สงกรานต์เดือด! S2O 2026 งานน้ำแห่งชาติ เปิดไลน์อัพหยุดโลก "ZEDD - KYGO - ALAN WALKER B2B STEVE AOKI" พร้อมปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ "S2O LAND" รัชดา

เตรียมรับแรงกระแทกทางดนตรีครั้งใหญ่เมื่อ Singha presents S2O Songkran Music Festival 2026 ประกาศศักดากลับมาทวงบัลลังก์เทศกาลดนตรีสัญชาติไทยที่โด่งดังระดับโลกอีกครั้งในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์สงกรานต์ไปสู่ขั้นกว่า ภายใต้คอนเซปต์ "Bigger, Bolder, Wetter" ที่พร้อมจะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเดสติเนชั่นที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องบินมารวมตัวกัน โดยในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง “Singha Life” (สิงห์ ไลฟ์) ที่พร้อมจะปลุกทุกจังหวะชีวิตให้มีสีสันตลอดงาน 11 - 13 เมษายน 2569 นี้
หมัดแรกของ S2O ที่สร้างความฮือฮาจนไทม์ไลน์แทบแตก คือการประกาศ Full Line-up ที่รวบรวมเหล่า "The God of EDM" มาไว้ในงานเดียว เริ่มต้นความเดือดในวันที่ 11 เมษายน ด้วยปรากฏการณ์ World Premiere ครั้งแรกของโลกกับโปรเจกต์ "Lonely Club" การโคจรมาพบกันแบบ B2B ของสองดีเจซูเปอร์สตาร์ Alan Walker และ Steve Aoki ที่จะสร้างตำนานบทใหม่บนเวที S2O เสริมทัพด้วย Lost Frequencies และ I Hate Models ต่อเนื่องความพีคในวันที่ 12 เมษายน กับการมาเยือนของ Zedd เจ้าของเพลงฮิตระดับพันล้านวิว และโชว์พิเศษ Asia Premiere จาก Don Diablo ในนาม CTRL ALT DEL ก่อนจะปิดท้ายความยิ่งใหญ่ในวันที่ 13 เมษายน ด้วยทำนองแห่งความสุขจาก Kygo ตัวพ่อแห่งยุคและ GRYFFIN ที่จะทำให้ค่ำคืนสุดท้ายของสงกรานต์เป็นความทรงจำที่ประทับใจที่สุด
ความพิเศษของปีนี้ไม่ได้มีแค่ดนตรีและสายน้ำ แต่ S2O 2026 ยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการย้ายสมรภูมิความมันส์ไปที่ "S2O LAND" ทำเลสุดปังแห่งใหม่ บนถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) พื้นที่ที่ถูกขยายให้กว้างขวางเพื่อรองรับโปรดักชั่นสเตจสุดอลังการและระบบฉีดน้ำ 360 องศา อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น Songkran Party Hub สเกลระดับตำนานที่จัดเต็มทั้งไลน์อัพ กิจกรรมแน่น ๆ และความสนุกมากมาย
นอกจากนั้น ในปีนี้ S2O ยังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษ นำทีมโดย Dewar's Club ที่เตรียมโซนแฮงค์เอาท์สุดชิคให้คุณได้ดื่มด่ำความพรีเมียม ร่วมด้วย Crocs แบรนด์รองเท้าขวัญใจวัยรุ่นที่จะมาเติมเต็มแฟชั่นสงกรานต์ให้ทั้งเท่และใส่สบายพร้อมลุยน้ำ และการันตีความยิ่งใหญ่โดย Amazing Thailand (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ที่มาร่วมยืนยันว่า นี่คืออีเวนต์ระดับโลกของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง
วอร์มนิ้วให้พร้อมแล้วรีบพุ่งตัวไปกดบัตรที่เว็บไซต์ Eventpop โดยด่วนก่อนบัตร Sold Out เตรียมชุดให้พร้อม นัดเพื่อนให้ครบ แล้วไปเจอกันที่ S2O LAND รัชดา 11-13 เมษายนนี้ สำหรับใครที่ต้องการความเหนือระดับ สามารถสอบถามข้อมูลแพ็คเกจ VVIP ได้ทาง LINE Official @S2OVVIP และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.s2ofestival.com