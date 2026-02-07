“อนันดา” เผยภาพอบอุ่นหัวใจ ลูกชายคนแรกในอ้อมกอด กุมมือให้กำลังใจ “แนต ณิชชา” คลอดลูกชาย “ภูคิญ”

วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”และภรรยาสาว “แนต ณิชชา ธนาลงกรณ์” ได้เห็นหน้าลูกชายครั้งแรก โดยอนันดาได้โพสต์ภาพอยู่เคียข้างแนต ตั้งแต่ในห้องคลอด จับมือให้กำลังใจภรรยาสาวคลอดลูก จนถึงวินาทีที่ลูกชาย ดช. ภูคิญ เทนต์ เอเวอร์ริ่งแฮม ลืมตาดูโลก โดย อนันดา ได้โพสต์ภาพแห่งความทรงจำ พร้อมข้อความว่า…
ฉันอยากให้เธอรู้ไว้ และฉันสัญญากับเธอจากหัวใจว่า
ฉันจะดูแลเธอด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมี
ฉันจะโอบกอดเธอในวันที่เธอร้องไห้
และจะเป็นคนที่เชียร์ดังที่สุดในวันที่เธอก้าวเดินก้าวแรก
ฉันจะอ่านนิทานให้เธอฟัง
สร้างป้อมผ้าห่มและบ้านบนต้นไม้ด้วยกัน
ฉันจะอยู่ตรงนั้นทั้งในช่วงเวลาขำขัน
และในช่วงเวลาจริงจัง
เพื่อรับฟัง ชี้แนะ และอยู่เคียงข้างอย่างแท้จริง
ยินดีต้อนรับสู่โลกใบนี้นะ ลูกชายที่รักของฉัน
พวกเราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เรียนรู้ว่าเธอเป็นใคร
และจะรักเธอมากขึ้นในทุก ๆ วันที่ผ่านไป
ด้วยรักทั้งหมดจากหัวใจของฉัน
ตั้งแต่วันนี้ และตลอดไป 💙
รัก
แม่และพ่อ”