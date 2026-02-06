เทปนี้มากกว่า “ความรัก” ทั้งว่าที่เจ้าสาว “ตีท้ายครัว” โมเมนต์ “พี่โอ๋–เบียร์” และ “ซาร่า” ในฟิวส์ “คุณแม่”

เปิดเดือนแห่งความรักทั้งที รายการ “ตีท้ายครัว” ขอพาผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความหวาน ความซึ้ง และความคลั่งรักแบบเต็มพิกัด กับเหตุการณ์สำคัญของพิธีกรสาวยืนหนึ่งของรายการ “พี่โอ๋” ในวันที่ถูก “เบียร์” ขอแต่งงานแบบอบอวลไปด้วยความรัก…และน้ำตาของว่าที่เจ้าสาวแบบฉ่ำ
และแน่นอนว่า งานแต่งในเร็ววันนี้ “ตีท้ายครัว” สัญญาว่าจะไม่พลาด ไปเก็บภาพความสุข ความอบอุ่นมาฝากแฟนๆ อย่างแน่นอน
เติมความหวานกันต่อกับอีกหนึ่งครอบครัวแห่งความรัก เมื่อ “สาวซาร่า” ควงคู่คุณสามี “แอช จอร์แดน“ และลูกสาวสุดที่รัก ”น้องแอร่า“ มาร่วมเปิดใจ เล่าเรื่องราวความรัก ความเข้าใจ และชีวิตที่เปลี่ยนไปในปี 2026 กับ “ซาร่า เวอร์ชั่นอัพเกรด” ในบทบาทคุณแม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดจะวางมือจากวงการ
น้ำตาของผู้หญิงคนนี้ สะท้อนความรู้สึกของความเป็นแม่ได้อย่างลึกซึ้ง ขณะที่ความน่ารักสดใสของลูกสาว ก็ทำเอาลุง ป้า น้า อา ใจอ่อน พร้อมสมัครเป็นแฟนคลับสาวน้อยกันถ้วนหน้า
สองเรื่องราว ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทม์ กับสองมิติของความรัก ทั้งโรแมนติกและอบอุ่นหัวใจ ที่พิสูจน์ให้รู้ว่ารักแท้มีอยู่จริง ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33