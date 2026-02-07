xs
“กบ สุกัญญา” ทายาทอดีตโรงงานน้ำปลาร้าอันดับ1 ในตำนาน ฝ่ามรสุมธุรกิจ ผุดผลิตภัณฑ์ขนมจีนพร้อมทานแบรนด์แม่ย่า ตีตลาดทุกภาคทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากห่างหายจากวงการธุรกิจอาหารไปนานกว่า 4 ปี วันนี้ชื่อของ พี่กบ สุกัญญา สีดาน้อย ทายาทอดีตโรงงานน้ำปลาร้าแถวหน้าของประเทศไทย “ปลาร้าแม่ประกาศ” กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง กับการเปิดตัวแบรนด์ “ขนมจีนแม่ย่า” อาหารสำเร็จรูปแนวใหม่แบบเส้นพร้อมน้ำยา ที่ชูจุดขายเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และรสชาติไทยแท้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

การรีเทิร์นครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจาก คุณจตุระ พึ่งธรรมสกุล (เฮียคิง) และ คุณเล็ก ชนานาถ ในฐานะผู้ร่วมลงทุนและผู้สนับสนุนหลัก จากภาคธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานแบรนด์ KING ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านเงินทุนทำให้การเปิดตัวแบรนด์ “แม่ย่า” กลายเป็นหนึ่งในกระแสที่น่าจับตาในตลาดอาหารพร้อมทาน

จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์คือ ขนมจีนสำเร็จรูป “เส้นพร้อมน้ำยา” ครั้งแรกของประเทศไทย ที่สามารถรับประทานได้ภายใน 7 นาที เพียงเติมน้ำร้อน เหมาะสำหรับคนทำงาน คนเมือง และครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกแต่ยังคงรสชาติอาหารไทยดั้งเดิม โดยเปิดตัวในรูปแบบ ขนมจีนน้ำยา 4 ภาค 5 สูตร ได้แก่ ขนมจีนน้ำยากะทิ ขนมจีนแกงเขียวหวาน ขนมจีนน้ำยาใต้ ขนมจีนน้ำยาอีสาน ขนมจีนน้ำเงี้ยว ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่แคมเปญ 2.2 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นจุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแบรนด์ โดย พี่กบ สุกัญญา และ พี่เล็ก ชนานาถ 2 ผู้บริหาร ได้ร่วมไลฟ์เปิดตัวสินค้ากับบริษัท พรีเอจ เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด พร้อมการสนับสนุนจากเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ นำโดย คุณอรณพัชร์ กำเนิดสีห์หิรัญ และ คุณวีรวิชญ์ กำเนิดสีห์หิรัญ
ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหลักของแบรนด์แม่ย่า สร้างยอดสั่งซื้อและกระแสตอบรับบนโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม จนกลายเป็นหนึ่งในไลฟ์เปิดตัวที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง กระแสตอบรับจากผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายถือว่าดีเกินคาด ยอดสั่งซื้อและการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มออนไลน์พุ่งสูงต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและเรื่องราวการกลับมาของผู้ประกอบการหญิงที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคชีวิต

พี่กบ สุกัญญา กล่าวว่า “กบเคยล้ม และวันนี้ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้ง เพราะโอกาสจากเฮียคิงและคุณเล็กที่เชื่อมั่นและสนับสนุน กบกับครอบครัว รวมถึงแม่ย่าซึ่งก็คือแม่ประกาศของเรา ครอบครัวเราตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้วยประสบการณ์ด้านอาหารที่เรามีทั้งหมด เราตั้งใจทำขนมจีนสำเร็จรูปน้ำยาพร้อมเส้นทั้ง 5 สูตร เพื่อให้คนไทยได้กินขนมจีนได้ทุกเวลา แค่น้ำร้อนเดือด รอ 7 นาที ก็พร้อมทานค่ะ

ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต วันนี้กบขอตั้งหลักใหม่ ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัว เพื่อแบรนด์แม่ย่า และเพื่อลูกค้าทุกคน ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ยังให้โอกาสกบได้เริ่มต้นอีกครั้งนะคะ”

การเกิดขึ้นของ “ขนมจีนแบรนด์แม่ย่า” จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นอีกครั้งของคนทำธุรกิจที่ผ่านบททดสอบชีวิต และพร้อมเดินหน้าสร้างความอร่อยให้ผู้บริโภคไทยในทุกช่วงเวลา 

สนใจสนับสนุนพี่กบ สั่งซื้อ หรือสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกได้ที่ LINE : @maeya
โทร : 095-929-8944 Facebook : ขนมจีนแม่ย่า4ภาค TikTok : ขนมจีนแม่ย่า4ภาค Shopee : ขนมจีนแม่ย่า4ภาค Lazada : ขนมจีนแม่ย่า4ภาค












