xs
xsm
sm
md
lg

“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดตลาดวันแรก กับมหกรรมอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว“ นัดนี้ปักหมุดกันที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตั้งแต่วันที่ 6-15 ก.พ.นี้ ตลอด10 วัน เต็ม!! อิ่มหวานไปกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ ที่เหล่าคู่รัก เพื่อนรัก ครอบครัวที่รัก ได้มีโมเม้นต์เลือกช้อปของอร่อยแบบหวานฉ่ำ!! ไม่ซ้ำใคร

คึกคัก!! ตั้งแต่ช่วงพิธีเปิดงานกับบรรยากาศความรัก!! โดยเจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ ท็อป ดารณีนุช ร่วมด้วย กัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ พร้อมนักแสดงตัวแม่มากฝีมือ “ แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ” ที่มาร่วมเชิญชวนชิม และเหล่าดาราเจ้าของร้านอร่อย ผัดไท ดีใจ , ธงธง มกจ๊ก , โบ๊ท ธารา ที่มาร่วมเปิดงาน พร้อมเสิร์ฟเมนูเด็ด ให้เหล่านักชิม และ FC ได้ช้อปแบบใกล้ชิด อิ่มฟินกันสุดๆ และในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก เจ้าของตลาดเลยจัดหนัก ขนศิลปิน ดาราหมุนเวียนกันมามอบความสุข ให้เหล่านักช้อปได้เลือกสรรเมนูที่ถูกใจ 

 โดยวันที่ 7 ก.พ. พบกับ อั๋น อัครพรรฒ / 8 ก.พ. ไข่มุก รุ่งรัตน์ / 9 ก.พ. ปาย สิตางค์ / 10 ก.พ.ตุ๊ก ชนกวนัน / 11 ก.พ. นิว ชัยพล / 12 ก.พ. เจี๊ยบ ชมพูนุช / 13 ก.พ.มะลิ โคทส์ / 14 ก.พ. รอน AF และ 15 ก.พ. ไนกี้ นิธิดล ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของทุกวัน ให้คุณลูกค้าได้เพลิดเพลิน เดินช้อปตลอดทั้งงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์นี้ ณ ชั้น B ฟิวเจอร์พาร์ค ละลานตาของดีของอร่อยกว่า 1,000 เมนู ที่เคลื่อนที่มาให้ได้เลือกสรร อิ่มหนำสำราญกับ อาหารสุดเลิฟ!!
#ลิ้นติดโปรแฟร์ #เมนูติดดาว #ลิ้นติดโปร #สถานีความอร่อย #ยกทัพของอร่อย #เมนูอร่อย #ฟิวเจอร์พาร์ค #ของกินอร่อย #อร่อยใกล้ฉัน #อร่อยบอกต่อ #ปักหมุดร้านอร่อย #FoodFestival #เทศกาลอาหาร #งานอาหาร






























“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ
“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ
“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ
“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ
“แอน สิเรียม” ร่วมฉลองเทศกาลความรัก กับอาหารอร่อย “ลิ้นติดโปรแฟร์“ ชวน ชิม ช้อป อร่อยฟิน อินเลิฟ
+10
กำลังโหลดความคิดเห็น