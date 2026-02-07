“ลูกเกด” ลั่น “ป้าตือ” เข้ารพ.จากอาหารเป็นพิษ เผยแข็งแรง ไม่ตายง่ายๆ ต้องโอนเงินให้ “น้องสกาย” ทุกเดือน

“ลูกเกด เมทินี” อุบตอบเตรียมคัมแบ็กเมนเทอร์ The Face Men แต่หากต้องฟาดฟันกับ “แพนเค้ก” มั่นใจสู้ได้ ชี้เทียบ The Take (ฮอร์โมน) กับ The Face ไม่ได้ อัปเดตอาการป่วย “ป้าตือ” อาหารเป็นพิษ จวกเฟกนิวส์กุข่าวตาย ว่างมาก ยันป้าตือไม่ตายง่ายๆ แข็งแรง ต้องโอนเงินให้ “น้องสกาย” ทุกเดือน
หลังรายการ The Face Men Thailand Season 4 เปิดตัวเมนเทอร์คนแรกเป็น “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” ทำแฟนๆ รายการลุ้นหนัก อยากให้เมนเทอร์รายต่อไปคือ “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ล่าสุดลูกเกดเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่ “SURGERY WARS” (สงครามแห่งความงาม) ที่ CDC Ballroom ยันพร้อมร่วมงานเสมอ แต่คิดว่าอีก 2 เมนเทอร์น่าจะเป็นผู้ชายมากกว่า นอกจากนี้ช่วย “ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช” โต้ข่าวเฟกนิวส์ หลังถูกกุข่าวเสียชีวิต
“คนลุ้นเรา มีด้วยเหรอ ว้าว ดีใจจัง ไม่รู้ ก็เก็บเป็นความลับสิคะ ส่วนแฟนๆ จะรอเก้อไหม ไม่รู้ อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะ ก็ต้องรอดู มีกี่ทีม 3 ก็ต้องรอดูว่าอีก 2 คนคือใคร ถามว่านึกภาพตัวเองฟาดฟันแพนเค้กได้ไหม มีใครบ้างที่เกดไม่กล้าฟาดฟันคะ เอาอย่างนี้ เกดคิดว่าพอเปิดตัวเมนเทอร์คนแรกแล้วเป็นผู้หญิง อีก 2 คนก็ต้องเป็นผู้ชายไหมคะ เพราะมันคือเดอะเฟซ เมน (ดับฝัน?) มันคือ The Face Men ไง อีกสองคนก็ต้องเป็นผู้ชาย เอ๊ะหรือมาสเตอร์เมนเทอร์ อันนี้ก็ไม่รู้ ต้องรอดูคุณเต้ (ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก) ค่อยๆ เปิดตัว ถ้าเขาทาบทาม เราก็ไม่เคยปฏิเสธค่ะ ก็ต้องรอดูค่ะ มาลุ้นกันดีกว่า ไม่อยากจะสปอยอะไร”
เผยเคยไปร่วมรายการ The Take (ฮอร์โมน) ซีซั่น 1 ใครชวนว่างก็ไป เปรียบเทียบ The Face ไม่ได้
“คือ The Take เนี่ยก็เคยไปซีซั่น 1 มาแล้ว ตอนรอบออดิชั่นก็ไปมาแล้ว ใครชวนถ้าว่างก็ไปค่ะ สนุกสนานอยู่แล้วแหละ ก็ชอบรายการเรียลลิตี้อยู่แล้วแหละ ส่วนที่คนบอกว่า The Take ดังกว่า The Face เราต้องดูก่อนนะว่าจริงๆ แล้วเนี่ยมันไม่มีรายการไหนที่เหมือน The Face หรอก การเปรียบเทียบ The Take (ฮอร์โมน) กับ The Face เนี่ย มันคนละแบบคนละสไตล์ เพราะว่าวิธีการเมนเทอร์ที่จะมาไฟต์ติ้งกัน