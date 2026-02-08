"อิงฟ้า​ วราหะ" ใช้สิทธิ์ ครั้งนี้สำคัญมากต้องออกมาเลือกตั้ง ขอรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาระยะยาว

"อิงฟ้า วราหะ" พร้อมเคลียร์คิวเพื่อมาเลือกตั้ง อยากเห็นประเทศพัฒนาในระยะยาว เพราะที่ผ่านมาแก้ได้แต่ในระยะสั้นที่ไม่เป็นรูปธรรม อยากให้รัฐบาลดูปัญหาตรงหน้าที่สามารถแก้ไขได้ อาทิ การลดค่าพลังงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่ต้องไปแก้อะไรที่ไกลจนมองไม่เห็น ขอคนไทยร่วมกันออกมาใช้สิทธิใช้เสียง เพื่ออนาคตของประชาชนทุกคนและลูกหลานเจนใหม่ในอนาคต
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เช้า สำหรับสาว "อิงฟ้า วราหะ" ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เขตเลือกตั้งที่ 11 หน่วยเลือกตั้งที่ 60 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 ถ.วัชรพล ซอย 4 ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ต้องล็อกคิวเคลียร์คิวเพื่อมาเลือกตั้งโดยเฉพาะ และถึงแม้จะรถติดก็ไม่ก็ไม่บ่น เพราะอยากให้คนไทยรวมพลังออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆ เพื่ออนาคตประเทศชาติ
"ต้องเคลียร์คิวมาเลยค่ะ เพราะรู้ว่าเรื่องของการใช้สิทธิใช้เสียงของประชาชนสำคัญอยู่แล้ว ก็เลยล็อกคิวเคลียร์คิวให้เรียบร้อยในการออกมาใช้สิทธิครั้งนี้ เพราะสำคัญมากๆ จริงๆ อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือ ครั้งนี้จะเป็นเสียงของประชาชนที่ดังมากๆ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เริ่มต้น อาจจะกลุ่มแฟนคลับเราก็ได้ในการที่ตื่นแต่เช้ามาใช้สิทธิใช้เสียงกัน ซึ่งฟ้าก็ได้ทำการบ้านมาค่ะ จริงๆ หลายๆ พรรคเราก็จะเห็นมาหลายปีแล้วแหละ เราก็ทราบอยู่แล้วบ้าง และเราก็ดูนโยบายใหม่ๆ ว่ามีอะไรที่ตอบโจทย์กับคนในเจนใหม่ด้วย กับการทำงานของเราของคนในวงการบันเทิงต่างๆ ซึ่งของฟ้าหลักๆ จะดูตามโซเชียล และมีได้ดูการดีเบตบ้าง ก็เห็นได้ชัดว่ามีพรรคไหนตอบโจทย์กับเรา ก็มีในใจ
อันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูมาแล้วรถติดแล้วหนูไม่บ่นนะ (หัวเราะ) เป็นรถติดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญจริงๆ เป็นการนับคะแนนเสียงที่ไม่ได้มีสว.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อนาคตของประเทศไทยเนอะ ก็อยู่ที่มือของทุกๆ คนแล้วว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน และพรรคที่เราเลือกก็จะเป็นเสียงสะท้อนของประชาชนที่เราเลือกกันด้วย วันนี้ถือว่าสำคัญมากๆ ก็ดีใจที่เราเห็นตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุที่ประคองเดินกันมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเอง ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีค่ะ"
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ไม่ใช่แค่ระยะสั้นที่ไม่เป็นรูปธรรม
"อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเหรอ จริงๆ ก็เยอะนะ ยิ่งเรารู้สึกว่าช่วงนี้ แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ เจนใหม่ก็มองเห็นปัญหาเก่าๆ ที่เราให้ความสำคัญ ฟ้าว่าอันดับแรกไม่ต้องไปแก้หรือว่าไปเปลี่ยนอะไรที่มันไกลเกินมากๆ แล้วเรามองไม่เห็น แก้ในสิ่งที่มันมีปัญหามานานแล้ว และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เอาง่ายๆ ค่าน้ำค่าไฟก่อนอันดับแรก ปัญหานี้เราจะเห็นการแก้มาตรการสั้นๆ เพื่อลดค่าครองชีพต่างๆ แบบฉับพลัน แต่เรายังไม่ได้เห็นอะไรที่มันเสถียรจริงๆ ในระยะยาว การลดต้นทุนหรือการลดราคาพลังงานต่างๆ หนูว่าปัญหานี้คนต่างจังหวัด โดยเฉพาะกับตัวฟ้าเองเราก็จะเห็นแม่บ่นทุกเดือน เพราะเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นคนใช้ไฟฟ้าน้อย เป็นคนประหยัด แต่ทำไมเวลาบิลมาแต่ละทีมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆ ก็คือเป็นปัญหาที่เรายังไม่เคยเห็นว่าจะแก้ได้ในระยะยาวสักที
ส่วนฟ้าเองจริงๆ อยากเห็นเรื่องของการศึกษาด้วย เพราะเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของเอไอเจนใหม่ต่างๆ ก็อยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลที่เข้ามารับช่วงต่อ เขาจะมีการรองรับหรือการพัฒนาตรงนี้ให้เด็กเจนใหม่ได้พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเอไอต่างๆ ยังไง เอไอเดี๋ยวนี้บางทีก็ดูออกบ้าง ดูไม่ออกบ้าง จะมีมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยหรือดูแลตรงนี้เกี่ยวกับประชาชนด้วย และจริงๆ มันสามารถที่จะหารายได้หรือมาพัฒนายังไงให้มันเกิดประโยชน์ในทางที่ดี เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่จะออกมาเป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่
ก็อยากให้มองเห็นถึงปัญหาที่มันอยู่ในทุกภาคส่วนของประชาชน ไม่ต้องมองไปถึงปัญหาที่มันกว้างใหญ่มาก เราก็จะเห็นว่ามันเกิดไม่ได้จริง มันก็เหมือนบางทีเป็นการให้ความหวังประชาชน ซึ่งตัวฟ้าเองก็เป็นประชาชนคนนึงที่มองว่าปัญหาต่างๆ เอาที่ในทุกๆ วันที่เราเจอ เราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ ที่ผ่านมาก็ดูว่ามันจะเปลี่ยนได้ แต่ก็เป็นในระยะสั้นที่ยังไม่ได้ยืนยาว ก็อยากเห็นรัฐบาลที่เข้ามาแล้วสามารถทำให้ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ การศึกษา หรือเรื่องของค่าน้ำค่าไฟ รายจ่ายต่างๆ มันดูแก้ได้ในระยะยาว เพราะมันก็ส่งผลเรื่องของเศรษฐกิจด้วย และเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะซบเซาอยู่พอสมควร และมันก็ไม่เสถียรต่อทุกๆ รากเหง้าของประชาชน"
เชิญชวนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าของเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ลองเลือกอะไรใหม่ๆ
"อนาคตรูปร่างหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไง มันคือเสียงสะท้อนของเราในวันนี้แหละ และเชื่อว่าหลายๆ คนรอคอยที่เราจะได้ใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองโดยที่การตัดสินใจ การนับคะแนนก็ไม่ได้มาจากสว. ซึ่งก็มาจากเราโดยตรง มันไม่ได้ส่งผลแค่กับเรา มันส่งผลต่อลูกหลานเราในอนาคตที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ หรือว่าใช้ชีวิตในการศึกษา ความเป็นอยู่ ค่าครองชีพต่างๆ รวมถึงเศรษฐกิจด้วย มันส่งผลกับชีวิตเราล้วนๆ เลย เพราะฉะนั้นเสียสละเวลาสักนิดนึงในวันนี้ในการที่จะฝ่ารถติด หรือในการที่จะหยุดพักทำงานสัก 1 วันมาใช้สิทธิใช้เสียงของตัวเองค่ะ เพราะว่าเสียสละในวันนี้เพื่ออนาคตของประเทศชาติของเราในระยะยาวค่ะ
ถ้าผิดหวังจากอะไรเดิมๆ เหรอ เราก็ต้องลองเลือกอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง ในสิ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรเดิมๆ ที่เรามองว่ามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น ลองเลือกอะไรใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำ ยังไม่เคยได้มีบทบาทที่จะได้ทำอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ฟ้าว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะตอบโจทย์กับเราในยุคนี้ กับเด็กเจนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ"