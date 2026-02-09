“จ๋าย ไททศมิตร” ลั่นจบไงไม่รู้จังหวัดไหนสีเขียวกุแซวแน่ “ไผ่ ลิกค์” สวนกลับ แท็กถามตรงๆ!

หลังจากที่ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง 2569 อย่างไม่เป็นทางการ พรรคกล้าธรรมคว้าชัยชนะได้หลายพื้นที่ ทำชาวเน็ตวิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ขณะที่ “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี นักร้องชื่อดัง ซึ่งค่อนข้างผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง วันที่ 8 ก.พ. ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “จบไงไม่รู้แหละ จังหวัดไหนสีเขียวกุแซวแน่” ซึ่งสีเขียวคือสีของพรรคกล้าธรรม
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป “ไผ่ ลิกค์” เลขาฯ พรรคกล้าธรรม ได้โพสต์โต้กลับ พร้อมแท็กหาตรงๆ ถามว่า “จังหวัดไหนเป็นสีเขียว มันเป็นไงครับ ไม่ดีจะได้ปรับปรุง” ขณะที่จ๋ายได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “ขอโทษพี่ไผ่ครับ สำนึกละครับ จะไม่ทำอีก” มีคนกดหัวเราะเมนต์ดังกล่าวมากกว่า 5 พัน
งานนี้ไผ่ ลิกค์ ตอบกลับว่า “ไม่มีอะไรน้อง พี่อยากแก้ไขครับ รับฟังครับ น้องร้องเพลงเพราะดี”