“นนกุล” ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า - ประชามติ นอกราชอาณาจักรแล้ว ชาวเน็ตแห่โฟกัสหีบใส่บัตร!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นนกุล” ชวนคนไทยเลือกตั้ง 8 ก.พ. ร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ส่วนตัวเองเลือกตั้งล่วงหน้า-ลงประชามตินอกราชอาฯจักรเรียบร้อยแล้ว ชาวเน็ตแห่โฟกัสหีบใส่บัตร สภาพ!

พรุ่งนี้ (8 ก.พ.69) จะเป็นวันเลือกทิศทางประเทศไทย โดยพี่น้องชาวไทยที่จะเดินทางเข้าคูหาเลือกนายกฯ - พรรคที่ต้องการให้มาทำงานบริหารประเทศ พร้อมลงประชามติเห็นชอบกับการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่

ด้าน “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” พระเอกชื่อดัง ได้โพสต์ภาพขณะเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร พร้อมชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

“พรุ่งนี้ วันที่ 8 ก.พ. อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับผม ส่วนตัวผมใช้สิทธิ์เลือกตั้งและประชามตินอกราชอาณาจักรไปเรียบร้อย มาร่วมกำหนดอนาคตประเทศพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะคร้าบบ”

ขณะที่ชาวเน็ตแห่โฟกัสกับหีบใส่บัตร ซัดแรง สภาพ!














