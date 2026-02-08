"บุ๋ม​ ปนัดดา" ดีใจคนออกมาใช้สิทธิเยอะ พร้อมเตือนสิ่งที่ต้องระวังในการเข้าคูหา!

"บุ๋ม ปนัดดา" ดีใจคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันแต่เช้า ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือห้ามถ่ายรูปเบอร์ผู้สมัครเข้าไปในคูหา แต่จดใส่มือได้ และภาพเซ็ตเลือกตั้งในบางเว็บไซต์เบอร์ก็ไม่ตรง ฉะนั้นให้ศึกษาดีๆ ก่อน พร้อมเชิญชวนให้คนไทยออกมาใช้สิทธิกันเยอะๆ
เรียกว่ามาถึงตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเลยทีเดียว สำหรับสาว "บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี" ที่มาพร้อมกับลูกสาว "น้องอันดามัน" ที่จะได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งบุ๋มเผยว่าดีใจที่เห็นคนมาเลือกตั้งกันแต่เช้า และเป็นครั้งแรกที่จะได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง
"ก็มาแต่เช้าเลยค่ะ เพราะว่าเราเองก็ตื่นเต้น แล้วก็วันนี้มีธุระหลายอย่างที่ต้องทำด้วยก็เลยอยากจะมาตั้งแต่คนแรกเลย แต่ก็ไม่ทันคนอื่นค่ะ มีคนมาก่อนบุ๋มอีกค่ะ บุ๋มว่ามาถึงประมาณ 7.50 น. นะคะ แต่คนอื่นมา 7 โมงเช้าค่ะ (ยิ้ม) เขามาเร็วกว่าบุ๋มอีก เห็นอย่างนี้ยิ่งบรรยากาศวันนี้ยิ่งตื่นเต้น แล้วตอนนี้ขณะแค่ช่วงเช้ายังไม่ถึง 8 โมงครึ่งเลยคนมาเยอะมาก
เราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ดีใจค่ะ ที่มีคนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะ แล้วก็ทราบจากเพื่อนพี่น้องในวงการบนเทิง แล้วก็คนที่ทำงานในวงการขับรถออกไปต่างจังหวัดกันตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อไปเลือกตั้งกัน ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ และเลือกตั้งครั้งนี้ตื่นเต้นมากค่ะ เพราะว่าลูกสาวได้เลือกตั้งครั้งแรกด้วย แต่พอลูกสาวรู้ว่าวันนี้นักข่าวมาเยอะ หนีค่ะ หนีนักข่าว ก็ตามสไตล์เด็กอินดี้ของเขา (ยิ้ม) แต่เดี๋ยวเขาจะตามมาเลือกตั้งอีกทีนึง เราตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิ์กัน เราตื่นเต้นที่วันนี้เป็นครั้งแรกของปนัดดาที่ได้ใช้ไทยไอดี เราต้องปรับตัวเป็นคนยุคใหม่กับเขาบ้าง เราได้ใช้ไทยไอดีในการเลือกตั้ง ตอนแรกยังเถียงกับลูกใช้ได้เหรอลูก ลูกก็บอกใช้ได้แล้วแม่ วันนี้ก็ได้ลองใช้ไทยไอดีกับการเลือกตั้งครั้งแรกด้วยค่ะ"
สิ่งที่ต้องระวัง ห้ามถ่ายรูปผู้สมัครเข้าไปดูในคูหา
"ก็อยากจะบอกว่านอกเหนือจากการใช้ไทยไอดีแล้วนะคะ ดิฉันยังตกใจว่าระบบก็ยังเป็นระบบเก่าในการฉีกบัตรในการใช้ใม้บรรทัดฉีกบัตรกันอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือหมายเลขผู้สมัคร ห้ามใช้กล้องใส่รูปถ่ายเข้าไปนะคะ อันนี้ขอเตือนนิดนึง จะเขียนจดใส่มือก็ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นบัตรแบบเลือกบุคคลต้องจำเข้าไปเอง เพราะไม่มีอะไรในนั้นเลยนอกจากตัวเลขและช่องกากบาทค่ะ ถ้าเป็นบุคคลหมายถึงว่าเขตไหนจะเป็นบุคคลไหนคุณต้องจำเบอร์เข้าไปเอง ส่วนถ้าเป็นแบบเลือกพรรค เลือกปาร์ตี้ลิส อันนั้นเขาจะมีชื่อพรรคให้คุณเลือก อันนั้นไม่มีปัญหาอะไร แต่อีกอันหนึ่งที่ตื่นเต้นเช่นเดียวกัน ก็คือบัตรสีเหลืองค่ะ นั่นก็คือลงเสียงประชามติว่าจะเลือกรัฐธรรมนูลแบบไหนในแบบใจของคุณ อันนั้นก็จะเป็นการลงสีชมพูกับสีเขียวให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นคุณก็จะมาลงสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะคะ ซึ่งอันนี้ไม่ได้อยากอะไรแค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือด้านล่างคือไม่ออกเสียงแค่นั้นเองค่ะ"
"ถามว่า 3 ใบถือวุ่นวายไหม สําหรับบุ่มว่าโอเคค่ะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แต่สําหรับคนที่อาจจะผู้ใหญ่หน่อย หรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยเดินยากนิดหนึ่งก็อาจจะมีปัญหา แต่เขาก็เตรียมเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะคะ แล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้มีเก้าอี้พิเศษด้วยสําหรับพรรคการเมืองที่อยากจะมานั่งสังเกตการ ก็มีเก้าอี้ให้นั่งพิเศษได้ดูตรงนั้นด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเบิกฤกษ์มิติใหม่ดีนะคะ ไม่เหมือนกับคราวก่อนๆ ที่ยืนอยู่ตรงขอบคูหาเลือกตั้ง แต่คราวนี้ให้ดูได้เลยในแต่ละคูหา ปัญหาอย่างเดียวก็คือการจำเบอร์ อย่างของบุ๋มเข้าไปในเว็บไซต์อันหนึ่งในเขตกลุ่มๆ ที่บุ๋มอยู่ เว็บไซต์ขึ้นภาพเซ็ตเลือกตั้งเบอร์อีกเบอร์หนึ่ง แต่กลายเป็นว่าพอมาดูหน้างานเป็นอีกเบอร์หนึ่ง ไม่รู้ว่าอันนั้นของเก่าหรือของใหม่นะคะ ก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้ บางทีระบบการเลือกตั้งอาจจะต้องมีการอัพเดทสักนิดหนึ่ง หรือถ้าไม่ใช่ก็ควรจะลบออก ควรมีการอัพเดทเพื่อกันคนสับสนอย่างนี้ค่ะ"
"ดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน วันนี้เป็นสิทธิของทุกคน เป็นพลังของทุกคนแล้วนะคะ เป็นเวลาของพวกเราแล้วค่ะในการเลือกประเทศอย่างที่เราอยากจะได้ ดังนั้นวันนี้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทุกท่านเลยนะคะ อย่านอนหลับทับสิทธิค่ะ และอย่าให้ใครมาซื้อเสียงของเราได้ เพราะเสียงของเราคือจะเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่กำหนดอนาคตของประเทศไทย ดังนั้นวันนี้ก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก่อน 5 โมงเย็นกันนะคะทุกคน อย่าประมาทเด็ดขาด วันนี้เป็นพลังของพวกเราทุกคนแล้วค่ะ ออกมากันเยอะๆ ค่ะ"