xs
xsm
sm
md
lg

"อิงฟ้า​ วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อิงฟ้า​ วราหะ" พร้อมเคลียร์คิวเพื่อมาเลือกตั้ง​ อยากเห็นประเทศพัฒนาในระยะยาว​ เพราะที่ผ่านมาแก้ได้แต่ในระยะสั้นที่ไม่เป็นรูปธรรม​ อยากให้รัฐบาลดูปัญหาตรงหน้าที่สามารถแก้ไขได้​ อาทิ​ การลดค่าพลังงาน​ ค่าน้ำ​ ค่าไฟ​ ไม่ต้องไปแก้อะไรที่ไกลจนมองไม่เห็น​ ขอคนไทยร่วมกันออกมาใช้สิทธิใช้เสียง​ เพื่ออนาคตของประชาชนทุกคนและลูกหลานเจนใหม่ในอนาคต

ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เช้า​ สำหรับสาว​ "อิงฟ้า วราหะ" ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เขตเลือกตั้งที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 60 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 ถ.วัชรพล ซอย 4 ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ต้องล็อกคิวเคลียร์คิวเพื่อมาเลือกตั้งโดยเฉพาะ​ และถึงแม้จะรถติดก็ไม่ก็ไม่บ่น​ เพราะอยากให้คนไทยรวมพลังออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆ​ เพื่ออนาคตประเทศชาติ

"ต้องเคลียร์คิวมาเลยค่ะ​ เพราะรู้ว่าเรื่องของการใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชนสำคัญอยู่แล้ว​ ก็เลยล็อกคิวเคลียร์คิวให้เรียบร้อย​ในการออกมาใช้สิทธิครั้งนี้​ เพราะสำคัญมากๆ​ จริงๆ​ อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือ ครั้งนี้จะเป็นเสียงของประชาชนที่ดังมากๆ​ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เริ่มต้น​ อาจจะกลุ่มแฟนคลับเราก็ได้ในการที่ตื่นแต่เช้ามาใช้สิทธิใช้เสียงกัน​ ซึ่งฟ้าก็ได้ทำการบ้านมาค่ะ​ จริงๆ​ หลายๆ​ พรรคเราก็จะเห็นมาหลายปีแล้วแหละ​ เราก็ทราบอยู่แล้วบ้าง​ และเราก็ดูนโยบายใหม่ๆ​ ว่ามีอะไรที่ตอบโจทย์กับคนในเจนใหม่ด้วย​ กับการทำงานของเรา​ของคนในวงการบันเทิงต่างๆ​ ซึ่งของฟ้าหลักๆ​ จะดูตามโซเชียล​ และมีได้ดูการดีเบตบ้าง​ ก็เห็นได้ชัดว่ามีพรรคไหนตอบโจทย์กับเรา​ ก็มีในใจ

อันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูมาแล้วรถติดแล้วหนูไม่บ่นนะ​ (หัวเราะ) เป็นรถติดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญจริงๆ​ เป็นการนับคะแนนเสียงที่ไม่ได้มีสว.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย​ อนาคตของประเทศไทยเนอะ​ ก็อยู่ที่มือของทุกๆ​ คนแล้วว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน​ และพรรคที่เราเลือกก็จะเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่เราเลือกกันด้วย วันนี้ถือว่าสำคัญมากๆ​ ก็ดีใจที่เราเห็นตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุที่ประคองเดินกันมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเอง​ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะ"

อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาว​ ไม่ใช่แค่ระยะสั้นที่ไม่เป็นรูปธรรม
"อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเหรอ​ จริงๆ​ ก็เยอะนะ​ ยิ่งเรารู้สึกว่าช่วงนี้​ แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่​ เจนใหม่ก็มองเห็นปัญหาเก่าๆ​ ที่เราให้ความสำคัญ ฟ้าว่าอันดับแรกไม่ต้องไปแก้หรือว่าไปเปลี่ยนอะไรที่มันไกลเกินมากๆ​ แล้วเรามองไม่เห็น​ แก้ในสิ่งที่มันมีปัญหามานานแล้ว​ และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง​ เอาง่ายๆ​ ค่าน้ำค่าไฟก่อนอันดับแรก​ ปัญหานี้เราจะเห็นการแก้มาตรการสั้นๆ​ เพื่อลดค่าครองชีพต่างๆ​ แบบฉับพลัน​ แต่เรายังไม่ได้เห็นอะไรที่มันเสถียรจริงๆ​ ในระยะยาว​ การลดต้นทุนหรือการลดราคาพลังงานต่างๆ​ หนูว่าปัญหานี้คนต่างจังหวัด​ โดยเฉพาะกับตัวฟ้าเองเราก็จะเห็นแม่บ่นทุกเดือน​ เพราะเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นคนใช้ไฟฟ้าน้อย​ เป็นคนประหยัด​ แต่ทำไมเวลาบิลมาแต่ละทีมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆ​ ก็คือเป็นปัญหาที่เรายังไม่เคยเห็นว่าจะแก้ได้ในระยะยาวสักที

