมืองครับ ทุกคนรู้สึกแบบนี้ไหม ผมอยากจะทำวิดีโอวันนี้ขึ้นนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ผมคิดว่าสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะ คือสนับสนุนพรรคประชาชนตามกำลังต่อไป ผมเชื่อว่าเขายังมีสส. ยังมีเจตจำนงทางการเมืองที่ดีอยู่นะครับ เราจะส่งเขาไปสู้กับนักการเมืองคอรัปชั่นแทนพวกเรานะครับ
ในส่วนของตัวเราเองที่ยังต้องมีชีวิตเนอะ ยังต้องทำมาหากินกันต่อนะ ผมคิดว่าเราต้องรักษาสุขภาพใจของเราให้ดีนะครับ ต้องมีกำลังใจ มีความเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเราจะทันได้เห็นการเปลี่ยนแปลง และเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทยนะครับ แล้วก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยนะครับ เพราะว่าโห มลพิษมันเยอะเหลือเกิน แล้วก็เศรษฐกิจก็น่าจะแย่นะครับ
สำคัญที่สุดเลยนะทุกคนในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเทา แล้วคนชั่วได้ดี อย่ากลายเป็นคนชั่วซะเอง หมดศรัทธากับกกต. หมดศรัทธากับระบอบการปกครองอะไรก็แล้วแต่นะ อย่าหมดศรัทธาในตัวเองครับผม เป็นกำลังใจให้ครับ”