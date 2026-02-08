"กระแต-โตชิ" แต่งเต็มใส่ผ้าไหมไปเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่เร่งแก้เศรษฐกิจ

"กระแต-โตชิ" ขอรัฐบาลใหม่ช่วงเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อน และถ้าช่วยผลักดันผ้าไทยด้วยจะยิ่งดี เพราะตนเป็นแค่เสียงเล็กๆ คงไม่สามารถกระจายเป็นซอฟพาวเวอร์ได้มากนัก บอกอยากได้ผู้นำที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีด้วย เพราะจะทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้น
ควงคู่มาเลือกตั้งด้วยกันกับชุดผ้าไหมแพรวาตามคอนเซ็ปต์ Bangkok City ไปเลย สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาว "กระแต อาร์สยาม" และแฟนหนุ่ม "โตชิ จิรทีปต์ ปันธิ" บริเวณโรงเรียนออเงิน แขวงสายไหม เขตออเงิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสาวกระแตก็เผยว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่มาช่วยผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์ก็จะยิ่งดี เพราะตนเองก็เป็นแค่เสียงเล็กๆ ที่ไม่มีสปอนเซอร์มาคอยสนับสนุน ถ้าได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยก็จะทำให้ผ้าไทยไปไกลมากกว่านี้
"วันนี้ก็มาแบบซอฟพาวเวอร์ด้วย เพราะช่วงนี้ Bangkok City กำลังฟีเวอร์เราก็ต้องไปต่อในการนำเสนอความสวยงามของบ้านเมืองเราด้วยผ้าไทย วันนี้เราใส่แบบผ้าไหมของไทยนะคะ เขาเรียกผ้าไหมแพรวา เป็นราชินีผ้าไหมเลย ก็จัดเต็มค่ะ ก็คือช่วงนี้เราเลื่อนฟีดมาเราจะเจอแต่ชุดไทยที่หลากหลายแล้วก็สวยงามมากๆ เราก็เลยรู้สึกอยากให้มันมีอะไรหลากหลาย อย่างอันนี้ก็จะเป็นผ้าไทยทางภาคอิสาน เราก็อยากจะนำเสนอทุกๆ ภาคเลยแล้วก็อาจจะมีผ้าไหมทางใต้ด้วย เดี๋ยวรอชมๆ ไปให้ครบทั้ง 4 ภาคเลย เดี๋ยวไทยจะเป็นยุคศิวิไล เราก็ต้องมาแบบศิวิไลรุ่งเรืองสวยงามแบบไทยที่ดูแพง"
"ตอนที่เข้าคูหา ก็มียกมือไหว้ว่าขอให้ประเทศชาติพัฒนา แล้วก็ดีขึ้นๆ อย่างที่เราตั้งใจกันในความคิดของทุกคนก็ต้องอยากให้บ้านเมืองเราดีขึ้น แล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกัน เพราะว่าทะเบียนบ้านเดียวกัน เป็นปีแรกที่มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกัน (หัวเราะ) ก็ดีใจค่ะ เป็นเกียรติมากๆ แล้วที่สำคัญเลยแตรอยากออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเรียกว่าออกมารับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในประชาชนคนไทย เรามีส่วน ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่พอมันรวมกันมันคือส่วนที่สำคัญมากๆ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ"
บอกสิ่งแรกที่อยากให้รีบแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจ
"มีเวลาตอบ 24 ชั่วโมงเลย มันหลายอย่าง (หัวเราะ) คือในเรื่องของทั้งการเมืองหรือเศรษฐกิจเนี่ย ความเห็นของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไป ทุกคนก็หวังที่จะให้ประเทศชาติเจริญอยู่แล้ว อยากให้ประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลง แล้วก็พัฒนา แล้วก็ก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้ว สิ่งที่อยากให้แก้แบบเร่งด่วน แน่นอนเรื่องปากท้องประชาชนคือเศรษฐกิจ ยากเนอะ แต่ว่ามันทำได้ เพราะว่าถ้าประเทศอื่นเขาทำได้ประเทศไทยก็ต้องทำได้ เราเชื่ออย่างนั้นนะคะ"
