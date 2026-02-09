AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน

AIS เตรียมจัดงานใหญ่ ชวนลูกค้าทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สุดพิเศษในงาน “AIS INFINITE US” มุ่งสู่ความฟินแบบ INFINITY ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปกับ BUS และ GELBOYS แทนคำขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด มอบประสบการณ์ความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อลูกค้าเอไอเอส ทั้งมือถือ และเน็ตบ้าน ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก AIS Family - BUS because of you i shine และ 4 หนุ่ม GELBOYS ที่จะมาร่วมเป็นตัวแทนส่งต่อความสุข คำขอบคุณ และคำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง ชวนลูกค้าเอไอเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.30 น. ที่ centralwOrld Pulse, centralwOrld
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส เพียงใช้เอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงาน ผ่านแอปฯ myAIS ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. – 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.59 น. โดยสามารถแลกสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00 น. รวมทั้งหมด 1,500 รางวัล (ผู้โชคดี 1 ท่านสามารถรับบัตรเข้างานได้เพียง 1 ที่เท่านั้น) และสำหรับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมชมการแสดงสด ที่ centralwOrld Pulse, centralwOrld ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่ใช้เอไอเอส พอยท์แลกสิทธิ์ในกิจกรรม AIS INFINITE US ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2569 ถึง 10 ก.พ. 2569 สามารถรับชมการแสดงผ่าน LIVE STREAMING ที่ AIS PLAY ได้ทุกคน!
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/infiniteus
#AISINFINITEUS #AISwithTHANKS
เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวม 52 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46.8 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.2 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2568)