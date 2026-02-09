xs
“นุ้ย PD9” รับไม่ได้ อัดเละโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ภูมิใจโกงทั้งประเทศ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“นุ้ย PD9” หรือ “นุ้ย กิตติ รวงผึ้งหลวง” แรปเปอร์แนว Old School (วัฒนธรรมฮิปฮอปในยุคเริ่มต้นที่ย้อนไปในช่วงปลายยุค 70) เคยถูกแจ้งจับในปี 65 ในคดี ม.112 เหตุแต่งเพลงกระทบสถาบัน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวรัวๆ หลังผลการเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการออกมา อาทิ เราไม่รู้หรอกว่าใครจะชนะ แต่เรารู้แล้วว่าเราจะไม่ได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนอีก, นี่ยิ่งกว่าโก๋แก่นะเนี่ย โกงทุกเม็ด, โกงแน่นอน และนี่คือการโกงเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับ, นับใหม่ปุ๊บส้มชนะ ภูมใจโกงทั้งประเทศ 55555 มีแฟนคลับเจ้าตัวร่วมเมนต์เป็นจำนวนมาก












