ต้องการประชาธิปไตยกันไม่ใช่เหรอ? “พชร์ อานนท์” ฟาดเดือด ปมผลเลือกตั้ง ลั่นไทยมี 77 จังหวัด ไม่ได้มีแค่ กทม.

หลังผลการเลือกตั้ง 2569 ประกาศออกมาอย่างไม่เป็นทางการ แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่า นายกฯ คนต่อไปของไทย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกุูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คะแนนทิ้งห่าง พรรคประชาชน ไม่เห็นฝุ่น งานนี้ทำด้อมส้มเดือด ด่ากราดคนต่างจังหวัดที่ไม่เลือกพรรคประชาชนว่าโง่ ไม่เหมือนคนกทม. ที่พรรคประชาชนชนะทุกเขต
ล่าสุด “พชร์ อานนท์” ผู้กำกับชื่อดัง ออกมาโพสต์ฟาดจุกๆ ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ กทม. ต้องการประชาธิปไตยกันไม่ใช่เหรอ ผลออกมาเป็นยังไง ก็ต้องยอมรับ!
“บทสรุปของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ เป็นข้อยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า ประเทศไทยไม่ได้มีเฉพาะกทม. อย่างเดียว ประเทศไทยมี 77 จังหวัด ทุกคนคือคนไทยทั้งหมด ประชาธิปไตย คืออะไรถึงได้เรียกร้องกันนัก ผลออกมาเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับเพราะทุกคนที่ไปเลือกตั้งเมื่อวาน ก็ต้องการประชาธิปไตยกันไม่ใช่เหรอ
ไม่มีใครฉลาดใครโง่ ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง มีสมองเป็นของตัวเอง ก็ได้ใช้กันไปแล้ว อย่าด่าคนคิดต่าง คิดไม่เหมือนคือคนโง่งั้นเหรอ ทำมาหากินดีกว่า อย่าเครียด นายกคนต่อไปของประเทศไทย คือ นายกอนุทิน ชาญวีรกุล จบเถอะทำงานยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว คนไทยจำนวนมากได้เลือกแล้ว”