"ถามว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟพาวเวอร์ไหม อยากมากเลยค่ะ (หัวเราะ) อันนี้ถ้าในมุมของกระแตเป็นประชาชนตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่พอจะมีแสงเล็กๆ ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเรื่องของซอฟพาวเวอร์นะคะ ในกลุ่มเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมความงามการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งตัวศิลปินเองก็อยากจะผลักดันตั้งแต่แรกๆ อยู่แล้วค่ะ แต่ต้องบอกนิดนึงว่าเราเองก็ไม่ได้มีแบ็คหรือมีผู้ใหญ่หรือสปอนเซอร์มาซัปพอร์ตอะไรตรงนี้ให้กับศิลปินที่พยายามจะผลักดัน เรามองว่าตัวเราเองอยากทำให้เห็นก่อนว่าเราทำกันได้ ณ ตอนนี้มันฟีเวอร์มากๆ ทุกคนก็พากันมาใส่ชุดไทย"
"แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นช่างทอ หรือว่าร้านขายผ้าไทยก็ทักมาขอบคุณว่าดีใจที่เพลงนี้มันออกมาแล้วทำให้พี่เหมือนมีแพชชั่นอีกครั้งในการทำผ้าไทย เหมือนจากที่เขานั่งเหงาๆ ไม่ค่อยมีใครใส่ เขารู้สึกว่าโอ้โหร้านพี่ขายไม่พอเลย ตอนนี้สนุกและมีความสุขมาก เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ใช่ไหมคะ ก็ถ้าผู้ใหญ่หรือว่ามีหลายๆ ท่านที่อยากจะซัปพอร์ตตรงนี้ แตรกำลังจะมีโปรเจคที่จะไปต่อแน่นอน เพราะว่ามันฟีเวอร์ขนาดนี้ แล้วมันกำลังไวรัล แล้วก็อาจจะไปถึงแบบทั่วโลกได้ ตัวเราเองมันเล็กมากที่เราอาจจะไม่ได้มีพลังมหาศาลในการผลักดังตรงนี้ไปไกล ก็ฝากสนับสนุนกระแตรและก็ศิลปินไทยทุกคนที่กำลังจะเป็นซอฟพาวเวอร์กันตรงนี้ให้เยอะ เราก็จะได้จัดเต็มเท่าที่เราทำได้ เดี๋ยวโปรเจคหน้าเราก็จะมีทำซอฟพาวเวอร์ตรงนี้"
โทชิ : "ก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซอฟพาวเวอร์ จริงๆ แล้วถ้าทุกคนช่วยกันยังไงมันก็ปัง ยังไงมันก็ไปได้ แล้วก็สำเร็จแน่นอน"
กระแต : "ก็ยังมีเวลามาถึง 5 โมงเย็นนะคะ ทุกคนเป็นส่วนสำคัญเป็นเสียงสำคัญของประเทศชาติมากๆ แตรรู้สึกว่าสิ่งที่คุณออกมามันก็คือเป็นการผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้นนะคะ หนึ่งเสียงของคุณสำคัญและมีค่ามากๆ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เพราะฉะนั้นออกมาใช้สิทธิ์กัน ออกมารับผิดชอบ แล้วก็มาร่วมกันนะคะ เรียกว่าทำให้ประเทศชาติเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยกัน คุณสมบัติของผู้นำในฝันเหรอ จริงๆ แต่ละท่านก็มีดีเหมือนกันหมดเนอะ เพราะว่าแต่ละท่านก็สร้างความงามความดีความชอบที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ มันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟค 100% มันก็มีทั้งดี ทั้งเสีย แตรว่าตอนนี้ยุคใหม่แล้ว มันมีอะไรใหม่ๆ มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยีดีๆ มากมาย แต่ว่าผู้นำของเราก็น่าจะเก่งขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยี มันน่าจะมาช่วยประเทศไทยเราได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น"
"หนูว่าหนูจะเห็นประเทศไทยรุ่งเรืองขึ้น และก็เป็นเทคโนโลยีที่สมัยใหม่มากขึ้น เพราะว่าผู้นำเราเก่งขึ้นนั่นเอง ก็ไม่รู้จะฝากอะไร แต่คิดว่าประเทศไทยน่าจะดีขึ้นหลังจากนี้แน่นอน เราเชื่ออย่างนั้นค่ะ ถามว่ามีความกังวลกับการที่ลงคะแนนไหม เราก็เป็นประชาชนตัวเล็กๆ แน่นอนทุกคนก็หวังในแบบของตัวเอง แตรไม่รู้ว่าจะกังวลอะไรได้ เพราะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลย เรื่องของประเทศ แต่ถ้าหวังเล็กๆ ว่าสิ่งที่เราเลือกกันก็คงจะสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจแค่นั้นเอง"