สุดเดือด Viu ส่งซีรีส์ท้าทายอำนาจกฎหมาย “Honour ทนายสามสาวฉาว”

เปิดศักราชใหม่ Viu เสิร์ฟความระทึกด้วยซีรีส์จากเกาหลีสุดเชือดเฉือน ที่จะมาทดสอบความเชื่อของผู้ชม และตั้งคำถามเกี่ยวกับ “ความยุติธรรม” ในสังคม พร้อมอัดแน่นด้วยฉากระทึกที่จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้ เริ่มต้นด้วย ซีรีส์ระทึกขวัญในแวดวงกฎหมายอย่าง “Honour ทนายสามสาวฉาว” ที่จัดทัพดารามาแน่นจอ แท็กทีม 3 นักแสดงหญิงตัวแม่ เริ่มจาก อีนายอง (จากซีรีส์ Romance Is The Bonus Book), จองอึนแช (จากซีรีส์ Jeongnyeon : The Star Is Born) และ อีชองอา (จากซีรีส์ One Dollar Lawyer) ในบทบาท 3 ทนายหญิงแกร่งที่ต้องเผชิญกับบททดสอบอันท้าทาย เมื่อความลับที่พวกเธอต้องการฝังไว้เมื่อ 20 ปีก่อน กลับปรากฏขึ้นมา โดยซีรีส์ดัดแปลงจากซีรีส์จากประเทศสวีเดน ที่ต้นฉบับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามที่นั่น จนมีการสร้างออกมาแล้วมากถึง 3 ซีซั่น
โดย “Honour ทนายสามสาวฉาว” เล่าเรื่องราวของ 3 ทนายเพื่อนซี้ที่ผูกพันกันอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา และด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่ต้องการจะปกป้องความยุติธรรม โดยเฉพาะคดีอาชญากรรมที่เหยื่อเป็นผู้หญิง พวกเธอจึงตัดสินใจเปิดสำนักงานกฏหมาย แอลแอนด์เจ เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับเหล่าผู้หญิงที่ไร้ทางสู้ แต่ไม่นาน ความลับของพวกเธอทั้งสามกลับถูกขุดขึ้นมา อดีตที่พวกเธอพยายามจะฝังไว้ กลับปรากฏและสั่นคลอนชีวิตของทั้งสาม แม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แต่ทนายหญิงแกร่งเพื่อนซี้ ก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้ กับฝันร้ายจากอดีต ท่ามกลางคดีความต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินไปข้างหน้า โดยซีรีส์ได้ “พัคกอนโฮ” ผู้กำกับฝีมือดีจากซีรีส์ทริลเลอร์อย่าง Dongjae, The Good or The Bastard มากุมบังเหียนให้กับโปรเจกต์นี้
แฟนซีรีส์กฎหมายต้องห้ามพลาด “Honour ทนายสามสาวฉาว” อัปเดตตอนใหม่ ทุกคืนวันจันทร์-อังคาร เวลา 21:30 น. ดูได้ที่ Viu (วิว) เท่านั้น