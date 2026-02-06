ม่วนจอยเวอร์! "กองทัพ พีค- เก๋ไก๋" นำทีมนักแสดง “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” บุกตลาดเซฟวันโก บางนา เสิร์ฟฟีลงานวัดสุดคลาสสิก

เปิดตัวแบบไม่ธรรมดา สำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดี “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ที่ขอชวนแฟน ๆ มาดูละครตอนแรกพร้อมกันในบรรยากาศสุดคลาสสิกสไตล์ หนังกลางแปลง ท่ามกลางกลิ่นอายความสนุกแบบงานวัด ณ ตลาด "เซฟวันโก บางนา" งานนี้บอกเลยว่า ทั้งอบอุ่น ทั้งม่วน ทั้งฮา ครบสูตรความบันเทิง โดยมีผู้จัดคนเก่ง ต้อง-จุลวุฒิ ชลลัมพี นำทีมพานักแสดงมาเสิร์ฟความฟินแบบใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น กองทัพ พีค, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา, ป๊อป-ฐากูร การทิพย์, จ๊ะจ๋า-แดนดาว ยมาภัย และ ซีน - ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี ที่แท็กทีมกันมาสร้างรอยยิ้ม แจกความเป็นกันเองแบบไม่มีกั๊ก
ก่อนจะเข้าสู่การชมละครตอนแรก แฟน ๆ ยังได้สนุกกับกิจกรรมแนวงานวัดสุดคลาสสิก ทั้ง ตักไข่, ปาโป่ง, โยนห่วง ที่เรียกเสียงเชียร์ เสียงหัวเราะ และโมเมนต์น่ารักจากนักแสดงแบบรัว ๆ ทำเอาบรรยากาศคึกคักตั้งแต่หัวตลาดยันท้ายตลาด ไฮไลต์อยู่ที่ช่วงฉายละครตอนแรกของ “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” บนจอใหญ่กลางตลาด ที่แฟน ๆ ได้นั่งดูไป หัวเราะไป พร้อมนักแสดงตัวจริงนั่งลุ้น นั่งแซวกันสด ๆ เพิ่มอรรถรสความสนุกแบบที่หาดูไม่ได้ง่าย ๆ
เรียกว่าเป็นการเปิดตัวละครที่ทั้ง เข้าถึงชุมชน, เป็นกันเอง และสะท้อนคาแรกเตอร์ความอบอุ่น สนุกสนานของ “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ได้อย่างลงตัว ใครที่ได้มาร่วมงานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดูตอนแรกจบแล้ว…ยิ่งปักใจอยากดูตอนต่อไปแบบยาว ๆ
ติดตามความสนุกของละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus