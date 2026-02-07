ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ส่งต่อความรักด้วยสุขภาพที่ดี กับแคมเปญ “SWEET HEALTH CHECK-UP DEAL” เริ่ม 6 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ชวนทุกคนฉลองเทศกาลวาเลนไทน์กับนิยามความรักฉบับ 2026 ในแบบฉบับที่ “รักคนอื่นให้เป็นและรักตัวเองให้ถูก” ด้วยการมอบของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรัก กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือหัตถการความงาม ณ SIRIRAJ H SOLUTIONS และรับของขวัญชิ้นพิเศษทันทีกับแคมเปญ “SWEET HEALTH CHECK-UP DEAL” ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569
แคมเปญสุดพิเศษมอบให้สำหรับสมาชิก ONESIAM ที่รับการตรวจสุขภาพ หรือหัตถการความงาม ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ณ SIRIRAJ H SOLUTIONS แลกรับ STARBUCKS CARD มูลค่า 100 บาท ฟรี! (จำกัด 1 สิทธิ์ / สมาชิก / วัน) สำหรับใช้บริการที่ร้าน STARBUCKS สาขา ICS ชั้น M
มอบความรักให้ตัวเองด้วยการเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ดี ที่ SIRIRAJ H SOLUTIONS กับแคมเปญ “SWEET HEALTH CHECK-UP DEAL” ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 นี้ ที่ชั้น 5 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-414-1144 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Website : https://sirirajhsolutions.com/ หรือ Facebook : SIRIRAJ H SOLUTIONS
ทั้งนี้ SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ให้บริการด้านสุขภาพเชิงลึกโดยทีมแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดให้บริการครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย และเข้าถึงง่ายในการดูแลสุขภาพครบวงจร อาทิ คลินิกเลเซอร์ผิวหนังและความงาม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, คลินิกอายุรศาสตร์, ศูนย์ถันยรักษ์, คลินิกสุขภาพหญิง, คลินิกทันตกรรม, คลินิก Sleep @SIRIRAJ H SOLUTIONS แก้ปัญหาด้านการนอนกรนซึ่งส่งผลต่อภาวะสุขภาพ ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อรับบริการวัคซีนที่เหมาะสมตามช่วงอายุ