ถึงเวลาปลดปล่อยพลังอนิเมะ! DEX จับมือ NIPPON HAKU BANGKOK เปิดจักรวาลใหม่ “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะลิขสิทธิ์แท้ระดับโลก ครั้งแรกในไทย!  งานเดียวที่รวมทุกจักรวาลอนิเมะ–เพลง–โชว์–ของสะสม ตลอด 3 วันเต็ม 6–8 ก.พ. 69

เมื่อพลังอนิเมะญี่ปุ่นโคจรมาพบกับแพสชันของแฟนชาวไทย ในต้นปี 2569 นี้ เรื่องราวเหล่านั้นกำลังจะก้าวออกจากหน้าจอมาสู่พื้นที่จริง ผ่านการร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง DEX [เดกซ์] DREAM EXPRESS ผู้บุกเบิกคอนเทนต์อนิเมะลิขสิทธิ์ในไทยมายาวนานกว่า 20 ปี และ NIPPON HAKU BANGKOK ผู้สร้างพื้นที่ให้วัฒนธรรมญี่ปุ่นฝังรากในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “ANIMONIUM 2026” มหกรรมอนิเมะลิขสิทธิ์แท้ระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะยกทั้งจักรวาลคอนเทนต์อนิเมะญี่ปุ่นมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ แบบจัดเต็ม 3 วัน ระหว่างวันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2569ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน งานเดียวที่รวมอนิเมะ ของสะสม เกม เพลง ภาพยนตร์ และไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับอินเตอร์ไว้ในที่เดียว พร้อมตอกย้ำบทบาทไทยสู่การเป็น “Anime Hub of ASEAN”
บรรยากาศวันแรกเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารจาก DEX คุณกฤษณ์ สกุลพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดกซ์ (ดรีม เอกซ์เพรซ) และ คุณทากุโอะ ฮาเซกาวา ประธานการจัดงานมหกรรมญี่ปุ่นนิปปอนฮาคุ NIPPON HAKU BANGKOK พร้อมด้วยพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่ร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ญี่ปุ่นในไทย ก่อนจะส่งต่อบรรยากาศไปสู่เวทีการระเบิดความมันด้วยโชว์พิเศษจากศิลปินสุดฮอตที่บินตรงมาจากญี่ปุ่น นำทีมโดย Wolf Howl Harmony เสริมทัพด้วย Nami Tamaki, ASCAศิลปินจากค่าย SACRA MUSIC ในเครือ Sony Music Labels และ MindaRyn ศิลปินจาก Bandai Namco Music Live ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์สุดคิวท์กับการปรากฏตัวของ Kumamon มาสคอตชื่อดังจากญี่ปุ่น สร้างโมเมนต์เปิดงานที่ทั้งยิ่งใหญ่ อบอุ่น และเป็นกันเองในเวลาเดียวกัน
ตลอด 3 วันของงาน ANIMONIUM 2026 คือพื้นที่รวมลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นกว่า 20 บริษัทชั้นนำ ที่ครอบคลุมตลาดอนิเมะ ของสะสม เกม เพลง และภาพยนตร์ อาทิ animate JMA, Aniplex, Avex Entertainment, Bandai Namco Group, Bushiroad, Dentsu, DWANGO, GoodSmile Company, King Records, Kodansha, Kotobukiya, Sony Music, TV Asahi, TV Tokyo และอีกมากมาย ซึ่งรวมกันถือครองสัดส่วนตลาดคอนเทนต์ญี่ปุ่นในเอเชียมากกว่า 80% รวมถึงความพิเศษจาก Crunchyroll แพลตฟอร์มสตรีมมิงอนิเมะระดับโลก ที่รวบรวมคอนเทนต์อนิเมะหลากหลายจากญี่ปุ่นไว้มากที่สุด เตรียมยกทัพคอนเทนต์อนิเมะยอดนิยมมาสร้างสีสันภายในงาน Animonium 2026 ผ่านบูธกิจกรรมที่อัดแน่นด้วยไฮไลต์จากไลน์อัปอนิเมะหลากหลายเรื่อง