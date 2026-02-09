xs
xsm
sm
md
lg

AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS เตรียมจัดงานใหญ่ ชวนลูกค้าทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สุดพิเศษในงาน “AIS INFINITE US” มุ่งสู่ความฟินแบบ INFINITY ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปกับ BUS และ GELBOYS แทนคำขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอด มอบประสบการณ์ความบันเทิงสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อลูกค้าเอไอเอส ทั้งมือถือ และเน็ตบ้าน ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก AIS Family - BUS because of you i shine และ 4 หนุ่ม GELBOYS ที่จะมาร่วมเป็นตัวแทนส่งต่อความสุข คำขอบคุณ และคำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง ชวนลูกค้าเอไอเอสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพิเศษนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.30 น. ที่ centralwOrld Pulse, centralwOrld

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส เพียงใช้เอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน เพื่อแลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงาน ผ่านแอปฯ myAIS ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. – 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23.59 น. โดยสามารถแลกสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวน ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00 น. รวมทั้งหมด 1,500 รางวัล (ผู้โชคดี 1 ท่านสามารถรับบัตรเข้างานได้เพียง 1 ที่เท่านั้น) และสำหรับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมชมการแสดงสด ที่ centralwOrld Pulse, centralwOrld ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 

พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่ใช้เอไอเอส พอยท์แลกสิทธิ์ในกิจกรรม AIS INFINITE US ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2569 ถึง 10 ก.พ. 2569 สามารถรับชมการแสดงผ่าน LIVE STREAMING ที่ AIS PLAY  ได้ทุกคน!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ https://www.ais.th/infiniteus

#AISINFINITEUS #AISwithTHANKS

เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวม 52 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46.8 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.2 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2568)










AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน
AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน
AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน
AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน
AIS จัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สุดพิเศษ “AIS INFINITE US” จาก BUS และ GELBOYS ลุ้นเข้าร่วมงานง่ายๆ เพียงแลกเอไอเอส พอยท์ 10 คะแนน
กำลังโหลดความคิดเห็น