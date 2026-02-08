"แพนเค้ก" เลือกผู้นำที่จริงใจซื่อสัตย์ นโยบายจับต้องได้ ปชช.กินดีอยู่ดี

"แพนเค้ก" ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บอกมีในใจแล้วว่าจะเลือกใคร พรรคไหน อยากได้คนจริงใจ ตั้งใจและซื่อสัตย์กับประชาชนจริงๆ ที่จะเข้ามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบร่มเย็นต่อไป
เป็นครอบครัวที่พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกครั้ง สำหรับครอบครัวของนางเอกสาว "แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์" พร้อมด้วยคุณพ่อ-คุณแม่ และน้องสาว ได้เดินทางมาที่หน่วยเลือกตั้งที่ 30 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี สถานที่เลือกตั้ง อาคาร 8 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ายังคงตื่นเต้นทุกครั้ง แต่ก็พร้อมจะทำหน้าที่ของตัวเอง และมีในใจเรียบร้อยว่าจะเลือกใคร พรรคใดเข้ามาบริหารประเทศ
“วันนี้มีโอกาสได้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในฐานะประชาชนคนไทยก็ได้ทำหน้าที่เรียบร้อยค่ะ ตื่นเต้นทุกครั้งจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเตรียมตัวมาแล้ว แต่พอมาถึงสถานที่จริงๆ ก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่าง ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเรียบร้อยค่ะ วันนี้แพนมาช่วงเช้าก็ถือว่าคนมากันคึกคัก ทุกคนเตรียมตัวและตั้งใจมาใช้สิทธิ์ของตัวเองกัน เจอเพื่อนบ้านหลายๆ ท่านด้วยค่ะ การเตรียมตัวก็คือเราต้องรู้ในใจว่าจะเลือกใคร หรือประทับใจอะไร อยากจะกาเบอร์ไหนพรรคไหน แล้วก็บัตรประชาชนต้องพร้อม เตรียมปากกาของตัวเองมา เขาก็จะมีเอกสารมาก่อนแล้วว่าเราลำดับที่เท่าไหร่ ถ้าเรารู้มาแล้ว มันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ อย่างที่บ้านแพนก็มีคุณพ่อ แพน คุณแม่ น้องๆ ก็จะได้รู้จะได้ง่ายกับตัวเราและพี่ๆ ที่ทำงานตรงนี้ด้วยค่ะ"
"จริงๆ แพนว่าบ้านเราในช่วงที่ผ่านมามันมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆ ค่ะ แพนว่าตอนนี้ประชาชนค่อนข้างเปิดใจที่อยากจะต้องการการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต้องการผู้นำที่ตั้งใจ จริงใจและก็ซื่อสัตย์กับประชาชนที่อยากจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลที่ดีขึ้น ในเบื้องต้นถ้าเราเห็นภาพ เราจับต้องได้ ทุกคนกินอยู่มีความสุข อิ่มท้อง แพนว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนจะมีความสุขค่ะ ในทุกนโยบายเราก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสม แต่ว่าอะไรที่มันทำแล้วเกิดขึ้นได้จริงแพนว่าเราก็อยากเห็นสิ่งนั้นในประเทศของเรา เพื่อความมั่นคง เพื่อความสุขและสงบในประเทศของเราต่อไปค่ะ“
อยากให้เป็นประเทศที่สงบสุขและมีสวัสดิการที่ดี
”จริงๆ แพนว่าเมื่อประเทศมั่นคงในทุกๆ สาขาอาชีพก็จะมีความมั่นคง คงบอกไม่ได้ว่าแค่อาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่แพนว่าทุกๆ อาชีพก็เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันค่ะ อยากให้เป็นประเทศที่สงบสุข มีสวัสดิการรองรับที่ดี แพนว่านี่คือสิ่งที่เราทุกคนอยากให้เกิดขึ้นในบ้านเราจริงๆ ซึ่งแพนก็เป็นคนนึงที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง ซึ่งแพนเองมองว่าเป็นทุกครั้งที่หลายๆ คนรอคอย บางคนเป็นครั้งแรกในการได้มีโอกาสเลือก เขาก็อยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุด ก็คิดว่าต้องมาค่ะ วันนี้ก็เชิญชวนทุกคนมาเลือกตั้งกันนะคะ เลือกได้จนถึงเวลา 17.00 น. ก็อยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์มาออกเสียงกันค่ะ แพนว่าหนึ่งเสียงมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้มากมายค่ะ“