พร้อมจุดถ่ายภาพพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก One Piece และถุงของที่ระลึก Crunchyroll แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟน ๆ นอกจากนี้ Crunchyroll ยังร่วมเป็น ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของAnimonium Live ในช่วง 2 วันสุดท้ายของงานเพิ่มความคึกคักและประสบการณ์ความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มรูปแบบ ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ANIMONIUM 2026 ยังเตรียมขนแฟรนไชส์ระดับโลกที่หลายคนคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวันนี้ มาให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็น Demon Slayer, Detective Conan, Love Live!, Masked Rider, Mobile Suit Gundam, One Piece, Ultraman และอีกเพียบถูกถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ เวทีแสดง และกิจกรรมเฉพาะภายในงาน ในอีกมุมหนึ่ง ANIMONIUM ยังสะท้อนให้เห็นการเติบโตของวัฒนธรรม J-POP ในไทย ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรับชม แต่ขยับสู่การมีส่วนร่วม ตั้งแต่การสะสม การสร้างสรรค์ ไปจนถึงการต่อยอดเป็นอาชีพ
หนึ่งในหัวใจสำคัญของงานคือเวทีดนตรีและการแสดงสด ตั้งแต่คอนเสิร์ต Anisong เต็มรูปแบบจากค่ายเพลงญี่ปุ่นชื่อดังที่ถูกออกแบบให้เป็นประสบการณ์ร่วมของแฟนอนิเมะตัว จริงทั้ง
● ANIMONIUM LIVE x SACRA MUSIC (7 ก.พ. 69) คอนเสิร์ต Anisong เต็มรูปแบบจากศิลปินในสังกัด SACRA MUSIC ภายใต้ Sony Music Labels ที่เคยทัวร์มาแล้วทั่วอเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย กับการแสดงเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย
● ANIMONIUM LIVE x Bandai Namco Music Live Festival (8 ก.พ. 69) การกลับมาอีกครั้งของคอนเสิร์ต Anisong จากค่าย Bandai Namco Music Live พร้อมธีมพิเศษ “ไอดอล” ที่สาย “ไอดอลมาสเตอร์" ไม่ควรพลาด
● ANIMONIUM BEAT x AniRAVE (6 ก.พ. 69) เวทีสุดฮิปของสายแดนซ์ กับปรากฏการณ์ DJ Anisong จากญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือกับ Avex Entertainment นำทีมโดย MOTSU แรปเปอร์ระดับตำนาน พร้อมด้วย Kotori Koiwai DJ ไอดอลสุดคิวท์ และ Himika Akaneya นักร้อง นักพากย์ชื่อดัง สมาชิกวง i☆Ris
● Animelo Summer Re-LIVE in Thailand (วันที่ 7 ก.พ. 69) การบันทึกการแสดงจาก Animelo Summer Live 2025 ThanXX!คอนเสิร์ต Anisong ที่จัดต่อเนื่องในญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี พร้อมพูดคุยกับ Saito-P โปรดิวเซอร์ของงาน และการปรากฏตัวของ MindaRyn ศิลปินไทยคนแรกที่เคยขึ้นเวทีระดับตำนานนี้ ร่วมโบกแท่งไฟเชียร์เพลงฮิตจาก 20 ศิลปิน Anisong บนเวทีเมนสเตจ ที่มาสร้างประสบการณ์ร่วมของคนที่โตมากับเพลงเปิดอนิเมะ และยังร้องตามได้แม้เวลาจะผ่านไปกี่ปี
พื้นที่ของแฟนภาพยนตร์–สายวาด–สายสะสม ครบจบในงานเดียว
สายภาพยนตร์ไม่ควรพลาด JAMNIME Festival 2026 เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นประจำปีที่ขนรอบพิเศษและรอบ 4K มาให้ชมที่ ปีนี้มาในธีม Gundam Film Festival กับการฉายต่อจากญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกของ Mobile Suit Gundam Hathaway: Flash – The Sorcery of Nymph Circe พร้อมการฉายพิเศษ Gundam Wing Endless Waltz เวอร์ชัน 4K และ Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
ยังมีภาพยนตร์ที่ไม่เคยฉายในไทยมาก่อนอย่าง โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ผจญภัยสายแกแลคซี, ภาพยนตร์ฉลองครบรอบ 30 ปี Ghost in the Shell, Kara no Kyokai จากสตูดิโอ ufotable และบทสรุปการผจญภัยของ Lupin the Third Immortal Bloodline ตลอดวันที่ 6–8 ก.พ. 69
นอกจากความบันเทิง ANIMONIUM 2026 ยังเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ นักวาด นักสร้างสรรค์ และแฟนอนิเมะทุกสาย และผู้ที่อยากก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
● pixiv Illustration Contest 2025 การประกวดวาดภาพจากแพลตฟอร์มคอมมูนิตี้นักวาดอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมจัดแสดงผลงานและเปิดให้โหวตในงาน
● Princession Orchestra Special Stage แอนิเมชันใหม่จาก TV Tokyo, King Records, Aria Entertainment (Element Garden) และ TOMY ส่งนักพากย์ตัวหลักจากญี่ปุ่นขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงแบบสดๆ
● Masked Ninja Akakage Special Stage เวที Tokusatsu จาก TV Asahi พร้อมการปรากฏตัวครั้งแรกในไทยของ Taiki Sato และ Keito Kimura จากค่าย LDH ในวันที่ 7 ก.พ. 69
ภายในงานยังรวมความยิ่งใหญ่ของ BUSHIROAD EXPO in Thailand 2026 กับการแข่งขันการ์ดเกม เกมคอนโซล และกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมเปิดตัวคอนเทนต์ในประเทศไทยเป็นที่แรกในโลก เสริมด้วย Bandai Namco Film Works Industry Panelครั้งแรกในไทย อัปเดตเบื้องหลังอุตสาหกรรมอนิเมะ และเวทีพิเศษจาก “เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว เดอะมูฟวี่ 2” พร้อมการแสดงสดจาก MindaRyn ปิดท้ายด้วยโซนรวมตัวผู้ผลิตฟิกเกอร์สินค้าของสะสมชั้นนำจากญี่ปุ่น ทั้ง BANDAI SPIRITS, MEGAHOUSE, BANPRESTO, TAMASHII NATIONS, GOODSMILE COMPANY, Max Factory, SEGA, Freeing, Takara Tomy, Kotobukiya, Aoshima รวมถึงสินค้าอนิเมไลฟ์สไตล์จาก animate bangkok และอีกมากมาย ที่สายฮอบบี้เห็นแล้วต้องใจสั่น
งานมหกรรม ANIMONIUM 2026 คือพื้นที่ที่แฟนๆ จะได้ “ปลดปล่อยพลังอนิเมะในตัวคุณ” อย่างเต็มที่ ทั้งการชม การเชียร์ การสะสม และการเชื่อมต่อกับครีเอเตอร์ตัวจริงจากญี่ปุ่นแบบใกล้ชิด นับเป็นภาพสะท้อนของยุคที่อนิเมะไม่ใช่แค่ความชอบส่วนตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ งานนี้จึงไม่ใช่แค่ “ต้องมา” สำหรับแฟนอนิเมะ แต่คืออีเวนต์ที่บอกเล่าได้ชัดว่า Pop Culture จากญี่ปุ่นยังคงมีพลัง และกำลังเติบโตไปพร้อมกับผู้ชมชาวไทยอย่างแท้จริง ใครไม่อยากพลาดบรรยากาศความสนุก ความมัน ติดตามบรรยากาศ ความเคลื่อนไหว และไฮไลต์ทั้งหมดของงานได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube : ANIMONIUM แล้วมาปลดปล่อยพลังอนิเมะในตัวคุณ พร้อมกันที่ ANIMONIUM 2026ตั้งแต่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สยามพารากอน