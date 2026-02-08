xs
xsm
sm
md
lg

"เกรซ​ กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เกรซ กาญจน์เกล้า" ขอบีบมือให้กับนายกฯ คนต่อไป เข้าใจว่าปัญหาหลายอย่างที่สะสมมานานเกินกว่าจะแก้ให้ทัน แต่อยากให้เร่งทำเรื่องเศรษฐกิจก่อนอันดับแรก แก้ปัญหาปากท้องคนยากคนจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเรื่องฝุ่น PM2.5 เรื่องปัญหาน้ำท่วม และเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่อยากให้ช่วยดูแล

ถึงกับออกปากว่าจะต้องขอบีบมือนายกฯ คนต่อไปเลยทีเดียว สำหรับ​นักแสดง​สาว​ "เกรซ​ กาญจน์เกล้า​ ด้วยเศียรเกล้า" ที่ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย​ ที่เขตเลือกตั้งและออกเสียงที่ 5 กทม. หน่วยที่ 45 หน้าโรงเรียนสีวลี(1) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ด้วย

"วันนี้​อากาศ​เป็นใจนอนหลับพักผ่อนมาเต็มที่​เลย​ เตรียมเคาท์ดาวน์รอเลยว่าใครจะได้เป็นนายกฯ คน​ต่อไป​ การกาบัตร 3 ใบก็ไม่ยากเลย เรามีในใจอยู่แล้วว่าอยากจะให้ประเทศไทยไปในทิศทางไหน​ ก็เป็นอีกก้าวเล็กๆ ที่​ขับเคลื่อน​ประเทศไทย​ เสียงของทุกคนสำคัญจริงๆ นะคะ​ ซึ่งการใช้บัตร 3 ใบก็ไม่ได้วุ่นวายนะคะ ง่าย​ สบายมาก เขาทำทุกอย่างให้ง่ายอยู่แล้ว มีแค่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลง​ แล้วก็ไม่ลงความเห็นแค่นั้นเอง ง่ายมากเลย​ ข้อมูลบนบอร์ดก็ไม่ได้หายากค่ะ เพราะเขาจะมีจดหมายมาให้ที่บ้านอยู่แล้วว่าเราเลขที่เท่าไหร่​"

พร้อมบีบมือนายกฯ ขอให้แก้เรื่องเศรษฐกิจก่อน
"ก็อยากจะฝากถึงนายกฯ คนใหม่นะคะ เกรซว่าถึงนายกฯ คนนี้ต้องบีบมือเลย ไม่ว่าใครจะได้ก็ตาม เพราะปัญหามันถูกสะสมไว้มากเกินกว่าที่จะทำให้ทัน ให้ตอบโจทย์ให้ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของสุขภาพ​ เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องภาษี เรื่องของอะไรต่างๆ คือ​นายกฯ​ คงต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะทำอะไร เขาก็คงมีแพลนอยู่ในใจ​ แค่บีบมือแล้วกัน​ เพราะปัญหามันหลายเรื่องมาก แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไป"

"แต่สำคัญเลยคือคุณต้องทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นให้ได้ จะมีนโยบาย จะมี​มาตรการ​ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างไร ในอนาคตเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ปากท้องของคนยากคนจนมันลำบากมากจริงๆ ต่อให้ไม่ยากจนก็เถอะ เรียนจบมาตอนนี้ได้เงินเดือน​ 2 หมื่น​ถึง​ 2.5 หมื่นไม่เท่าไหร่นะ แต่ได้งานหรือเปล่า แล้วค่าครองชีพมันสูงขึันเรื่อยๆ รายได้กับรายจ่ายมันต่างกัน และถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แนวโน้มของการมีประชากรเพิ่ม หรือคนมีบุตรก็จะน้อยลง อย่างฉันจะมีลูกก็ยังต้องคิดเลย เราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะทำให้เด็กคนนึงเกิดมามีชีวิตที่ดีในเศรษฐกิจแบบนี้ สภาพอากาศแบบนี้​ มันเลยไม่แปลกที่คนจะไม่อยากมีลูก เพราะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้​ และเรื่องสุขภาพอีก อาหารอีก"

"คือเราเสพอาหารเป็นความสุขไปวันๆ แต่จริงๆ​ แล้วอาหารเป็นตัวทำร้ายเรา คืออยากให้มีมาตรการดูแลในเรื่อ​งของ​สุขภาพ​ ในเรื่องของอาหารการกินที่มันสะสมทุกวัน​ ทั้งเรื่องฝุ่น PM2.5 เรื่องน้ำท่วม​ พระราม2 อีก​ เยอะมากเลย​ อันนี้คือปัญหาที่เราเห็นเด่นๆ สำหรับตัวเกรซนะคะ ก็อยากให้จัดการตรงนี้มากๆ เลย​ เพราะมันคือแนวโน้มของประเทศไทยในอนาคตที่จะเป็นสังคมสูงวัยไปตลอด​ และความมั่นคงของประเทศก็จะลดน้อยลง​ แล้วประชากรก็จะไม่มีเกิด ทีนี้​จะ​ทำยังไง​ ก็จะมีแต่ประชาชนคนสูงวัยที่รักษากันเอง​ ไม่มีบุคลากร​ ไหนจะเรื่องการเรียนรู้เรื่องของเอไออีก​ เราแค่ต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้ดี​และทำเศรษฐกิจให้ดีนี่แหละอันดับแรก อย่างอื่นมันจะตามมาเอง"










"เกรซ&amp;#8203; กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข
"เกรซ&amp;#8203; กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข
"เกรซ&amp;#8203; กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข
"เกรซ&amp;#8203; กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข
"เกรซ&amp;#8203; กาญจน์เกล้า" บีบมือนายกฯ คนต่อไป ปัญหาสะสมต้องรีบแก้ไข
กำลังโหลดความคิดเห็น