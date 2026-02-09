“Dream Theater” กับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 40 ปี ‘“THEATER LIVE IN BANGKOK 2026 – 40th Anniversary Tour” 18 ก.พ. นี้

Dream Theater สุดยอดตำนานโปรเกรสซีฟเมทัลโลก เตรียมกลับมาระเบิดความมันส์ในประเทศไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 40 ปี “DREAM THEATER LIVE IN BANGKOK 2026 – 40th Anniversary Tour” 18 กุมภาพันธ์ 2026 ณ Idea Live (Bravo BKK)
ปี 2026 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ Dream Theater กับวาระครบรอบ 4 ทศวรรษบนเส้นทางดนตรี พร้อมการรวมตัวของสมาชิกวงยุคคลาสสิกครบทั้ง 5 คน ได้แก่ James LaBrie (ร้องนำ), John Petrucci (กีตาร์), Mike Portnoy (กลอง), Jordan Rudess (คีย์บอร์ด) และ John Myung (เบส) ให้สมกับการรอคอยของแฟนเพลงทั่วโลก
Dream Theater คือวงที่ให้นิยามคำว่า โปรเกรสซีฟเมทัล ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งความดุดัน ความแม่นยำระดับเทพ เทคนิคเหนือชั้น และเมโลดี้ที่กระแทกรูหูจนขึ้นใจ พร้อมได้ชื่อเรื่องการแสดงสดที่โคตรเข้ม ทรงพลัง และไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวังแม้แต่วินาทีเดียว
ตลอดกว่า 40 ปี พวกเขาได้ฝากผลงานระดับตำนานไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Images and Words, Metropolis Pt.2: Scenes from a Memory, Train of Thought และ A View from the Top of the World ที่ต่างกลายเป็นภาพจำและเสียงในหัวของวงการร็อกโลกไปแล้วทั้งสิ้น
โดย “DREAM THEATER LIVE IN BANGKOK 2026 – 40th Anniversary Tour” จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ราคา 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท จองบัตรได้ที่ Ticketmelon: https://cutt.ly/Jr7IhkBT