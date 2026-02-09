xs
"ดีเจโซดา" เดือด! ไปไต้หวันไม่รับค่าตัว แต่กลับถูกนินทา “ไม่สวยเหมือนเดิม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดีเจ SODA โพสต์เดือดหลังร่วมงานที่ไต้หวันแบบไม่คิดค่าตอบแทน กลับเจอชาวเน็ตวิจารณ์รูปลักษณ์ไม่หยุด เจ้าตัวย้ำขอเพียงความเคารพในความทุ่มเทและการทำงานของเธอ

ดีเจ SODA หรือชื่อจริง ฮวัง โซฮี ดีเจสาวชื่อดังจากเกาหลีใต้ ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน หลังถูกชาวเน็ตไต้หวันจำนวนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์และดูหมิ่นรูปลักษณ์ภายนอกของเธออย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์

ดีเจ SODA ซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 5.4 ล้านคน และเคยติดอันดับ “ดีเจหญิง 100 อันดับแรกของเอเชีย” เปิดเผยผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายข้อความว่า เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากกับคอมเมนต์ที่มุ่งโจมตีรูปร่างหน้าตา โดยเฉพาะคอมเมนต์จากไต้หวัน แม้ตัวเธอจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและพยายามสื่อสารกับแฟน ๆ มาโดยตลอด

ในโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ดีเจ SODA ย้ำถึงความรักที่มีต่อไต้หวัน และเล่าว่าเธอเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจจริง ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอย่างที่ถูกกล่าวหา “มีคนบอกว่าฉันมาไต้หวันเพื่อหาเงิน บางคนคิดว่าฉันได้เงินมากจากงานเบสบอลและบาสเกตบอล แต่ความจริงคือ ฉันอยากเจอแฟน ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้โดยไม่รับค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว” พร้อมระบุว่าเธอยังควักเงินบริจาคเอง และพยายามถ่ายรูปกับแฟน ๆ เกือบทุกคนที่พบเจอ

เธอยังตั้งคำถามด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่า “ยังมีศิลปินเกาหลีคนไหนอีกไหม ที่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่รับค่าตัวแบบนี้” พร้อมเผยว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา คอมเมนต์ให้กำลังใจที่เธอได้รับมีน้อยมาก ในขณะที่คอมเมนต์ดูถูกรูปลักษณ์กลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ฉันทำงานหนักกว่าคนอื่นอย่างชัดเจน แล้วทำไมฉันถึงไม่ได้รับความรักบ้างเลย มันทำให้ฉันเศร้าจริง ๆ”


ประเด็นดังกล่าวยิ่งบานปลาย เมื่อดีเจ SODA ออกมาโต้ตอบเพจแฟนคลับชาวไต้หวันแห่งหนึ่ง ที่โพสต์ข้อความเชิงเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเธอกับนักร้องเกาหลี พัคบอม โดยอ้างว่าเป็น “การพูดความจริง ไม่ใช่การวิจารณ์” ซึ่งดีเจ SODA มองว่าเป็นการประชดและไม่ให้เกียรติ เธอจึงแคปหน้าจอข้อความดังกล่าวมาโพสต์ตอบโต้ พร้อมตั้งคำถามว่า “ใครบ้างที่ไม่แต่งรูปในยุคนี้” และยืนยันว่าเธอไม่เคยทำศัลยกรรมใบหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นเพียงผลจากการแต่งหน้า ทรงผม และวิกผมที่แตกต่างกันเท่านั้น

“เมื่อก่อนพวกคุณบอกว่าฉันสวยและชอบฉัน แต่ตอนนี้กลับใช้ใบหน้าเดิมมาบอกว่าฉันเปลี่ยนไป และเอามาเยาะเย้ยกันแบบนี้ มันคือการให้เกียรติจริง ๆ เหรอ” ดีเจ SODA ระบุอย่างตรงไปตรงมา

หลังจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ลุกลาม เพจแฟนคลับดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ โดยยอมรับว่าไม่คิดว่าความเห็นของตนจะถูกแคปหน้าจอไปเผยแพร่ และยืนยันว่าเจตนาเดิมเพียงต้องการขอให้ทุกคนหยุดวิจารณ์รูปลักษณ์ของศิลปิน พร้อมกล่าวขอโทษดีเจ SODA อย่างจริงใจ

ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตจำนวนมากก็ออกมาให้กำลังใจดีเจ SODA โดยระบุว่า คนไต้หวันส่วนใหญ่ยังคงชื่นชอบและสนับสนุนเธอ พร้อมเรียกร้องให้หยุดการบูลลี่เรื่องรูปลักษณ์ และให้ความเคารพต่อความทุ่มเทของศิลปินที่ทำงานอย่างหนักบนเวทีระดับนานาชาติ



ผู้โพสต์ระบุว่า ภาพล่าสุดของ DJ SODA ดูเปลี่ยนไปจากเดิม จนทำให้นึกถึงกรณีของ พัคบอม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ภาพในโซเชียลอาจผ่านการแต่งหรือมุมกล้อง


