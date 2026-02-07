xs
“โบวี่ อัฐมา” หนุนภูมิใจไทยดึง “มืออาชีพ” บริหารประเทศ พร้อมค้านแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ประเทศไม่ใช่ที่ทดลองงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองในโลกออนไลน์ เมื่อนักแสดงสาว “โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์” ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าแม้ตนเองจะไม่ได้เป็นแฟนคลับพรรคภูมิใจไทย แต่รู้สึกชอบแนวทางของพรรค ที่เปิดโอกาสให้ “มืออาชีพตัวจริง” เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงสำคัญ เชื่อประเทศไม่ใช่ที่ทดลองงาน แต่ต้องการมืออาชีพ

“เอาจริงไม่ได้เป็นแฟนภูมิใจไทยนะ แต่ชอบที่เค้าเปิดโอกาสให้ ‘มืออาชีพจริงๆ’ มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆ

ไม่ว่าจะเป็นคุณศุภจี/คุณเอกนิติ/คุณสีหศักดิ์ ถือเป็นการเริ่ม ‘เปลี่ยนแปลง’จริงๆ ที่ไม่ใช่แค่วาทกรรม

‘ประเทศไม่ใช่ที่ทดลอง’
‘เราต้องการมืออาชีพ’

(ซึ่งจริงๆ มันเป็นพื้นฐานที่บริษัทใหญ่ๆ เค้าทำกันอยู่แล้ว Put The Right Man In The Right Job)

ถ้าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลจริง อยากให้ดึงมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีในอีกหลายๆ กระทรวงด้วยค่ะ

ส่วน ’ใบเหลือง‘ เรื่องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ โบเลือก ❌ ’ไม่เปลี่ยน‘ ค่า

เพราะคิดว่า 'เศรษฐกิจและปากท้อง' คือเรื่องด่วนที่สุด การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องใช้เวลาและความขัดแย้งสูง ซึ่งอาจทำให้การบริหารประเทศสะดุดอีกรอบ

ประเทศต้องการ ‘ความนิ่ง’ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน.. เอาเวลาไปให้ 'มืออาชีพ' เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เราได้เต็มที่ดีกว่าค่ะ”

นอกจากนี้ได้โพสต์อีกว่า  “ที่ผ่านมา ประเทศเราเหมือนถูกบริหารโดย ‘นักเล่นเกมการเมือง’ มากกว่า ‘คนที่มีประสบการณ์บริหารเฉพาะทาง’

สังเกตดูง่ายๆ คือคนคนเดียวสลับไปคุมกระทรวงนั้นที กระทรวงนี้ที่ (ไม่ได้เหมาทุกคนนะคะ คนตั้งใจดีก็มีและขอเป็นกำลังใจให้)

ถ้าเราลองให้โอกาส ‘มืออาชีพ’ หรือคนเก่งๆ จากภาคเอกชนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆ เข้ามาช่วยบริหารแต่ละกระทรวง ประเทศน่าจะมีโอกาสและวิถีใหม่ๆ อย่างเช่นที่คุณศุภจีได้แสดงให้เห็น”








