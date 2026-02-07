“สรยุทธ” ประกาศชัด! 8 ก.พ. กา ‘เห็นชอบ’ แก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

“สรยุทธ สุทัศนะจินดา”คนข่าวชื่อดังจากช่อง 3 ประกาศชัดเจนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ในวันที่ 8 ก.พ. นี้ จะไปกาเห็นชอบ ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ
“วันอาทิตย์นี้ ผมจะไปกา ‘เห็นชอบ’ ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”ตามด้วยแคปชั่น “ประกาศ” ขณะที่แฟนคลับเจ้าตัวเข้ามาโพสต์สนับสนุนกันเพียบ
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สรยุทธเคยให้เหตุผลว่าทำไมถึงกาเห็นชอบให้แก้รัฐธรรมนูญ เหตุผลหลักคือรัฐธรรมนูญควรมาจากประชาชน ไม่ควรมาจากรัฐประหาร แล้วดันฉีกไม่ได้ซะด้วย ผิดกฎหมาย ประชาชนคนทั่วไปไปฉีกนี่ติดคุกนะ แต่คณะรัฐประหารเขาฉีกได้ ง่ายมากเลย ตัวแทนประชาชนจะแก้รัฐธรรมนูญสักทีเลือดตาแทบกระเด็น แทบแก้ไม่ได้เลย แต่รัฐประหารทำได้แค่เพียงเสี้ยววินาที