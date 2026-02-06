xs
xsm
sm
md
lg

“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าฉันเป็นนักการเมือง คงโดนยิงตายก่อน เผยเคยมีพรรคดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน จ้างไปเป็นไม้ประดับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม่เป็นคนจริง!! แม่ทำเพื่อสังคม!! จนหลายคนสงสัยว่า “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ดีกรีระดับนางงาม มีมงระดับประเทศ ช่วยคน ช่วยชาติ ลงมาทุกพื้น อยู่ในทุกสถานการณ์ที่คนไทยต่างรอการช่วยเหลือ แม่ก็ไปมาแล้ว!! จึงเป็นคำถามคาใจ ว่าทำไม? ถึงไม่เป็นนักการเมือง จะได้ช่วยเหลือคนได้มากกว่านี้ ด้านแม่บุ๋มถึงกับร้องว้าวววว!! ตอบกลับว่าถ้าฉันเป็นนักการเมือง ฉันโดนยิงตายก่อนไหม พร้อมเผยประสบการณ์เคยโดนพรรคการเมืองชื่อดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน เพื่อเอาชื่อเสียงไปเป็นไม้ประดับพรรค เสริมบารมี

Q : ทำไม? ถึงไม่ลงสมัครเป็นนักการเมือง เราจะได้ช่วยเหลือคนได้มากกว่านี้?
“มีการพูดเยอะค่ะว่าการที่บุ๋มทำแบบนี้ บุ๋มทำได้แค่ทีละจุดแค่ขององค์กรทำดี แต่ถ้าไปเป็นนักการเมืองจะสามารถทำได้เป็นนโยบายทั้งประเทศ (ถอนหายใจ) คือถ้าเราเข้าไปแล้วก็เจอคนเดิมๆ ที่บริหารอยู่ตรงนั้น ต้องเข้าใจว่าการเป็นนักการเมืองมันไม่สามารถไปปรับเปลี่ยนนักการเมืองประจำ ข้าราชการประจำได้ทันที มันเป็นบล็อกของเขาอยู่ค่ะ”

“แล้วถ้าเข้าไปแล้วเจอข้าราชการประจำที่ทำเป็นรูทีนอยู่แล้ว ดิฉันต้องไปตบตีกับเขาเหรอ เหนื่อยคูณสอง เจ้าหน้าที่คงยิงดิฉันตายภายใน 3 วันแรก ก็รู้ว่าดิฉันตรงขนาดไหน อะไรไม่ดีก็แฉ ก็ให้บุ๋มรอดปลอดภัยอย่างนี้ดีแล้ว ให้ได้ทำงานเพื่อสังคมอย่างนี้ต่อไปเถอะ (หัวเราะ) เพราะรู้นิสัยตัวเองว่าเราไม่ทนกับคนไม่ดี ถ้าถามว่าตรงนั้นคนไม่ดีเยอะไหม ทุกคนก็รู้คำตอบอยู่แล้ว ดิฉันจะไปตีกับเขาเพื่ออะไร (หัวเราะ)”

Q : แล้วเคยมีการพรรคการเมืองมาซื้อตัวไหม?
“มีมายื่นข้อเสนอค่ะ ที่เคยยื่นมาก็ 40 ล้านค่ะ ดิฉันก็ไม่กล้าตอบเขา ก็เลือกจะเงียบ เพราะเขาผู้ใหญ่มากค่ะ เรานึกไม่ออกว่าจะไปยืนตรงนั้นเพื่ออะไร 40 ล้านนั่นคงจะเอาเราไปเป็นวอลเปเปอร์แน่นอน แต่เราไม่เห็นภาพเราตรงนั้นได้มองไม่เห็นว่าเราจะไปยืนยิ้มข้างหลังผู้ใหญ่แบบนั้นได้ แต่ทุกวันนี้เจอหน้าก็ไหว้เหมือนเดิมค่ะ บอกแล้วว่าวงการมายาดิฉันก็เก่งระดับนึง แต่อันนี้นานแล้วนะคะ ไม่ต้องไปตามตัวนะคะว่าหัวหน้าพรรคคนไหนทำ ก็คิดว่าถ้าเขาต้องมาจ่ายเรา 40 ล้าน บุ๋มนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะไปเอาจากประชาชนมากเท่าไหร่ มันไม่มีทางที่จะซื้อคน 40 ล้านไปยืน แล้วเอาเงินเดือนสส. 4 ปี 5 ล้านกว่าบาท คุ้มตรงไหน

Q : อย่างตอนนี้มีการซื้อเสียง ในราคา 7,500 บาท คิดว่ามีจริงไหม?
“ถามว่า 7,500 บาท ที่มีข่าวซื้อเสียงมีจริงไหม อันนี้ไม่ทราบ แต่เคยทราบ ว่าแต่ก่อนมีการซื้อถึง 3,000 บางทีดิฉันก็ได้สัมภาษณ์คนที่รับซื้อนะ ว่าทำไมถึงต้องรับเงินเขาบอกว่าพื้นที่เขามีให้เลือก 2 คน คนละ 1 พัน เขาบอกพอไม่รับแล้วอีกคนดันได้ที่ 1 แล้วคราวหน้าพอเขาจะไปดำเนินการเรื่องที่ดิน มันไม่ช่วย มันถือว่าไม่เป็นพวกเดียวกับมัน มันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเนอะประเทศไทย”







“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าฉันเป็นนักการเมือง คงโดนยิงตายก่อน เผยเคยมีพรรคดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน จ้างไปเป็นไม้ประดับ
“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าฉันเป็นนักการเมือง คงโดนยิงตายก่อน เผยเคยมีพรรคดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน จ้างไปเป็นไม้ประดับ
“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าฉันเป็นนักการเมือง คงโดนยิงตายก่อน เผยเคยมีพรรคดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน จ้างไปเป็นไม้ประดับ
“บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นถ้าฉันเป็นนักการเมือง คงโดนยิงตายก่อน เผยเคยมีพรรคดัง ยอมจ่าย 40 ล้าน จ้างไปเป็นไม้ประดับ
กำลังโหลดความคิดเห็น