“เจนสุดา” ฟาดต่อเนื่อง หลอกเงินเพื่อนรักเป็นร้อยล้านไปใช้จนสบายทั้งครอบครัว ชีวิตยากอะไร?

โพสต์ฟาดรัวๆ เลยทีเดียว สำหรับ “เจนสุดา ปานโต” เมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสต์เดือด ปล่อยให้ออกมาทำสิ่งที่ถูกต้อง แก้ผิดให้เป็นถูก คำถามคือ ได้ทำหรือยัง เป็นคนดีกี่โมง อะอะ ตาวิเศษเห็นนะ
ล่าสุดวันนี้ (6 ก.พ.69) เจนสุดาก็โพสต์อีกครั้งผ่านสตอรี่ ระบุว่า “ชีวิตมันยาก? ยากตรงไหนเหรอคะ หลอกเอาเงินเพื่อน (ที่บอกว่ารัก) ไปใช้เป็นร้อยๆ ล้าน ชีวิตดีจะตายนี่คะ ใช้เงินคนอื่นสบายๆ สบายกันทั้งครอบครัว #แก้ผิดให้เป็นถูก #เป็นคนดีกี่โมง” อ่านปุ๊บก็รู้เลยว่าหมายถึงใคร งานนี้หลังฟาดสบายใจแล้ว เจนสุดาก็ไปปาร์ตี้กับเดอะแก๊งต่อชิลๆ