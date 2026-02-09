ทัวร์ลงหนักกว่าเดิม “เจนเย่” ขอโทษไม่ได้ไปเลือกตั้ง อ้างถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน ไม่รู้เลือกตั้งล่วงหน้าได้

โดนดรามาเต็มๆ สำหรับนักแสดงชื่อดัง “เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร” ซึ่งโด่งดังจากบทเสี่ยวหยู ซีรีส์สงครามส่งด่วน หลังจากเมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษที่ไม่ได้ไปเลือกตั้ง เนื่องจากบินไปถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน และไม่ทราบว่าสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้
โดย เจนเย่ เมธิกา โพสต์ข้อความผ่าน X @janeeeyeh ระบุว่า “หนูไม่รู้จริง ๆ ค่ะว่าทำล่วงหน้าได้ เพราะที่ผ่านมาไปเลือกมาตลอด ปีนี้มาถ่ายหนังต่างประเทศ 1 เดือน หนูไม่ขอแก้ตัวอะไรค่ะ หนูยอมรับผิด และขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ”
แต่งานนี้เจนเย่ทัวร์ลงหนักกว่าเดิม โดยชาวเน็ตมองเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น สำหรับยุคนี้ที่ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงง่าย ผิดหวังกับคำตอบ ค่าย+ผู้จัดการไม่แนะนำอะไรเลยเหรอ? จนเจ้าตัวต้านกระแสไม่ไหว ตัดสินใจตั้งค่าทวิตเตอร์เป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว