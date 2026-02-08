"อั้ม​ อธิชาติ" ขอนายกฯ มีสัจจะ ตั้งใจทำงาน ทำได้ 7 จาก 10 ข้อก็ยังดี

"อั้ม อธิชาติ" ศึกษาข้อมูลการเมืองกับการเลือกตั้งมาตลอด แต่ยอมรับว่ามีแอบงงกับการต้องเลือกถึง 3 ใบ พร้อมบอกอยากให้รัฐบาลใหม่จัดการปัญหาเรื่องฝุ่นและภัยพิบัติที่มากขึ้นทุกปี และหวังว่าจะทำในสิ่งที่พูดได้ 7 เรื่องใน 10 เรื่องที่พูดไว้ก็ยังดี
ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย สำหรับนักแสดงหนุ่ม "อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์" ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ เขตเลือกตั้งที่ 12 หน่วยเลือกตั้ง 44 สถานที่เลือกตั้ง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าได้เตรียมตัวดูข้อมูลของแต่ละพรรคไว้แล้ว
“วันนี้ตั้งใจมาเต็มที่เลยครับ ถามว่าศึกษาข้อมูลการเลือกมาก่อนไหม จริงๆ ผมก็ศึกษามาตลอด เพราะว่าเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคน เกี่ยวกับเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ กฎหมายต่างๆ เราก็เลยต้องศึกษาข้อมูลค่อนข้างเยอะ ดูนโยบายของแต่ละพรรค แต่การเลือกตั้งครั้งนี้มี 3 ใบ ก็งงเหมือนกันนะครับ มีทั้งบัญชีรายชื่อและลงประชามติ แต่เราก็ได้ทำตามทั้ง 3 ใบนั้น ซึ่งการที่จะเลือกพรรคไหนเราก็ต้องดูนโยบาย ดูวิธีการสื่อสารของสส. แต่ละท่าน ด้วยยุคนี้เป็นยุคของสื่อ จะมีเรื่องของการปะทะกัน ฟาดฟันกันตลอดเวลา วันนี้เรามองว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องปากท้องก่อน หรือค่อนข้างที่จะดูข้อมูลว่าอันไหนตอบโจทย์สิ่งนี้ได้บ้าง"
"ปัญหาที่เราเจอกันมาตลอดก็คือเรื่องของฝุ่น จะเห็นว่าช่วงหลังในแต่ละปีค่าฝุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆ ปีที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่เราจะเห็นว่าน้ำท่วมมากขึ้นกว่าทุกปี เร็วขึ้นกว่าทุกปี สูงขึ้นกว่าทุกปี และในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดด้วย ผมรู้สึกว่าทั้งฝุ่นและอากาศจะเป็นอย่างไร เรื่องของภัยธรรมชาติ น้ำท่วมมันกระทบเศรษฐกิจ กระทบสุขภาพต่างๆ มันทำให้ทุกอย่างมันผิด"
คาดหวังนายกฯ จะทำสิ่งที่พูดได้ใน 7 จาก 10 เรื่องที่พูดไว้ก็ยังดี
"ก็คาดหวังว่าทุกคนเวลาพูดอะไรไปแล้วเราก็อยากให้ทำตามนั้น บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาก็จริง แต่อย่างน้อยเวลาเข้าไปจาก 10 เรื่องทำได้สัก 7 เรื่องมันก็ยังดี แต่เรื่องไหนที่ยังทำไม่ได้ก็คงต้องสื่อสารว่าทำไม่ได้เพราะอะไรแบบไหน เพราะสิ่งที่เราเห็นพอทำไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเลย พอเลือกตั้งครั้งใหม่ก็พูดเรื่องใหม่แล้ว ก็อยากจะฝากบอกถึงนายกฯ คนใหม่ว่าอยากให้ทำให้เต็มที่ การเมืองทุกวันนี้ทุกคนให้ความสนใจหมด จริงๆ นายกฯ งานทุกอย่างที่ได้รับก็จะถูกจับตามอง อยากให้มีความมั่นคงมากๆ ในสัจจะที่ตั้งเอาไว้ มั่นคง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มันเป็นเรื่องยากมาก แต่ถ้าเกิดทำได้มันก็จะดีต่อประชาชนทั้งประเทศ"
"ก็อยากเชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน มันสำคัญมากๆ อยากจะบอกว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆ ออกมานอกบ้านนิดหน่อยเพื่อมาเลือกตั้ง ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งเป็นเสียงของพวกเราครับ"