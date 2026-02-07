“มะตูม เตชินท์” โกอินเตอร์สุดตัว ประกบ “ชเวจินฮยอก” ในซีรีส์เกาหลี พร้อมผุดรายการกู้ภาพลักษณ์ไทย หมดเวรหมดกรรม “โรส ลอนดอน”

“มะตูม เตชินท์” บุกตลาดเกาหลี ส่งรายการใหม่กู้ภาพลักษณ์ไทย ไม่ระรานใคร พร้อมโกอินเตอร์รับเชิญซีรีส์ประกบ “ชเวจินฮยอก” เกร็งต้องแมน ลดจริต 50 เปอร์เซ็นต์ บอกซ้อมภาษาเกาหลีไปอย่างดี แต่พอถึงหน้างาน กลับได้พูดไทย และใช้ล่าม หมดเวรหมดกรรม “โรส ลอนดอน” อโหสิกรรมแล้ว
เปิดใจถึงโปรเจกต์ใหญ่ระดับอินเตอร์ สำหรับ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร” ทั้งเป็นหัวเรือใหญ่ผลิตรายการกู้ศักดิ์ศรีคนไทยในต่างแดน และการก้าวไปเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เกาหลี ประกบพระเอกฮอต พร้อมเคลียร์ปมในใจ อโหสิกรรรม “โรส ลอนดอน” จากนี้หมดเวรหมดกรรมต่อกัน
“รายการมะตูม-eat-เซกิ จริงๆ โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์สงคราม รายการนี้เกิดขึ้นเพราะบ้านเรามีประเด็นกับเพื่อนบ้าน ตูมไม่รู้ว่านอกจากอัดคลิปแล้วเราจะทำยังไงดี ให้คนต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทยจริงๆ เพราะตูมเชื่อว่าเนเจอร์คนไทย ไม่ใช่คนที่ระราน หรือท้าต่อยตีกับใครไปเรื่อย เราเป็นชาติที่เฟรนด์ลี่ สนุกสนานมาก ตูมคิดว่ารายการนี้น่าจะเป็นรายการที่คนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทำที่ต่างชาติจริงๆ เลย ไม่มีคนไทยในกองเลย นอกจากล่าม โปรดักชั่นเกาหลี 100 เปอร์เซ็นต์เลย
ปัญหาไทยกับเพื่อนบ้าน จริงๆ ตูมไม่ได้ไปสอบถามทั้งประเทศเนอะ ไม่ได้รู้จักคนทั้งประเทศ แต่จากคนใกล้ตัวตูม คนที่อยู่ในวงการใกล้เคียงกับเรา เขามองว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเฟกนิวส์ออกมา ไม่ได้เป็นประเทศที่น่ากลัว หรือเป็นประเทศที่ชอบขโมยแบบนั้นนะ ยังมีมุมที่คนต่างชาตมองว่าคนไทยเวลคัมต่างชาติทุกเชื้อชาติ
คอนเซ็ปต์รายการ เราจะถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอารยะของไทยกับเกาหลีเชื่อมด้วยกัน ผ่านอาหารครับ จริงๆ เหมือนรายการอาหาร เขาจะให้ตูมไปทานอาหาร แล้วอยู่ๆ พาตูมไปห้องครัว ให้ตูมทำเมนูที่เพิ่งกินเลย ซึ่งเราทำอาหารไม่เป็นเลย ต้มมาม่ายังดิบเลย ก็เลยสนุกดีครับ ตูมรู้สึกว่าไม่เคยทำมาก่อน
เลือกทำที่เกาหลีเพราะเราพอมีคอนเนกชั่นอยู่บ้าง พอเราเป็นทูตก็มีการพูดคุยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว อยากลองเปิดตลาดตรงนั้นครับ เขามีกำลังใจให้เรา แม้แต่ตอนเขาไปตั้งม็อบโจมตีเราฝั่งโน้น คนเกาหลีส่งข้อความมาให้กำลังใจเราเยอะมาก เพื่อนส่งข้อความมาเยอะมาก ทั้งที่เราอยู่ประเทศไทย แสดงว่าเขาค่อนข้างซัปพอร์ตคนไทยระดับนึง นี่คือฝั่งมะตูมนะครับ”
ดีใจที่สุดในปีนี้ ร่วมแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง positively Yours ประกบพระเอกเกาหลีสุดฮอตอย่าง “ชเวจินฮยอก” เกร็งต้องแมน ลดจริตลง 50 เปอร์เซ็นต์
