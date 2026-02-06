“บีเวอร์-ต้นหลิว” เสิร์ฟรักหวานฉ่ำส่งท้ายตอนจบ ลุ้นตามหาแม่ที่แท้จริง! ติดตามในซีรีส์ “Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky”

ความรักของ “ต้นฟ้า” (บีเวอร์ พรรษพล) และ “ไต้ฝุ่น” (ต้นหลิว เมธาพัฒน์) กำลังพัฒนาไปได้อย่างสวยงาม แต่ไต้ฝุ่นยังมีความหวังที่จะได้เจอแม่เข้าสักวัน เพราะได้กำลังใจที่ดีและจากการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆ โดยมีต้นฟ้าคอยช่วยเหลืออย่างลับๆ เพื่อทำความฝันของไต้ฝุ่นให้เป็นจริง และแล้ววันหนึ่งไต้ฝุ่นก็ได้รับพัสดุจากญี่ปุ่น ซึ่งก็คือขนมและที่อยู่ของแม่!
ติดตามชมซีรีส์ "Fourever You Project Part 2 : Beside The Sky" EP.8 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน Uncut บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