ส่วนฟ้าเองจริงๆ​ อยากเห็นเรื่องของการศึกษาด้วย​ เพราะเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของเอไอ​เจนใหม่ต่างๆ​ ก็อยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลที่เข้ามารับช่วงต่อ​ เขาจะมีการรองรับหรือการพัฒนาตรงนี้ให้เด็กเจนใหม่ได้พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเอไอต่างๆ​ ยังไง​ เอไอเดี๋ยวนี้บางทีก็ดูออกบ้าง​ ดูไม่ออกบ้าง​ จะมีมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยหรือดูแลตรงนี้เกี่ยวกับประชาชนด้วย​ และจริงๆ​ มันสามารถที่จะหารายได้หรือมาพัฒนายังไงให้มันเกิดประโยชน์ในทางที่ดี​ เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะออกมาเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่

ก็อยากให้มองเห็นถึงปัญหาที่มันอยู่ในทุกภาคส่วนของประชาชน​ ไม่ต้องมองไปถึงปัญหาที่มันกว้างใหญ่มาก​ เราก็จะเห็นว่ามันเกิดไม่ได้จริง​ มันก็เหมือนบางทีเป็นการให้ความหวังประชาชน​ ซึ่งตัวฟ้าเองก็เป็นประชาชนคนนึงที่มองว่าปัญหาต่างๆ​ เอาที่ในทุกๆ​ วันที่เราเจอ​ เราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ​ ที่ผ่านมาก็ดูว่ามันจะเปลี่ยนได้ แต่ก็เป็นในระยะสั้นที่ยังไม่ได้ยืนยาว​ ก็อยากเห็นรัฐบาลที่เข้ามาแล้วสามารถทำให้ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ​ การศึกษา​ หรือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ รายจ่าย​ต่างๆ​ มันดูแก้ได้ในระยะยาว​ เพราะมันก็ส่งผลเรื่องของเศรษฐกิจด้วย​ และเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะซบเซาอยู่พอสมควร​ และมันก็ไม่เสถียรต่อทุกๆ​ รากเหง้าของประชาชน"

เชิญชวนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง​ ถ้าของเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง​ ก็ลองเลือกอะไรใหม่ๆ​
"อนาคตรูปร่างหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไง​ มันคือเสียงสะท้อนของเราในวันนี้แหละ​ และเชื่อว่าหลายๆ​ คนรอคอยที่เราจะได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองโดยที่การตัดสินใจ​ การนับคะแนนก็ไม่ได้มาจากสว.​ ซึ่งก็มาจากเราโดยตรง​ มันไม่ได้ส่งผลแค่กับเรา​ มันส่งผลต่อลูกหลานเราในอนาคตที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้​ หรือว่าใช้ชีวิตในการศึกษา​ ความเป็น​อยู่​ ค่าครองชีพต่างๆ​ รวมถึงเศรษฐกิจด้วย​ มันส่งผลกับชีวิตเราล้วนๆ​ เลย​ เพราะฉะนั้นเสียสละเวลาสักนิดนึงในวันนี้ในการที่จะฝ่ารถติด​ หรือในการที่จะหยุดพักทำงานสัก​ 1 วันมาใช้สิทธิ​ใช้เสียงของตัวเองค่ะ​ เพราะว่าเสียสละในวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศชาติของเราในระยะยาวค่ะ

ถ้าผิดหวังจากอะไรเดิมๆ​ เหรอ​ เราก็ต้องลองเลือกอะไรใหม่ๆ​ ดูบ้าง​ ในสิ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเดิมๆ​ ที่เรามองว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น​ ลองเลือกอะไรใหม่ๆ​ ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำ​ ยังไม่เคยได้มีบทบาทที่จะได้ทำอย่างเต็มที่​ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง​ ฟ้าว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะตอบโจทย์กับเราในยุคนี้​ กับเด็กเจนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ"










"อิงฟ้า&amp;#8203; วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว
"อิงฟ้า&amp;#8203; วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว
"อิงฟ้า&amp;#8203; วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว
"อิงฟ้า&amp;#8203; วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว
"อิงฟ้า&amp;#8203; วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว
กำลังโหลดความคิดเห็น