“ดร.น้อง - น้ำเหนือ” จับมือถ่ายทอดเรื่องราวพลังใจของครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับโรคร้าย ป่วยได้ก็หายขาดได้

เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute) ร่วมกับองค์กร Miss Earth Thailand จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคมะเร็ง ผ่านการถ่ายแบบและสื่อสารเชิงบวกสู่สังคม โดยมี ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน หรือ “ดร.น้อง” ประธานองค์กรและผู้อำนวยการแห่งชาติ Miss Earth Thailand จับมือลูกสาว “น้ำเหนือ” Miss Earth Fire 2025 ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวพลังใจของครอบครัวที่กำลังต่อสู้กับโรคร้าย
กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สตรีไทยเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เฝ้าระวังความผิดปกติของร่างกาย และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะ โรคมะเร็งเต้านม ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่พบมากในสตรีไทย
นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมให้เข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความเข้าใจและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถก้าวผ่านทุกช่วงของการรักษาได้อย่างเข้มแข็ง ผ่านพลังของสังคมและความรักจากคนรอบข้าง
องค์กร Miss Earth Thailand ในฐานะเวทีนางงามเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพลังใจในการต่อสู้กับโรค และผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมส่งกำลังใจถึง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ให้หายขาดจากโรค มีสุขภาพแข็งแรง และกลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยต่อไป