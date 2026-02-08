คึกคัก "นางงาม-คนดัง" พร้อมใจไปเลือกตั้ง ขอผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นที่หลัก

เป็นความพร้อมใจที่พร้อมเพรียงกันเพื่อจะออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งกันถ้วนหน้า เรียกว่าทุกหน่วยงาน ทุกวงการตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้กันมากๆ อย่างวงการนางงามที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้แก่ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 ที่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (8 ก.พ.) เจ้าตัวก็บินกลับมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้สิทธิ์ลงประชามติ ณ เขตเลือกตั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เลือกตั้งนอกเขต) จากนั้นในช่วงเย็นจึงจะเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะ Miss World 2025 ต่อไป
โดย โอปอล เผยว่า “อยากได้ผู้นำที่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง และมองถึงอนาคตของประเทศไทยในบทบาทเวทีโลก เชื่อว่าผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศเป็นคนมีความรู้ ความสามารถอยู่แล้ว และที่สำคัญคือสามารถตัดสินใจแทนประชาชนถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นได้ในอนาคต”
ส่วนทางด้าน “แอนโทเนีย โพซิ้ว” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ก็เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง "กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์" มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ก็เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ 13 โชคชัย 4 ซอย 76 ด้วยเช่นกัน
ส่วนทางด้านคนดัง คนบันเทิงก็ยังคงทยอยกันออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น "บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์" เดินทางมาที่เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ณ สะพานข้ามคลองบางขวางบน ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเผยสั้นๆ ว่า "มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นพลเมืองที่ดีเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญก้าวหน้า เลือกพรรคที่ชอบ ใจที่รัก พรรคที่ชอบครับ"
รวมถึงทางด้านของ "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ก็มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเช่นกัน ที่เขตเลือกตั้งที่ 5 หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ณ เต็นท์ริมถนนข้าง สะพานข้ามคลองบางขวางบน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนทางด้านพระเอกหนุ่ม "เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" ก็เดินทางมาที่เขตเลือกตั้งที่ 43 ทุ่งวัดดอน สาทร เป็นที่เรียบร้อย
และยังมีในส่วนของนักแสดงขวัญใจวัยรุ่นอย่างหนุ่ม "กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์" ได้เดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เต็นท์ในบริเวณโรงเรียนบูรณะศึกษา ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ รวมถึงหนุ่ม "บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล" ก็ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงประชามติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของเหนุ่ม "เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์" ที่เดินทางมาใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ 73 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ปากซอย22 และหนุ่ม "โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล" ก็มาที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงออเงิน เขตสายไหม เต้นท์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสาธารณะสายไหม) แล้วเช่นกัน