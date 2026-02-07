“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ

เปิดตลาดวันแรก กับมหกรรมอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว“ นัดนี้ปักหมุดกันที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 6-15 ก.พ.นี้ ตลอด10 วัน เต็ม!! อิ่มหวานไปกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่เหล่าคู่รัก เพื่อนรัก ครอบครัวที่รัก ได้มีโมเม้นต์เลือกช้อปของอร่อยแบบหวานฉ่ำ!! ไม่ซ้ำใคร
คึกคัก!! ตั้งแต่ช่วงพิธีเปิดงานกับบรรยากาศความรัก!! โดยเจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ ท็อป ดารณีนุช ร่วมด้วย กัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ พร้อมนักแสดงตัวแม่มากฝีมือ “ แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ” ที่มาร่วมเชิญชวนชิม และเหล่าดาราเจ้าของร้านอร่อย ผัดไท ดีใจ , ธงธง มกจ๊ก , โบ๊ท ธารา ที่มาร่วมเปิดงาน พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ด ให้เหล่านักชิม และ FC ได้ช้อปแบบใกล้ชิด อิ่มฟินกันสุดๆ และในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก เจ้าของตลาดเลยจัดหนัก ขนศิลปิน ดาราหมุนเวียนกันมามอบความสุข ให้เหล่านักช้อปได้เลือกสรรเมนูที่ถูกใจ
โดยวันที่ 7 ก.พ. พบกับ อั๋น อัครพรรฒ / 8 ก.พ. ไข่มุก รุ่งรัตน์ / 9 ก.พ. ปาย สิตางค์ / 10 ก.พ.ตุ๊ก ชนกวนัน / 11 ก.พ. นิว ชัยพล / 12 ก.พ. เจี๊ยบ ชมพูนุช / 13 ก.พ.มะลิ โคทส์ / 14 ก.พ. รอน AF และ 15 ก.พ. ไนกี้ นิธิดล ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของทุกวัน ให้คุณลูกค้าได้เพลิดเพลิน เดินช้อปตลอดทั้งงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์นี้ ณ ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์ค ละลานตาของดีของอร่อยกว่า 1,000 เมนู ที่เคลื่อนที่มาให้ได้เลือกสรร อิ่มหนำสำราญกับ อาหารสุดเลิฟ!!
