“นุ้ย PD9” รับไม่ได้ อัดเละโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ภูมิใจโกงทั้งประเทศ!

“นุ้ย PD9” หรือ “นุ้ย กิตติ รวงผึ้งหลวง” แรปเปอร์แนว Old School (วัฒนธรรมฮิปฮอปในยุคเริ่มต้นที่ย้อนไปในช่วงปลายยุค 70) เคยถูกแจ้งจับในปี 65 ในคดี ม.112 เหตุแต่งเพลงกระทบสถาบัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรัวๆ หลังผลการเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการออกมา อาทิ เราไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะ แต่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนอีก, นี่ยิ่งกว่าโก๋แก่นะเนี่ย โกงทุกเม็ด, โกงแน่นอน และนี่คือการโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับ, นับใหม่ปุ๊บส้มชนะ ภูมใจโกงทั้งประเทศ 55555 มีแฟนคลับเจ้าตัวร่วมเมนต์เป็นจำนวนมาก