“น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใจที่สุดในปีนี้เลยครับ ที่ได้ไปชิมลาง จริงๆ ตูมไม่ได้ไปเล่นนะครับ ตูมไปรับเชิญ เราไม่ได้พูดภาษาเกาหลีได้เลยด้วยซ้ำ เป็นรับเชิญ 1 บท เป็นนักธุรกิจชาวไทยต้องเข้าซีนกับพระเอกเท่านั้นเอง ก็สนุกดีนะ เกร็งนิดนึงที่ต้องแมนมากๆ เลย แต่เขาไม่ได้บรีฟตูมนะว่าเธอต้องแมนนะ เป็นนักธุรกิจผู้ชายนะ ไม่ใช่นะ ขนาดเราจะจับพระเอก นิ้วก้อยยังกระดิกเลย จริงๆ ตูมเวลานิ่งๆ ก็ดูแมนได้อยู่ แต่จริตตอนเซ็นสัญญาก็จะมีนิดนึง เราพยายามเป็นตัวเอง แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ลดลงมา 50 เปอร์เซ็นต์
เราก็ฝึกซ้อมตั้งแต่บนเครื่อง ตูมท่องภาษาเกาหลี พยายามพูดแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีให้มันดูเหมาะกับซีรีส์ที่สุด ปรากฎว่าพูดไทยทั้งเรื่อง และมีล่ามจ้ะ”
อโหสิกรรมให้ “โรส ลอนดอน” หรือ “โรส หมิ่นเจ้า” ปิดตำนานเกาเหลา 10 ปี
“เป็นความรู้สึกของตูมจริงๆ นะ ตอนตูมเห็นคลิปเขา ตูมไม่ได้ดีใจหรือรู้สึกอะไรนะ แค่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น 10 ปีที่แล้วเราเห็นต่าง มาวันนี้เขาคิดเหมือนที่เรารู้สึกว่าเขาโตขึ้น เราก็คิดว่า 10 ปีที่แล้วเราก็เด็กด้วยเหมือนกัน เราใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับเขาเหมือนกัน ต่อให้ไม่เคยเจอกัน ไม่เคยรู้จักกัน หลายคนก็ยังทักเลยว่าที่ตูมดัง มีวันนี้ได้ก็เพราะเขา ยังมีคนคิดแบบนี้ด้วยซ้ำ ตูมถือว่าให้หมดเวรหมดกรรม จบไปตรงนี้แล้วกัน ในเมื่อเขาก็ขอโทษในสิ่งที่เขาทำไป ที่เรามองต่างออกไป เราก็คิดว่าโอเค ในเมื่อคุณกล้าขอโทษ เราก็กล้าขอโทษเขาด้วย ก็เท่านั้นเลย
ไม่ต้องไปถึงคุณโรสหรอก ถามตัวเราเอง ว่าทัศนคติของคุณทุกวันนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่ากับบ้านเมืองเรา ตูมมองว่าตอนเด็กเราคิดอีกแบบ พอผ่านไป 10 ปี เราโตขึ้น เราคิดอีกแบบ ตูมก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปเหมือนกันในอีกมุมนึงเหมือนกัน ตูมมองว่าทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แต่ขอแค่ความคิดนั้นไม่ไปทำร้ายใครก็พอ เท่านั้นเอง ตูมมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับ เราไม่เคยคุยกันส่วนตัวครับ
ตูมเจอใครก็ได้ ตูมไม่มีปัญหากับใครเลย การที่ตูนพิมพ์อโหสิ ตูนอโหสิจริงๆ ฉะนั้นเนี่ย ใครเจอตูม ตูมเจอได้หมด ตูมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณเดินเข้ามาแล้วมีปัญหา ตูมก็จะเอาปัญหาใส่เข้าไปเท่านั้นเองครับ เรื่องในอดีตก็อยากให้แล้วต่อกัน ตูมมองว่ามันติดนะ เวลาเรามีปัญหากับใคร ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม เวลาเราเห็นเขาในเนื้อข่าว มันติดในใจนะ เราเหมือนตัดออกไปแล้ว 1 รายชื่อ เหลืออีก 9 พันรายชื่อไม่เป็นไร (หัวเราะ) เยอะจังเลย”