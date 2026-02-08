xs
"บุ๋ม​ ปนัดดา" ดีใจคนออกมาใช้สิทธิเยอะ พร้อมเตือนสิ่งที่ต้องระวังในการเข้าคูหา!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"บุ๋ม ปนัดดา" ดีใจคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันแต่เช้า ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามถ่ายรูปเบอร์ผู้สมัครเข้าไปในคูหา แต่จดใส่มือได้ และภาพเซ็ตเลือกตั้งในบางเว็บไซต์เบอร์ก็ไม่ตรง ฉะนั้นให้ศึกษาดีๆ ก่อน​ พร้อมเชิญชวนให้คนไทยออกมาใช้สิทธิกันเยอะๆ

เรียกว่ามาถึงตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเลยทีเดียว สำหรับสาว​ "บุ๋ม​ ปนัดดา​ วงศ์ผู้ดี" ที่มาพร้อมกับลูกสาว "น้องอันดามัน" ที่จะได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งบุ๋มเผยว่าดีใจที่เห็นคนมาเลือกตั้งกันแต่เช้า และเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง

"ก็มาแต่เช้าเลยค่ะ​ เพราะว่าเราเองก็ตื่นเต้น แล้วก็วันนี้มีธุระหลายอย่างที่ต้องทำด้วยก็เลยอยากจะมาตั้งแต่คนแรกเลย​ แต่ก็ไม่ทันคนอื่นค่ะ​ มีคนมาก่อนบุ๋มอีกค่ะ​ บุ๋มว่ามาถึงประมาณ 7.50 น. นะคะ​ แต่คนอื่นมา 7 โมงเช้าค่ะ​ (ยิ้ม) เขามาเร็วกว่าบุ๋มอีก เห็นอย่างนี้ยิ่งบรรยากาศวันนี้ยิ่งตื่นเต้น​ แล้วตอนนี้ขณะแค่ช่วงเช้ายังไม่ถึง 8 โมงครึ่งเลยคนมาเยอะมาก​

เราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ดีใจค่ะ ที่มีคนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะ​ แล้วก็ทราบจากเพื่อนพี่น้องในวงการบนเทิง​ แล้วก็คนที่ทำงานในวงการขับรถออกไปต่างจังหวัดกันตั้งแต่เมื่อคืน​เพื่อไปเลือกตั้งกัน​ ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ​ และเลือกตั้งครั้งนี้ตื่นเต้นมากค่ะ​ เพราะว่าลูกสาวได้เลือกตั้งครั้งแรก​ด้วย​ แต่พอลูกสาวรู้ว่าวันนี้นักข่าวมาเยอะ​ หนีค่ะ หนี​นักข่าว​ ก็ตามสไตล์เด็กอินดี้ของเขา​ (ยิ้ม) แต่เดี๋ยวเขาจะตามมาเลือกตั้งอีกทีนึง​ เราตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิ์กัน​ เราตื่นเต้นที่วันนี้เป็นครั้งแรกของปนัดดาที่ได้ใช้ไทยไอดี เราต้องปรับตัวเป็นคนยุคใหม่กับเขาบ้าง​ เราได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง​ ตอนแรกยังเถียงกับลูกใช้ได้เหรอลูก​ ลูกก็บอกใช้ได้แล้วแม่ วันนี้ก็ได้ลองใช้ไทยไอดีกับการเลือกตั้งครั้งแรกด้วยค่ะ​"

