“ผู้กองแคท” จัดเต็มแฟชั่นเซ็ท “ห่มสไบใส่ยีนส์” โชว์หุ่นสวย นุ่งผ้าไทย เป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

อะไรดีก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมกันไปให้สุด ล่าสุด “ผู้กองแคท” ไม่พลาดจัดเต็มแฟชั่นเซ็ท “ห่มสไบใส่ยีนส์” โชว์หุ่นสวย นุ่งผ้าไทยห่มสไบพริ้ว ร่วมเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย จะพลาดได้ไงสำหรับคอนเทนต์ Bangkok city กับเทรนแฟชั่นสุดครีเอทที่สาวๆ ต่างรวมตัวใส่ใจร่วมแจม “ห่มสไบใส่ยีนส์” ที่กำลังเป็นกระแส สร้างรันเวย์สตีทแฟชั่น เติมสีสันวัฒนธรรมไทยเวอร์ชั่นอินเทรนด์ กระจายในโลกออนไลน์อยู่ ณ ขณะนี้
งานนี้ ผู้กองแคท ร่วมแจมคอนเทนต์ Bangkok city ห่มสไบใส่ยีนส์ โดยเลือกห่มผ้าสใบสีฟ้าพาสเทลร่วมสมัย “ลายพุ่มข้าวบิณฑ์” ฝีมือการออกแบบ โดย อาจารย์ธนิต พุ่มไสว (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำลองผ้าลายอย่างโบราณและผู้อยู่เบื้องหลังชุดไทยละครดัง พรหมลิขิต) แห่งแบรนด์ "ภูษาผ้าลายอย่าง" เป็นการรังสรรค์ลวดลายโบราณที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมไทยและสถาปัตยกรรมสุโขทัย ดังปรากฏเป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นรูปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยมักนำมาใช้ปักดิ้นและทำผ้าลายอย่างที่มีความวิจิตรบรรจง เป็นเอกลักษณ์ ลักษณะลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ที่มีการประดับตกแต่งด้วยเทคนิคปักดิ้นข้อถม ดิ้นโปร่ง ปีกแมลงทับ และตรึงโลหะชุบทองลงยาลายประจำยามใบเทศ โดยความหมายของ “พุ่มข้าวบิณฑ์” เปรียบเสมือนข้าวแห่งศรัทธาที่ถวายแด่พระภิกษุ (ข้าวที่พูนล้นบาตร) เป็นลวดลายที่แสดงถึงความประณีตและความเป็นไทยที่สูงค่า ส่วนมากจะมีการนำลายมาใช้ออกแบบเป็นผ้านุ่งสำคัญ เช่น ชุดนางสงกรานต์ที่ แอนโทเนีย โพซิ้ว เคยได้สวมใส่ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์โดย อ.ธนิต จึงถือเป็นการคืนชีพผ้าลายอย่างโบราณให้กลับมางดงามและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่ล่าสุดก็มีส่วนทำให้รันเวย์แฟชั่นไทยโด่งดังสะเทือนไปไกลทั่วโลก
เอกลักษณ์ของผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์แบบที่สวมใส่ในแบบออริจินอล หรือการครีเอทแบบร่วมสมัย ก็สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลก ทำให้วันนี้เราได้เห็นผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ทำคอนเทนต์ออนไลน์กระจายดังไปทั่วโลก ด้านผู้กองแคทเองก็ไม่รอช้าขอเก็บภาพบรรยากาศเซ็ต ห่มสไบใส่ยีนส์ กับแสงสวยๆ วิวดีๆ ของกรุงเทพมหานคร มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะ
