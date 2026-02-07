”AWC CHINESE NEW YEAR 2026: THE ART OF LUCK” ประสบการณ์ใหม่สุดพิเศษ “ช้อป-อาร์ต-เฮง”ณ 8 ศูนย์การค้าในเครือ AWC

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ร่วมกับพันธมิตร อาทิ บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิตกสิกรไทย, และร้านค้าชั้นนำในศูนย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองความมั่งคั่ง ความคิดสร้างสรรค์ และความสุข ในแคมเปญ “AWC Chinese New Year 2026: The Art of Luck”
ในปีนี้ AWC นำเสนอการคอลแลปสุดยิ่งใหญ่ร่วมกับ Benzilla ศิลปินสตรีทอาร์ตชาวไทยชื่อดัง ที่มีดีกรีร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย ผู้จะมาสร้างนิยามใหม่ของ “ความมงคล” ผ่านงานศิลปะ Pop Art ร่วมสมัย ที่จัดแสดง ณ ศูนย์การค้าในเครือ AWC ได้แก่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, เกทเวย์ เอกมัย, เกทเวย์ แอท บางซื่อ, พันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่, ลาซาล อเวนิว, ตะวันนาบางกะปิ และ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ
แคมเปญนี้ประกอบด้วย 4 ไฮไลท์สำคัญที่จะนำพาความโชคดีและความสุขมาให้แก่ทุกท่าน
1. LUCKY ART IMMERSION: ศิลปะระดับโลกใจกลางกรุง
สัมผัสการเปิดตัวครั้งแรกของโลกกับการจัดแสดงคาแรคเตอร์ “LOOOK: Year of the Horse Edition” ขนาด 3X3 เมตร โดย Benzilla ที่ผสมผสานศิลปะสไตล์ Pop Art เข้ากับสัญลักษณ์มงคล สื่อถึงความสุข ความสำเร็จ และความ
มั่งคั่ง เปลี่ยนศูนย์การค้าในเครือ AWC ให้เป็นแลนด์มาร์กศิลปะที่เปี่ยมด้วยพลังมงคลซึ่งทุกคนต้องมาเช็คอิน
2. UNLOCK YOUR LUCKY FORTUNE: มูเตลูยุคดิจิทัล
เสริมความมงคล ผ่านการบรรจบของตำนาน 80 ปีแห่งศาสตร์พยากรณ์และโลกเทคโนโลยี กับ “ปฏิทินน่ำเอี๊ยง” รูปแบบดิจิทัล พิเศษสำหรับนักช้อปที่ร่วมรายการ รับโค้ดเช้าแอปพลิเคชันน่ำเอี๊ยง เพื่อเช็คดวงรายวันเฉพาะบุคคล หาฤกษ์มงคล สีมงคลและวิเคราะห์ธาตุประจำตัวได้ เพื่อเตรียมรับความเฮงตลอดทั้งปี
3. LUCKY GIFT: ลุ้นทริปเปิดคลังความมั่งคั่ง
ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ในกิจกรรม “LUCKY GIFT” กับโอกาสพิเศษครั้งเดียวในรอบปี กับทริปบินลัดฟ้าไปเสริมโชคลาภ ณ เกาะฮ่องกงเพื่อร่วมพิธีเปิดท้องพระคลังอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮองฮัมโดยมีอาจารย์คฑา ชิณบัญชร นำพิธีอย่างใกล้ชิด รวมถึงรางวัลอื่นๆ อาทิ บัตรกำนัลห้องพักและอาหารจากโรงแรมในเครือ AWC, บัตรเข้าชม Jurassic World: The Experience Bangkok และบัตรเครื่องเล่น SkyFlyers: Wings of Garudapterus รวมถึงของพรีเมียม “Tumbler Limited Edition by Benzilla” ผลงานออกแบบโดย Benzilla
4. LUCKY CASHBACK: ช้อปคุ้มรับเครดิตเงินคืน
AWC ผนึกกำลังธนาคารชั้นนำ มอบรางวัลสุดคุ้ม: ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11% เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนน K Point เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนดเท่านั้น, บัตรเครดิตฯใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบื้ย 16% ต่อปี
AWC ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมควบทะยานสู่ความโชคดีและสัมผัสประสบการณ์ศิลปะมงคลได้ที่ศูนย์การค้าในเครือ AWC ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของแต่ละศูนย์การค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น www.facebook.com/Asiatique.Thailand เกทเวย์ เอกมัย www.facebook.com/gatewayekamai เกทเวย์ แอท บางซื่อ www.facebook.com/GatewayatBangsue พันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน www.facebook.com/pantipplaza.ngamwongwan ลาซาล อเวนิว www.facebook.com/LasallesAvenue ตะวันนา บางกะปิ www.facebook.com/TawannaBangkapi.twn ฟีนิกซ์ www.facebook.com/PhenixFoodWholesaleHub พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ (เชียงใหม่) www.facebook.com/PantipChiangMai *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด