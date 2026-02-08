xs
"กระแต-โตชิ" แต่งเต็มใส่ผ้าไหมไปเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้เศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"กระแต-โตชิ" ขอรัฐบาลใหม่ช่วงเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อน และถ้าช่วยผลักดันผ้าไทยด้วยจะยิ่งดี เพราะตนเป็นแค่เสียงเล็กๆ คงไม่สามารถกระจายเป็นซอฟพาวเวอร์ได้มากนัก บอกอยากได้ผู้นำที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วย เพราะจะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น

ควงคู่มาเลือกตั้งด้วยกันกับชุดผ้าไหมแพรวา​ตามคอนเซ็ปต์ Bangkok City ไปเลย​ สำหรับ​นักร้อง​ลูกทุ่ง​สาว​ "กระแต​ อาร์สยาม​" และแฟนหนุ่ม "โตชิ​ จิรทีปต์ ปันธิ" บริเวณโรงเรียนออเงิน แขวงสายไหม เขตออเงิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาวกระแตก็เผยว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่มาช่วยผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์ก็จะยิ่งดี เพราะตนเองก็เป็นแค่เสียงเล็กๆ ที่ไม่มีสปอนเซอร์มาคอยสนับสนุน ถ้าได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยก็จะทำให้ผ้าไทยไปไกลมากกว่านี้

"วันนี้ก็มาแบบซอฟพาวเวอร์ด้วย เพราะช่วงนี้ Bangkok City กำลังฟีเวอร์เราก็ต้องไปต่อในการนำเสนอความสวยงามของบ้านเมืองเราด้วยผ้าไทย​ วันนี้เราใส่แบบผ้าไหมของไทยนะคะ​ เขาเรียกผ้าไหมแพรวา เป็นราชินีผ้าไหมเลย​ ก็จัดเต็มค่ะ ก็คือช่วงนี้เราเลื่อนฟีดมาเราจะเจอแต่ชุดไทยที่หลากหลายแล้วก็สวยงามมากๆ​ เราก็เลยรู้สึกอยากให้มันมีอะไรหลากหลาย​ อย่างอันนี้ก็จะเป็นผ้าไทยทางภาคอิสาน​ เราก็อยากจะนำเสนอทุกๆ ภาคเลยแล้วก็อาจจะมีผ้าไหมทางใต้ด้วย​ เดี๋ยวรอชมๆ​ ไปให้ครบทั้ง 4 ภาคเลย​ เดี๋ยวไทยจะเป็นยุคศิวิไล เราก็ต้องมาแบบศิวิไลรุ่งเรืองสวยงามแบบไทยที่ดูแพง"

"ตอนที่เข้าคูหา ก็มียกมือไหว้ว่าขอให้ประเทศชาติพัฒนา​ แล้วก็ดีขึ้นๆ​ อย่างที่เราตั้งใจกันในความคิดของทุกคนก็ต้องอยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้น แล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกัน เพราะว่าทะเบียนบ้านเดียวกัน​ เป็นปีแรกที่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกัน​ (หัวเราะ) ก็ดีใจค่ะ เป็นเกียรติมากๆ​ แล้วที่สำคัญเลยแตรอยากออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเรียกว่าออกมารับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประชาชนคนไทย​ เรามีส่วน ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ​ แต่พอมันรวมกันมันคือส่วนที่สำคัญมากๆ​ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ"

บอกสิ่งแรกที่อยากให้รีบแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจ
"มีเวลาตอบ 24 ชั่วโมงเลย มันหลายอย่าง (หัวเราะ) คือในเรื่องของทั้งการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ย​ ความเห็นของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไป​ ทุกคนก็หวังที่จะให้ประเทศชาติเจริญอยู่แล้ว​ อยากให้ประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลง​ แล้วก็พัฒนา​ แล้วก็ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้ว​ สิ่งที่อยากให้แก้แบบเร่งด่วน แน่นอนเรื่องปากท้องประชาชนคือเศรษฐกิจ ยากเนอะ​ แต่ว่ามันทำได้​ เพราะว่าถ้าประเทศอื่นเขาทำได้ประเทศไทยก็ต้องทำได้​ เราเชื่ออย่างนั้นนะคะ"

