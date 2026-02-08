"เกรซ​ กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข

"เกรซ กาญจน์เกล้า" ขอบีบมือให้กับนายกฯ คนต่อไป เข้าใจว่าปัญหาหลายอย่างที่สะสมมานานเกินกว่าจะแก้ให้ทัน แต่อยากให้เร่งทำเรื่องเศรษฐกิจก่อนอันดับแรก แก้ปัญหาปากท้องคนยากคนจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเรื่องฝุ่น PM2.5 เรื่องปัญหาน้ำท่วม และเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่อยากให้ช่วยดูแล
ถึงกับออกปากว่าจะต้องขอบีบมือนายกฯ คนต่อไปเลยทีเดียว สำหรับนักแสดงสาว "เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า" ที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย ที่เขตเลือกตั้งและออกเสียงที่ 5 กทม. หน่วยที่ 45 หน้าโรงเรียนสีวลี(1) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ด้วย
"วันนี้อากาศเป็นใจนอนหลับพักผ่อนมาเต็มที่เลย เตรียมเคาท์ดาวน์รอเลยว่าใครจะได้เป็นนายกฯ คนต่อไป การกาบัตร 3 ใบก็ไม่ยากเลย เรามีในใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยไปในทิศทางไหน ก็เป็นอีกก้าวเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนประเทศไทย เสียงของทุกคนสำคัญจริงๆ นะคะ ซึ่งการใช้บัตร 3 ใบก็ไม่ได้วุ่นวายนะคะ ง่าย สบายมาก เขาทำทุกอย่างให้ง่ายอยู่แล้ว มีแค่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลง แล้วก็ไม่ลงความเห็นแค่นั้นเอง ง่ายมากเลย ข้อมูลบนบอร์ดก็ไม่ได้หายากค่ะ เพราะเขาจะมีจดหมายมาให้ที่บ้านอยู่แล้วว่าเราเลขที่เท่าไหร่"
พร้อมบีบมือนายกฯ ขอให้แก้เรื่องเศรษฐกิจก่อน
"ก็อยากจะฝากถึงนายกฯ คนใหม่นะคะ เกรซว่าถึงนายกฯ คนนี้ต้องบีบมือเลย ไม่ว่าใครจะได้ก็ตาม เพราะปัญหามันถูกสะสมไว้มากเกินกว่าที่จะทำให้ทัน ให้ตอบโจทย์ให้ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของสุขภาพ เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องภาษี เรื่องของอะไรต่างๆ คือนายกฯ คงต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะทำอะไร เขาก็คงมีแพลนอยู่ในใจ แค่บีบมือแล้วกัน เพราะปัญหามันหลายเรื่องมาก แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไป"
"แต่สำคัญเลยคือคุณต้องทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นให้ได้ จะมีนโยบาย จะมีมาตรการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างไร ในอนาคตเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ปากท้องของคนยากคนจนมันลำบากมากจริงๆ ต่อให้ไม่ยากจนก็เถอะ เรียนจบมาตอนนี้ได้เงินเดือน 2 หมื่นถึง 2.5 หมื่นไม่เท่าไหร่นะ แต่ได้งานหรือเปล่า แล้วค่าครองชีพมันสูงขึันเรื่อยๆ รายได้กับรายจ่ายมันต่างกัน และถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แนวโน้มของการมีประชากรเพิ่ม หรือคนมีบุตรก็จะน้อยลง อย่างฉันจะมีลูกก็ยังต้องคิดเลย เราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้เด็กคนนึงเกิดมามีชีวิตที่ดีในเศรษฐกิจแบบนี้ สภาพอากาศแบบนี้ มันเลยไม่แปลกที่คนจะไม่อยากมีลูก เพราะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ และเรื่องสุขภาพอีก อาหารอีก"
"คือเราเสพอาหารเป็นความสุขไปวันๆ แต่จริงๆ แล้วอาหารเป็นตัวทำร้ายเรา คืออยากให้มีมาตรการดูแลในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของอาหารการกินที่มันสะสมทุกวัน ทั้งเรื่องฝุ่น PM2.5 เรื่องน้ำท่วม พระราม2 อีก เยอะมากเลย อันนี้คือปัญหาที่เราเห็นเด่นๆ สำหรับตัวเกรซนะคะ ก็อยากให้จัดการตรงนี้มากๆ เลย เพราะมันคือแนวโน้มของประเทศไทยในอนาคตที่จะเป็นสังคมสูงวัยไปตลอด และความมั่นคงของประเทศก็จะลดน้อยลง แล้วประชากรก็จะไม่มีเกิด ทีนี้จะทำยังไง ก็จะมีแต่ประชาชนคนสูงวัยที่รักษากันเอง ไม่มีบุคลากร ไหนจะเรื่องการเรียนรู้เรื่องของเอไออีก เราแค่ต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้ดีและทำเศรษฐกิจให้ดีนี่แหละอันดับแรก อย่างอื่นมันจะตามมาเอง"