“เจมส์ เรืองศักดิ์” อวดภาพอัลตราซาวด์ลูกสาวคนที่ 2 “น้องมีเมตตา” อายุครรภ์ 6 เดือน ฉายแววน่ารัก ยิ้มหวาน จมูกโด่งตั้งแต่อยู่ในท้อง

ทำเอาแฟน ๆ เตรียมสมัครเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันล่วงหน้า เมื่อ เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ออกมาแชร์โมเมนต์อบอุ่น อัปเดตการตั้งครรภ์ของภรรยาคนสวย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ พร้อมเผยภาพอัลตราซาวด์ของลูกสาวคนที่ 2 “น้องมีเมตตา” ที่ตอนนี้อายุครรภ์ครบ 6 เดือนแล้ว
จากภาพอัลตราซาวด์เผยให้เห็นเค้าโครงใบหน้าของน้องมีเมตตาอย่างชัดเจน นอนยิ้มหวานละมุน แถมจมูกโด่งสะดุดตา เรียกได้ว่าน่ารักน่าชังตั้งแต่อยู่ในท้อง โดยพ่อเจมส์เขียนแคปชันด้วยความเอ็นดูว่า “แม่หนูมีเมตตาของฉัน จมูกโด่ง ยิ้มหวาน” พร้อมอัปเดตว่า คุณหมอกล้วย แพทย์ผู้ดูแลครรภ์ครูก้อย ยืนยันว่าลูกน้อยแข็งแรงสมบูรณ์ พัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ทุกด้าน ก่อนจะปิดท้ายด้วยมุกขำ ๆ สไตล์คุณพ่อว่า “สินค้าเด็กเข้าได้เลยครับ ( ฮาาา.... )” ทำเอาแฟน ๆ เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องมีเมตตาอย่างล้นหลาม
ด้านคุณแม่คนสวย ครูก้อย นัชชา ก็ไม่น้อยหน้า โพสต์คลิปอัลตราซาวด์ของลูกสาวเช่นกัน พร้อมแคปชันสั้น ๆ ว่า “แม่ว่า…ดูทรงยาว ทรงคมนะ” งานนี้หลายคนอดเดาไม่ได้ว่า น้องมีเมตตาน่าจะได้ความสูงยาวและเค้าโครงคม ๆ มาจากพ่อเจมส์และแม่ก้อยแบบเต็ม ๆ
ก่อนหน้านี้ ครูก้อยเคยให้สัมภาษณ์ว่า การตั้งครรภ์ครั้งนี้แพ้ท้องน้อยมาก อารมณ์ดี มีความสุขตลอด เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ทั้งการจัดการเรื่องงาน โภชนาการ และการออกกำลังกาย เนื่องจากมีภาวะมีบุตรยากจึงมีความเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษ เมื่อทุกอย่างลงตัวก็ส่งผลให้ลูกน้อยในท้องอารมณ์ดีตามไปด้วย จนเห็นได้จากภาพอัลตราซาวด์ที่น้องมีเมตตานอนยิ้มหวาน น่าเอ็นดูตั้งแต่อยู่ในท้อง
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอวลไปด้วยความรัก แฟน ๆ ต่างรอคอยอีกเพียงไม่กี่เดือน เมื่อ “น้องมีเมตตา” ลืมตาดูโลก จะฉายแววความน่ารักขนาดไหน ขณะที่ผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก สามารถติดตามเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จากครูก้อยได้ที่ BabyAndMom.co.th
คลิกชมโพสต์ต้นฉบับได้ที่:
เฟซบุ๊ก เจมส์ เรืองศักดิ์ (Ruangsak James Loychusak)
https://www.facebook.com/Jamesaruangsak
https://www.facebook.com/share/r/1GFfk42NhD/
https://www.facebook.com/share/p/1GPViR7VFh/
เฟซบุ๊ก นัชชา ลอยชูศักดิ์ (Natcha Loychusak)
https://www.facebook.com/NatchaLoychusak
https://www.facebook.com/share/r/17yCi59pJ5/
https://www.facebook.com/share/p/1B6QjGjAUu/
อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/jamesruangsak.co.th/
https://www.instagram.com/p/DUYBfP7lH7R/
https://www.instagram.com/natcha_loychusak/ https://www.instagram.com/p/DUYKWflEmhF/?img_index=1