เราไม่ได้ใช้คำหยาบคายแบบ The Take ค่ะ เพราะว่ารายการ The Face มีเด็กๆ ดูเยอะ เพราะฉะนั้นการที่จะรุนแรงขนาดนั้นมันก็ต้องระวังนิดนึง ของ The Take เนี่ยทางออนไลน์ใช่ไหมคะ สำหรับทีวีมันก็ต้องซอฟต์ลงหน่อย เพราะฉะนั้นต้องดูนะการไฟต์ติ้งกันให้ทุกคนอย่าซีเรียสเกินนะคะ มันคือรายการดูให้สนุก อย่าเครียด ซีซั่นแรกเราไม่ได้โดนด่า ถ้าเรียกไปก็ยินดีอยู่แล้วค่ะ จะไปเล่นเกมให้เด็กดูค่ะ”
ป้อง “ป้าตือ” ป่วยเข้ารพ.จากอาหารเป็นพิษ จวกเฟกนิวส์ไม่ตายง่ายๆ ต้องโอนเงินให้ “น้องสกาย” ลูกชายทุกเดือน
“ก็มีส่งข้อความไปหาป้าว่า ป้ายังไม่ได้ส่งเงินค่าน้องสกายมานะ เพราะว่าทุกเดือนป้าต้องส่งมาใช่ไหม ป้าบอกว่า ฮ่าๆๆๆ อยู่โรงพยาบาล อ้าว เป็นอะไรอีกแล้ว ป้าบอกอาหารเป็นพิษ ไปกินจิ้มทอดตืออีกเหรอ กินของตัวเองแล้วท้องเสีย เขาก็หัวเราะ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ ก็เป็นห่วงสิคะ เพราะป้าต้องส่งเงินให้สกายตลอดเวลาทุกเดือน เขาแข็งแรง แต่มาป่วย ก็นั่นแหละ ใครจะไปกินจิ้มทอดตือก็ระวัง ส่วนโอนเงินอัตโนมัติป้าทำไม่เป็น ขนาดเซฟคิวอาร์โค้ดเกดยังเซฟไม่เป็นเลย
ก็บอกป้าระวังเรื่องสุขภาพนะ ดูแลตัวเองหน่อยนะ ถามว่าป้าไปทานอะไร ป้าบอกไม่รู้ แต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าปกติป้าไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาล คือป้าจะไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ เวลาออกมาทำงานเนี่ย ป้าจะชอบทานที่บ้านก่อนนอนดึกๆ ช่วงกลางวันป้าจะดื่มแต่กาแฟ นานๆ ทีจะเห็นป้าทาน หรือไม่ก็เวลาสกายมาเมืองไทยก็จะไปทานข้าวกัน ก็จะเห็นป้าทาน แต่นอกเหนือจากนั้นไม่ค่อยเห็นป้าทานอะไรเท่าไหร่ ป้าจะเป็นคนระวัง
ส่วนที่ป้าโดนเฟกนิวส์เสียชีวิต หู้ยย ป้าอยู่อีกนาน ไม่ตายง่ายๆ เร็วๆ นี้หรอก อยู่นาน โอ้โห เชื่อเหอะ เราไปก่อนป้าแน่นอน ไม่ตกใจโดนข่าวนี้ นี่ยังไม่รู้เลย แต่คิดว่าถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นต้องรู้อยู่แล้วแหละ เรายังไม่เคยโดนเฟกนิวส์
.ซัดว่างมากเนอะ ทำให้คนลำบาก
“ว่างมากกันเนอะ พวกที่ชอบสร้างเฟกนิวส์ทำให้ชีวิตคนอื่นเขาลำบาก อย่างลูกๆ ไปอยู่ในเทคฮอร์โมนแล้วพอทำได้ดีหรือดูมีแววว่าจะชนะ แล้วก็แอนตี้ รวมตัวกันไปรีพอร์ตในติ๊กต๊อกทำให้โดนปิดอะไรอย่างนี้ ทุกคนมาเพื่อทำมาหากิน เพื่อทำงาน ทำไมจะต้องมาแกล้งกัน มันไร้สาระมากเลย พวกเธอว่างมาก รู้สึกไม่ดี รู้สึกว่าทำเพื่ออะไร ทุกคนก็ตั้งใจทำงาน พอโดนอย่างนี้ก็รู้สึกว่าทำเพื่ออะไร รู้สึกสงสารคนที่ทำแบบนี้”