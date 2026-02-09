“ทนายสายหยุด” อุบตอบ “เวย์-นานา” ใช้หนี้หรือยัง? ให้กำลังใจ “ทนายแก้ว” ผิดถูกว่าไปตามกระบวนการ

“ทนายสายหยุด” อัปเดตคดี “เวย์-นานา” สอบปากคำเรียบร้อย รอตำรวจนำตัวส่งพนักงานอัยการ แจงยอดหนี้ 170 ล้าน ตามที่พนักงานสอบสวนแจ้ง สาระสำคัญคือผู้ต้องหาผิดจริงไหม และผู้เสียหายร่วมกระทำผิดหรือเปล่า อุบตอบมีการชดใช้หนี้หรือยัง กลัวส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ให้กำลังใจ “ทนายแก้ว” ในฐานะทนายพี่น้อง ผิดถูกว่าไปตามกระบวนการ
ยังอยู่ในความสนใจของสังคม สำหรับคดีของสองสามี-ภรรยาชื่อดัง “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย หลังเมื่อช่วงเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ได้รับการเปิดเผยจาก “พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์” ผู้บังคับการกองบังคับปราบปรามอาชญากรรมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ) และ “พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ” (ผกก.4 บก.ปอศ) ว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับ เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) หลังพบพยานหลักฐานเส้นทางการเงินเชื่อมโยง โดยยอดความเสียหายพุ่งสูงถึง 170 ล้านบาท จากผู้เสียหาย 17 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางด้านของ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ทนายความส่วนตัวของ นานา-เวย์ ได้เคยเปิดเผยไว้ว่า ยอดความเสียหายอยู่ที่ 152 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม “เวย์-นานา” ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ตำรวจเร่งประสาน ปปง.สืบทรัพย์เฉลี่ยคืนให้เหยื่อ คาดสรุปสำนวนกลางเดือน ก.พ.นี้ พร้อมแจงผู้เสียหายยังไม่ได้รับการชดใช้ ส่วนมูลค่าทรัพย์สินของ “เวย์-นานา” ตำรวจขอให้เป็นความลับทางคดี อุบตอบทรัพย์สินพอใช้หนี้ไหม
ล่าสุด วันนี้ (9 ก.พ. 2569) ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” เกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี ซึ่งเจ้าตัวออกตัวว่า ไม่อยากพูดเยอะเพราะมีผลกระทบกับลูกความตน ก่อนจะเผยสั้นๆ ว่า ตอนนี้สอบปากคำเรียบร้อยแล้ว รอตำรวจนัดเพื่อนำตัวไปส่งที่พนักงานอัยการ
“ในเนื้อหาเขาไม่อนุญาตให้ผมพูดแล้ว เพราะเขาบอกว่าพูดแล้วมันมีผลกระทบกับเขา ผมเลยไม่อยากพูดเรื่องของเขา แต่ถ้าถามขั้นตอนนิดหน่อย ผมจะตอบให้นิดหนึ่ง อัปเดตตอนนี้ก็คือเขาสอบปากคำไปเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ทำคำให้การต่อสู้คดีเข้าไปในทางกฎหมาย ก็รอตำรวจเขานัดเพื่อนำตัวไปส่งที่พนักงานอัยการ ก็มีประมาณเท่านี้ครับ”
ยอดหนี้เป็นไปตามที่พนักงานสอบสวนแจ้ง คือ 170 ล้าน
“ก็ตามที่พนักงานสอบสวนเขาแจ้ง เพราะเขาเป็นฝั่งผู้กล่าวหา แต่ผมบวกลบมาตามนั้น เพราะครั้งแรกเขาแจ้งว่า 150 ล้านเศษ ความเสียหายไม่ใช่สาระสำคัญ มันเป็นไปตามสเตทเมนต์อยู่แล้ว แต่สาระสำคัญคือผู้ต้องหาเขาได้กระทำความผิดหรือเปล่า ผู้เสียหายที่มาแจ้ง เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยไหม ร่วมกระทำความผิดหรือเปล่า ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอพนักงานอัยการท่านวิเคราะห์ก่อน ว่าจะฟ้องในข้อหาอะไรบ้าง แต่สุดท้ายศาลก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ เพราะมันเข้าสู่ศาลแล้ว”
อุบตอบเรื่องการชดใช้ เพราะจะมีผลกระทบเป็นวงกว้าง
“อันนี้ผมขอไม่ตอบดีกว่า เพราะถ้าตอบไป 1 คน มันจะกระทบกับผู้เสียหายหลายคน เพราะมันเป็นเรื่องของคุณนานา เรื่องชดใช้ไม่ใช่หน้าที่ผมเลย หน้าที่ผมคือต่อสู้ไปในกระบวนการกฎหมาย แล้วก็ดูแลสิทธิเขา แต่การจะใช้ใคร ไม่ใช้ใคร ถ้าพูดไปหนึ่งหน จะมีผลกระทบเป็นวงกว้างเลย ถ้าเรื่องชดใช้ผมไม่ขอตอบดีกว่า เพราะคุณต้องเข้าใจว่า มือหนึ่งก็ดำเนินคดีเขา อีกฝ่ายหนึ่งก็จะชดใช้ คิดว่ายังไงก็ชดใช้ แต่มันช้าเร็วผมไม่รู้ ถ้าตอบไปมันจะกระทบ เพราะมีเจ้าหนี้หลายราย แล้วแรงๆ อยู่ก็หลายราย อย่างตำรวจเขาก็รู้เฉพาะที่เราบอกเขา ส่วนการชดใช้มันไม่ใช่องค์ประกอบความผิด เรื่องการเยียวยาชดใช้ยังไงมันเกิดขึ้นแน่ในชั้นศาล แต่กระบวนการมันต้องเดินไป เพราะคดีมันถอนคำร้องทุกข์ไม่ได้”
เผยมีให้กำลังใจ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ในฐานะพี่น้อง ส่วนเรื่องถูกผิด ก็ว่ากันไปตามกระบวนการ
“ก็ให้กำลังใจทนายแก้ว ก็แชตไลน์ไป แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนถูกผิดก็ว่ากันไป ในฐานะทนายพี่ๆ น้องๆ กันนะ ตอนนี้เขายังไม่ได้โดนถอนใบอนุญาต กำลังอยู่ในชั้นตรวจสอบอยู่”