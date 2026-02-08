ศิลปิน จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมใจแสดงพลังเข้าคูหา

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมใจเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ ด้วยความมุ่งมั่นใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเอง เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติหน่วยเลือกตั้งที่ 47 แขวง คันนายาว เขต คันนายาว, ไมค์ พรภิรมย์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, ศิริพร อำไพพงษ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี, หญิงลี ศรีจุมพล หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์, เปาวลี พรพิมล หน่วยเลือกตั้งที่ 12 แขวงออเงิน เขตสายไหม
รวมไปถึง แช่ม แช่มรัมย์ หน่วยเลือกตั้ง 24 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม, ไอซ์ ศรัณยู เขตลาดพร้าว, รัชนก ศรีโลพันธุ์ เขตเลือกตั้งและเขตออกเสียงที่ 19 แขวงมีนบุรี, จตุรงค์ ผดุงรัตน์ หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, ลำยอง หนองหินห่าว บริเวณตลาดห้าแยกพยาสุเรนทร์ เขตเลือกตั้งที่16 บางชัน เขตคลองสามวา, นิโคล เทริโอ พร้อมด้วย ทิกเกอร์ อชิระ หน่วยเลือกตั้งที่ 38 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, อายจิงจิง ณัฐฎา หน่วยเลือกตั้งที่ 58 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, แม็คกี้ ฤทธิศร หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี และ แทนไท พิจักษณ์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกที่หน่วยเลือกตั้งที่ 46 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครูสลา คุณวุฒิ เปิดเผยว่า “อยากได้ สส. ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อม มีใจและมีเวลาเต็มร้อยที่จะทำงานให้บ้านเมือง คาดหวังให้ทำหน้าที่สส. ในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างทุ่มเท ตรงไปตรงมา และเป็นสมาชิกของพรรคที่ดี เพื่อร่วมผลักดันให้นโยบายของพรรคถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ โอกาสในการทำงานและความเท่าเทียมรวมถึงผลักดันนโยบายที่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนครับ”
เปาวลี พรพิมล เปิดเผยว่า “วันนี้เป็นวันที่ได้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะพลเมืองประเทศไทย ทุกเสียงมีความหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศในรูปแบบที่เราอยากเห็น เลยอยากเห็นภาพผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาประเทศนั้นเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีใจที่อยากจะทำให้ประเทศของเราไปได้ไกลขึ้นค่ะ