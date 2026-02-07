“แอนโทเนีย” เจอดรามาห่มสไบจีน ร้านโต้เป็นผ้าไทยแท้ฝีมือคนไทย น้อยใจถูกด้อยค่าจากคนไทยด้วยกันเอง

เรียกว่าเกิดแต่กับแอนที่แท้ทรู สำหรับ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ล่าสุดอวดลุคห่มสไบใส่ยีนส์ตามเทรนด์ที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ เพื่อสนับสนุนผ้าไทย ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก แต่โดนดรามาฉ่ำๆ โดยมีแฟนนางงามวิจารณ์ว่าผ้าสไบบนตัวแอนโทเนีย ไม่ใช่ผ้าไทย แต่เป็นผ้าจากจีน ซัดไม่สนับสนุนของไทย
ร้อนถึงร้านผ้าสไบผืนดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงในเฟซบุ๊ก “ภูษาผ้าลายอย่าง” ยืนยันว่าผ้าสไบเป็นผลงานที่แบรนด์ออกแบบและผลิตเอง ไม่ได้มาจากต่างประเทศ แอบน้อยใจที่ผลงานของคนไทยถูกด้อยค่าจากคนไทยด้วยกันเอง
“😭จากดราม่าที่มีคนกล่าวว่าน้องแอนโทเนีย ใส่ผ้าสไบจากจีนบ้าง หรือไม่ใช่ผ้าไทยบ้าง ไม่สนับสนุนของไทยบ้าง
😂มันจะเป็นผ้าจากจีนหรือชาติอื่นได้อย่างไรคะ เพราะแบรนด์เราทำเองกับมือ ผ้าสไบสีกลีบบัวที่แอนห่ม ทางแบรนด์ โดย อ.ธนิต ออกแบบมาจาก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งมีหลักฐานความเป็นมาเก่าแก่อ้างไปถึงสมัยสุโขทัย ดังปรากฏเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
🩷เหตุใดจึงเรียก“พุ่มข้าวบิณฑ์” อุปมาดั่งบาตรภิกษุ เมื่อศรัทธาญาติโยมนำข้าวมาใส่บาตรถวาย พูนเป็นจอมแหลมขึ้นไป เมื่อจิตรกรเห็น จึงนำมาออกแบบลาย ให้งดงามและพัฒนาจนเป็นลวดลายที่สื่อถึงความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยม
แอบแปลกใจและคิดน้อยใจอยู่บ้างที่คนไทยกลับมองด้อยค่าผลงานคนไทยกันเอง ทั้งที่เราเพียรทำและออกแบบผลงานสร้างสรรค์ผลงานกับมือ เพราะผลงานของเราไม่ใช่แค่ผ้าไทย แต่เป็นผลงานศิลปะที่เราทำจากใจ 🙏🏻