สิ่งที่ต้องระวัง ห้ามถ่ายรูปผู้สมัครเข้าไปดูในคูหา
"ก็อยากจะบอกว่านอกเหนือจากการใช้ไทยไอดีแล้วนะคะ​ ดิฉันยังตกใจว่าระบบก็ยังเป็นระบบเก่าในการฉีกบัตรในการใช้ใม้บรรทัดฉีกบัตรกันอยู่เหมือนเดิม​ แต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือหมายเลขผู้สมัคร​ ห้ามใช้กล้องใส่รูปถ่ายเข้าไปนะคะ​ อันนี้ขอเตือนนิดนึง​ จะเขียนจดใส่มือก็ได้ค่ะ​ เพราะว่าถ้าเป็นบัตรแบบเลือกบุคคลต้องจำเข้าไปเอง​ เพราะไม่มีอะไรในนั้นเลยนอกจากตัวเลขและช่องกากบาทค่ะ​ ถ้าเป็นบุคคลหมายถึงว่าเขตไหนจะเป็นบุคคลไหนคุณต้องจำเบอร์เข้าไปเอง​ ส่วนถ้าเป็นแบบเลือกพรรค​ เลือกปาร์ตี้ลิส อันนั้นเขาจะมีชื่อพรรคให้คุณเลือก​ อันนั้นไม่มีปัญหาอะไร​ แต่อีกอันหนึ่งที่ตื่นเต้นเช่นเดียวกัน​ ก็คือบัตรสีเหลืองค่ะ​ นั่นก็คือลงเสียงประชามติว่าจะเลือกรัฐธรรมนูลแบบไหนในแบบใจของคุณ​ อันนั้นก็จะเป็นการลงสีชมพูกับสีเขียวให้เรียบร้อยก่อน​ จากนั้นคุณก็จะมาลงสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยากอะไรแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ​ หรือด้านล่างคือไม่ออกเสียงแค่นั้นเองค่ะ"

"ถามว่า​ 3 ใบถือวุ่นวายไหม​ สําหรับบุ่มว่าโอเคค่ะ​ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร​ แต่สําหรับคนที่อาจจะผู้ใหญ่​หน่อย​ หรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยเดินยากนิดหนึ่งก็อาจจะมีปัญหา​ แต่เขาก็เตรียมเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะคะ แล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้มีเก้าอี้พิเศษด้วยสําหรับพรรคการเมืองที่อยากจะมานั่งสังเกตการ​ ก็มีเก้าอี้ให้นั่งพิเศษได้ดูตรงนั้นด้วย​ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเบิกฤกษ์มิติใหม่ดีนะคะ​ ไม่เหมือนกับคราวก่อนๆ​ ที่ยืนอยู่ตรงขอบคูหาเลือกตั้ง​ แต่คราวนี้ให้ดูได้เลยในแต่ละคูหา​ ปัญหาอย่างเดียวก็คือการจำเบอร์​ อย่าง​ของบุ๋มเข้าไปในเว็บไซต์อันหนึ่งในเขตกลุ่มๆ​ ที่บุ๋มอยู่​ เว็บไซต์ขึ้นภาพเซ็ตเลือกตั้งเบอร์อีกเบอร์หนึ่ง​ แต่กลายเป็นว่าพอมาดูหน้างานเป็นอีกเบอร์หนึ่ง ไม่รู้ว่าอันนั้นของเก่าหรือของใหม่นะคะ​ ก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้​ บางทีระบบการเลือกตั้งอาจจะต้องมีการอัพเดทสักนิดหนึ่ง​ หรือถ้าไม่ใช่ก็ควรจะลบออก​ ควรมีการอัพเดทเพื่อกันคนสับสนอย่างนี้ค่ะ"

"ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน​ วันนี้เป็นสิทธิของทุกคน​ เป็นพลังของทุกคนแล้วนะคะ​ เป็นเวลาของพวกเราแล้วค่ะในการเลือกประเทศอย่างที่เราอยากจะได้​ ดังนั้นวันนี้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทุกท่านเลยนะคะ​ อย่านอนหลับทับสิทธิค่ะ​ และอย่าให้ใครมาซื้อเสียงของเราได้​ เพราะเสียงของเราคือจะเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่กำหนดอนาคตของประเทศไทย​ ดังนั้นวันนี้ก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก่อน 5 โมงเย็นกันนะคะทุกคน​ อย่าประมาทเด็ดขาด​ วันนี้เป็นพลังของพวกเราทุกคนแล้วค่ะ​ ออกมากันเยอะๆ​ ค่ะ"








