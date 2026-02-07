xs
“แอบิเกล” ส่ายหน้า เจอเฟกนิวส์ แต่งงานอายุ 30 “ชมพู่ อารยา” แก้ข่าวแทนลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ชมพู่ อารยา” ต้องรีบแก้ข่าว หลัง “สายฟ้า-พายุ” ปล่อยเฟกนิวส์ “น้องเกล” เตรียมสละโสดตอนอายุ 30 ทำเอาเจ้าตัวต้องรีบยืนยันเสียงแข็ง “เป็นข่าวปลอมค่ะ” พร้อมอัปเดตพัฒนาการสุดปังที่ทำแม่ทึ่งทุกวัน ขำๆ 3 ขวบไม่เท่ากันกับ “น้องพีร์เจ”

รับงานเช้าคู่แม่ลูก สำหรับ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต”และลูกสาว “แอบิเกล” กิจกรรม “Downy Funrun with Abigail” ที่ทั้งคู่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงพี่ชายฝาแฝด “สายฟ้า-พายุ” ที่วันนี้เล่าให้นักข่าวฟังว่าเกลจะแต่งงานตอนอายุ 30 กำลังลิสต์รายชื่อแขกกันอยู่ พอถามเกล น้องบอกเป็นเฟกนิวส์

เกล : “เป็นข่าวปลอม เฟกนิวส์”

ชมพู่ : “เด็กก็พูดไปเรื่อยตามจินตนาการเขา ฟังสนุกสนาน แก้ข่าวหน่อยเกล ยังไม่แต่งนะคะ เป็นเฟกนิวส์นะคะ”

“แอบิเกล” ถ่ายรูปกับ “พีร์เจ” ลูกชาย "ดีเจพุฒ - จุ๋ย วรัทยา" ชาวเน็ตบอก 3 ขวบของเราไม่เท่ากัน
ชมพู่ : “ก็ห่างกันครึ่งปีอยู่นะ เดี๋ยวก็ตามทัน คุณพ่อน้องก็สูงมาก ของเราโภชนาการเขาอาจจะถึงมากๆ แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ตัวเล็ก ก็ตามพันธุกรรม เขาทานนมเยอะ กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนก็จะมีที่ตัวโตพอๆ กัน หรือตัวเล็กกว่าก็มี ก็ดูกราฟเขาอยู่ เขาก็ไม่ได้ทะลุกราฟอะไร เราผ่านเด็ก 2 คนมาแล้ว อย่างพายุพอถึงเวลาเขาก็ยืด ไปโรงเรียนแล้วมันจะผอมลง กิจกรรมเยอะ อาหารที่โรงเรียนก็อาจจะไม่เหมือนที่บ้าน ส่วนนึงชมว่าเด็กๆ ที่บ้านตัวใหญ่กันเพราะนมยังถึงมากๆ

อันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะ แล้วแต่ บางคนพอไม่ทานขวดนมแล้วก็อาจจะทานนมกล่องได้ถึงบ้างไม่ถึงบ้าง ปริมาณมันไม่ได้เท่า ส่วนเกลก็จะเห็นว่าเขายังไม่ได้เลิกขวด เดี๋ยวพอถึงจุดนึงเขาก็ไม่เอาเองพอเริ่มโตเขาก็เขินก็ไม่เอา ตอนนี้เขาเลยยังทานนมได้เยอะ นมก็ทาน อาหารก็ทาน ดูจากเท้าเขาแล้วน่าจะสูง”

เล่าลูกสาวเปลี่ยนตลอดเวลา ห่างกัน 5-6 วันเจออีกทีก็เปลี่ยนแล้ว
ชมพู่ : “ชมไปต่างประเทศ 5-6 วันกลับมาก็รู้แล้วว่ายืด ไม่ใช่แค่สัดส่วน คำพูด ประโยคต่างๆ เวลาเขาพูดอะไรมาบางทีเราก็อึ้งเหมือนกัน เขาไม่เหมือนเดือนที่แล้ว ไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้ว จะมีเริ่มงอแงไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว มีการบอกว่าวันนี้โรงเรียนหยุด ก็จะบอก ไม่เกล ไม่ได้หยุด”

มีมล่าสุด อยากเห็นหน้าคนถาม ทำสะใจชาวเน็ต
ชมพู่ : “ชมว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ บางทีรู้มากจนเรารู้สึกเขาเป็นสเปเชียลไลซ์ด้านนี้เหรอ ก็มีคำถามไง ใครก็แสดงความคิดเห็นได้ มันเลยเป็นใครก็ได้ มันเป็นประโยคที่ชมว่าคนอ่านคอมเมนต์ทุกคนต้องเคยมีคำถามนี้ในหัว เราอาจจะไม่ค่อยพูดไงเลยช็อกกันนิดนึง”














