“มารายห์ แครี” เจอกระแสตีกลับหนัก หลังโชว์พิธีเปิดโอลิมปิกถูกวิจารณ์ลิปซิงก์แบบขอไปที

การแสดงในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง มารายห์ แครี ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการแสดงที่ถูกมองว่า “ลิปซิงก์อย่างไม่ใส่ใจ” บนเวทีระดับโลก
พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ (ตามเวลาเกาหลีใต้) ณ สนามซานซิโร เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยมารายห์ แครี ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมขับร้องเพลง “Volare” หรือ “Nel blu, dipinto di blu” หนึ่งในบทเพลงอมตะที่ถือเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอิตาลี ท่ามกลางการแสดงเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ของงานกีฬา
อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของสื่อต่างประเทศหลายแห่ง รวมถึง Daily Mail การแสดงของเธอกลับถูกล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย แม้การลิปซิงก์จะไม่ใช่เรื่องแปลกในงานระดับโลกอย่างโอลิมปิก ซึ่งมักใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเทคนิคหรือเสียง แต่ผู้ชมจำนวนมากไม่พอใจกับสิ่งที่มองว่าเป็น “การแสดงที่ขาดความพยายาม”
ในช่วงโน้ตสูง หลายคนสังเกตว่า มารายห์ แครี มีสีหน้าเรียบเฉย แทบไม่ขยับริมฝีปาก และในบางจังหวะ การขยับปากยังไม่ตรงกับเสียงเพลงอย่างเห็นได้ชัด จนกลายเป็นหลักฐานที่ถูกนำไปวิจารณ์ว่าโชว์ครั้งนี้ดูเร่งรีบและไม่น่าเชื่อถือ
เสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ “นี่คือลิปซิงก์ที่แย่ที่สุดเท่าที่เห็นมาหลายปี” “น่าจะเชิญนักร้องอิตาเลียนมาแสดงมากกว่า” และ “ที่แย่ที่สุดคือเธอแทบไม่พยายามปิดบังเลยว่ากำลังลิปซิงก์อยู่” หลายคนแสดงความผิดหวังที่เวทีระดับนานาชาติอย่างโอลิมปิกต้องเผชิญกับการแสดงที่ถูกมองว่าไม่สมศักดิ์ศรี