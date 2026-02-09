“ท็อป BigBang” คัมแบ็กในรอบ 13 ปี ได้ ”นานะ After School” ช่วยรับบทนางเอก

“นานะ” สาวที่เคยขึ้นแท่นตำแหน่งใบหน้าสวยที่สุดในโลกหลายปี และเคยเป็นอดีตสมาชิกวง After School และ Orange Caramel ได้สนับสนุนการหวนคืนวงการอีกครั้งของ “ท็อป” อดีตสมาชิกวง BigBang ด้วยการรับบทนางเอกมิวสิควิดีโอ
ตามรายงานระบุว่า นานะ จะปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ของ ท็อป ซึ่งมีกำหนดปล่อยในเดือนหน้า การถ่ายทำเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกที่ นานะ และ ท็อป ได้ร่วมงานกัน ซึ่งเป็นการรับงานมิวสิควิดีโออีกครั้งของ นานะ หลังเคยเล่นให้กับเพลง That’s Right ของ แบคจียอง เมื่อปี 2024
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ที่ผ่านมา ท็อป ก็เคยโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เผยว่า “อัลบัมใหม่ใกล้ออกแล้ว” พร้อมข้อความ “Another Dimension” จึงทำให้คิดว่าอาจจะเป็นชื่อของ มินิอัลบัม ที่เขาจะปล่อยออกมา
ผลงานครั้งนี้นับเป็นผงานซิงเกิลเดี่ยวแรกของเขาเองในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ดิจิทัลซิงเกิลอย่าง Doom DaDa ที่เคยออกเมื่อปี 2013 และยังเป็นอัลบัมแรกรวมถึงมิวสิควิดีโอตัวแรกในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ที่เขาประกาศออกจากวง BigBang ในปี 2023
ส่วนข่าวการคัมแบ็กของ ท็อป โดยมี นานะ มาเกี่ยวข้องด้วย ทำเอาแฟนๆเค-ป็อปเซอร์ไพรส์ ที่เขาจะกลับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังเคยประกาศหันหลังให้ถาวร
“เดี๋ยวนะ 2 คนนี้เป็นเพื่อนกันเหรอ”
“นี่เซอร์ไพรส์กว่าตรงที่ ท็อป ยังจะคัมแบ็กอยู่อีก”
“ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะ…”
“ดูสิ คิดไว้แล้วว่าเขาไม่มีทางรักษาคำพูดที่บอกว่าจะไม่คัมแบ็กอีกแล้ว”