"ถามว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์​ไหม อยากมากเลยค่ะ​ (หัวเราะ) อันนี้ถ้าในมุมของกระแตเป็นประชาชนตัวเล็กๆ​ คนหนึ่งที่พอจะมีแสงเล็กๆ​ ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเรื่องของซอฟพาวเวอร์นะคะ​ ในกลุ่มเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมความงามการท่องเที่ยว​ หรือแม้กระทั่งตัวศิลปินเองก็อยากจะผลักดันตั้งแต่แรกๆ​ อยู่แล้วค่ะ​ แต่ต้องบอกนิดนึงว่าเราเองก็ไม่ได้มีแบ็คหรือมีผู้ใหญ่หรือสปอนเซอร์มาซัปพอร์ตอะไรตรงนี้ให้กับศิลปินที่พยายามจะผลักดัน​ เรามองว่าตัวเราเองอยากทำให้เห็นก่อนว่าเราทำกันได้​ ณ ตอนนี้มันฟีเวอร์มากๆ​ ทุกคนก็พากันมาใส่ชุดไทย​"

"แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นช่างทอ หรือว่าร้านขายผ้าไทยก็ทักมาขอบคุณว่าดีใจที่เพลงนี้มันออกมาแล้วทำให้พี่เหมือนมีแพชชั่นอีกครั้งในการทำผ้าไทย เหมือนจากที่เขานั่งเหงาๆ​ ไม่ค่อยมีใครใส่​ เขารู้สึกว่าโอ้โหร้านพี่ขายไม่พอเลย​ ตอนนี้สนุกและมีความสุขมาก​ เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ใช่ไหมคะ​ ก็ถ้าผู้ใหญ่หรือว่ามีหลายๆ​ ท่านที่อยากจะซัปพอร์ตตรงนี้​ แตรกำลังจะมีโปรเจคที่จะไปต่อแน่นอน​ เพราะว่ามันฟีเวอร์ขนาดนี้​ แล้วมันกำลังไวรัล​ แล้วก็อาจจะไปถึงแบบทั่วโลกได้ ตัวเราเองมันเล็กมากที่เราอาจจะไม่ได้มีพลังมหาศาลในการผลักดังตรงนี้ไปไกล​ ก็ฝากสนับสนุนกระแตรและก็ศิลปินไทยทุกคนที่กำลังจะเป็นซอฟพาวเวอร์กันตรงนี้ให้เยอะ​ เราก็จะได้จัดเต็มเท่าที่เราทำได้​ เดี๋ยวโปรเจคหน้าเราก็จะมีทำซอฟพาวเวอร์ตรงนี้"

โทชิ​ : "ก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟพาวเวอร์ จริงๆ แล้วถ้าทุกคนช่วยกันยังไงมันก็ปัง ยังไงมันก็ไปได้ แล้วก็สำเร็จแน่นอน"

กระแต : "ก็ยังมีเวลามาถึง 5 โมงเย็นนะคะ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญเป็นเสียงสำคัญของประเทศชาติมากๆ แตรรู้สึกว่าสิ่งที่คุณออกมามันก็คือเป็นการผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นนะคะ หนึ่งเสียงของคุณสำคัญและมีค่ามากๆ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เพราะฉะนั้นออกมาใช้สิทธิ์กัน ออกมารับผิดชอบ แล้วก็มาร่วมกันนะคะ เรียกว่าทำให้ประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกัน​ คุณสมบัติของผู้นำในฝันเหรอ จริงๆ​ แต่ละท่านก็มีดีเหมือนกันหมดเนอะ เพราะว่าแต่ละท่านก็สร้างความงามความดีความชอบที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ​ มันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟค 100% มันก็มีทั้งดี​ ทั้งเสีย​ แตรว่าตอนนี้ยุคใหม่แล้ว​ มันมีอะไรใหม่ๆ​ มีนวัตกรรม​ มีเทคโนโลยีดีๆ​ มากมาย​ แต่ว่าผู้นำของเราก็น่าจะเก่งขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยี​ มันน่าจะมาช่วยประเทศไทยเราได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น​"

"หนูว่าหนูจะเห็นประเทศไทยรุ่งเรืองขึ้น​ และก็เป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มากขึ้น​ เพราะว่าผู้นำเราเก่งขึ้นนั่นเอง ก็ไม่รู้จะฝากอะไร​ แต่คิดว่าประเทศไทยน่าจะดีขึ้นหลังจากนี้แน่นอน​ เราเชื่ออย่างนั้นค่ะ​ ถามว่ามีความกังวลกับการที่ลงคะแนนไหม เราก็เป็นประชาชนตัวเล็กๆ แน่นอนทุกคนก็หวังในแบบของตัวเอง​ แตรไม่รู้ว่าจะกังวลอะไรได้ เพราะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลย เรื่องของประเทศ​ แต่ถ้าหวังเล็กๆ​ ว่าสิ่งที่เราเลือกกันก็คงจะสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจแค่นั้นเอง"










