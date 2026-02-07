“อั๋น ภูวนาท” ทำหน้าที่แทน “น็อต วรฤทธิ์” ในวันที่ “เท้ง-ไอซ์” เยือนรายการแฉ พร้อมประกาศหนุนแก้รัฐธรรมนูญ 100%

“อั๋น ภูวนาท” ทำหน้าที่แทน “น็อต วรฤทธิ์” หลังรายการแฉเชิญ “เท้ง-ไอซ์” พรรคประชาชนมาร่วมรายการ ลั่นตื่นเต้นเลือกตั้ง 8 ก.พ. หนุนแก้รัฐธรรมนูญ 100% วอนเคารพผลการเลือกตั้งกันด้วย
กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ ให้ความสนใจ หลัง “อั๋น ภูวนาท คุณผลิน” พิธีกรชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังได้ไปทำหน้าที่แทน “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ในรายการแฉ ที่มีการเชิญ “เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” แคนดิเดตนายกพรรคประชาชน และ “ไอซ์ รัชนก ศรีนอก” สส.พรรคประชาชนมาร่วมรายการ
“รายการแฉเชิญพี่อั๋นมาวันนี้พอดีไม่มีนัยยะจะชี้นำใดๆ นะ แต่ อืมมม… สงสัยให้มาแทนน็อตแหละ 555 ล้อเล่นนะๆ สัมภาษณ์ตามปกติ ถามกันสุดซอย คุณเท้งคุณไอซ์เขาก็ตอบสุดใจ ว่ากันไปสุดแต่ใจคนไทยจะเลือกจ๊ะ 8 กุมภาพันธ์ เลือกเขต 1 ใบ เลือกพรรค 1 ใบ
อยากแนะนำแรงๆ ว่าขอให้ทั้ง 2 ใบเป็นพรรคเดียวกันนะ ส่วนอีก 1 ใบสีเหลืองคือเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำหรับผม ผมเลือกให้ยืนยันว่าแก้แบบ100% ไม่มีลังเลครับ รวม 3 ใบจัดไปให้ครบ แล้วเคารพผลกันนะครับ
พรรคที่จะได้เป็นรัฐบาลคือพรรคที่ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภา เพราะฉะนั้น โปรดเข้าใจว่าถ้าพรรคที่ได้เสียงเป็นอันดับ 1 แต่ไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ ก็จะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะ อยากให้เข้าใจว่านี่คือกติกาเสมอมานะจ๊ะ โอย ตื่นเต้นๆๆๆ”