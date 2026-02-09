xs
“GDH” ผนึกกำลัง “One Cool Connect” และ “JAI Studios” จัดงานกาล่าพรีเมียร์ “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE” ชวนพิจารณาชีวิตผ่านการตั้งคำถาม!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถ้าโลกคือออฟฟิศชีวิตเราต้องผ่านการพิจารณาอะไรบ้าง ล่าสุด GDH จับมือกับ One Cool Connect และ JAI Studios จัดงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ชวนคิดชีวิตคนเมือง “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE” โดยเส้นเรื่องเป็นการหยิบเอาคำถามใหญ่ของชีวิตมาวางตรงหน้า ทั้งเรื่องการทำงาน สังคม การตัดสินใจ และช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ใครสักคนจะได้ “แจ้งเกิด” เป็นพนักงานใหม่บนโลกใบนี้ เพราะในความเป็นจริง ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมามากแค่ไหน มนุษย์ทุกคนต่างก็เป็น “พนักงานใหม่” ของโลกใบเดิมเสมอ ผ่านการรังสรรค์เป็นผลงานคุณภาพโดยผู้กำกับมือรางวัล เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ และ ได้ซีดี พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ นั่งแท่นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิต พร้อมยกระดับขึ้นอีกขั้นด้วยการเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติฉายเปิดตัวในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 82 (Venice International Film Festival)

นำแสดงโดย เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม และ พิมมา PiXXiE พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ ร่วมถ่ายทอดบทบาทของตัวละครที่บอกเล่าชีวิตคนทำงานหลากหลายมิติ แถมกระแสตอบรับของคนดูหลังจากปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ให้ได้ชมกันไปแล้วยังถูกหยิบยกมาพูดคุยกันสนั่นโซเชียล

นอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่านักแสดงมาร่วมให้กำลังใจอย่างคับคั่ง อาทิ เอม ภูมิภัทร,จั๊มพ์ พิสิฐพล, มาร์ค ภาคิน,ออกแบบ ชุติมณฑน์ ,ปิงปอง ธงชัย, ฟ้อนด์ ณัฐทิชา, วี วีรยา, แพร พิมพ์ลดา, น้ำใส พิชญาภา ฯลฯ พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติ โดยงานจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

​เริ่มต้นเปิดเวทีด้วยพิธีกร เติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานกาล่าพรีเมียร์ ก่อนจะเชิญพิธีกรคนข่าว เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ มารับหน้าที่สัมภาษณ์ทีมนักแสดง เอิงเอย,เพชร,อะตอม, พิมมา และ ผู้กำกับฯ เต๋อ ถึงแนวคิดและคำจำกัดความของภาพยนตร์ที่ย้ำชัดว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ตั้งใจให้คำตอบ แต่ตั้งใจชวนคนดูมาตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเองอีกครั้ง ผ่านการถ่ายทอดสะท้อนมุมมองชีวิตของตัวละครได้อย่างน่าสนใจที่อาจทำให้ใครหลายคนยิ้ม เงียบคิด และถามตัวเองว่า วันนี้เรากำลังทำงานในตำแหน่งไหนของโลกใบนี้กันแน่ นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษที่งานนี้นักแสดงแท็กทีมกันมาโชว์เพลงประกอบภาพยนตร์ พนักงานใหม่บนโลกใบนี้ ให้ทุกคนได้อินกันสุดพลัง

จากนั้นถึงคิวปิดท้ายงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน
นำโดย จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, คุณ Bobbie Wong Director One Cool Connect , คุณพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ ใจ สตูดิโอ รวมถึงพาร์ทเนอร์, ผู้กำกับฯ, โปรดิวเซอร์ และทีมนักแสดง ก่อนที่ทุกคนจะไปดูภาพยนตร์พร้อมกัน ดังนั้น “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE” จึงไม่ใช่การให้คำตอบตายตัว แต่เป็นการชวนผู้ชมกลับมาทบทวนตัวเอง ผ่านเรื่องราวเรียบง่ายแต่เฉียบคม ที่สะท้อนชีวิตคนเมืองยุคปัจจุบันได้อย่างตรงใจ แล้วพบกัน 29 มกราคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

#พนักงานใหม่โปรดรับไว้พิจารณา

#HumanResourceMovie






































